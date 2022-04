​2022’ye Damga Vuracak Tesettür Giyim Markası Qanu

Her zaman şık ve kaliteli giymek isteyen kadınlar tesettür giyimin en çok tercih edilen parçalarından olan trençkot ve tunikler ile birbirinden şık kombinler tasarlıyor.

Moda sektöründe yaşanan gelişmelerden tesettür giyim sektörü de payını alıyor. Her zevke ve her ihtiyaca göre tasarlanan farklı tesettür parçaları tüm kadınlara hitap edebilecek seçenekleri içerisinde barındırıyor. Tesettür giyim denildiğinde en çok tercih edilen parçalar modaya, sezon trendlerine ve beklentilere karşı değişiklik gösteriyor olsa da Tesettür Giyim denildiğinde trençkot ve tuniklerin yeri hiç değişmiyor.

Tesettür giyimin öncü markalarından birisi olan Qanu firması online alışveriş seçeneği ile ülkenin dört bir yanına tesettür modasını ulaştırıyor. Her biri sezon trendinden oluşan ve en çok tercih edilen tesettür giyim parçalarını https://www.qanu.com.tr sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

Trençkot Modelleri

Tesettür giyim sektöründe dış giyim denildiğinde trençkot modelleri ön plana çıkıyor. Özellikle bahar mevsiminde tesettürlü kadınların en şık kombinlerini bütünleyecek farklı tasarımlardaki trençkot modelleri en önemli tamamlayıcı parçalardan birisi olarak tercih ediliyor. Tesettürlü kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken trençkot modelleri rahatlık ve Konfor ile birlikte aynı zamanda tarz bir görünüm elde etmenize olanak sağlıyor.

Tesettür giyimin öncü markalarından olan Qanu markası geniş bir trençkot ürün çeşitliliği ile Her zevkten kadına hitap etmeyi başarabiliyor. Uzun ve kısa trençkot modelleri sezonun trend renkleri ile tasarlanarak dolaplarda yerini alıyor.

geniş bir beden aralığında hepsi birbirinden şık trençkot modellerini inceleyebilmek için https://www.qanu.com.tr linkine giriş yapabilirsiniz. İlgi duyduğunuz renklerde ve farklı tasarımlar da en kaliteli kumaşlarla hazırlanmış olan trençkot modellerini oldukça uygun fiyatlarla online olarak satın alabilirsiniz.

Bu platform üzerinden satın almış olduğunuz trençkot modellerini günlük yaşantınızda sportif kombinleriniz ile birlikte kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda iş hayatında şıklığınızı tamamlayacak bir parça olarak da tercih edebilirsiniz. Tesettür giyimde alt grup olarak tercih edilen etek modellerini kısa trençkot ile kullanabileceğiniz gibi tüm pantolon kombinlerinizi uzun trençkot modelleri ile tamamlayabilirsiniz. Topuklu ayakkabılarla ya da spor ayakkabılarla göz alıcı kombinler yapabilirsiniz.

Tunik modelleri

Gündelik yaşantısında her zaman şık ve aynı ancak kendisini rahat hissetmek isteyen tüm kadınlar farklı tasarımlarla hazırlanmış olan tunik modellerini kombinlerinde kolaylıkla kullanabiliyor. Özellikle Tesettürlü kadınların tercihi olan tunik modelleri her tür etek ve pantolon grubu ile kombinlenebiliyor. Ölçülü giyim denildiğinde üst grupta kadınların her zaman en çok tercih etmiş olduğu tunik modelleri sezonun trend renkleri ve desenleri ile binlerce farklı modelde hazırlanıyor. Farklı tarzda tüm kadınların ilgisini çekebilecek en şık tasarımlar en kaliteli kumaşlarla hazırlanarak vitrinlerdeki yerini alıyor.

Tunik modelleri denildiğinde geniş bir çeşitlilik arayan tüm kadınlar tesettür giyimin öncü markalarından olan Qanu markası adı altında birçok farklı tasarımı bulabiliyor. Markanın online alışveriş platformunda tunik kategorisinde yer alan Tüm ürünler geniş bir beden aralığına hitap ediyor. Kaliteli kumaşlarla hazırlanan tüm tunik modelleri her tarzdan kadının ilgisini çekebilecek farklı modellerde tasarlanıyor.

En kullanışlı, en rahat ve en şık tunik modellerini inceleyebilmek ve bu ürünleri çok uygun fiyatlarla online olarak satın alabilmek için https://www.qanu.com.tr/tunik link üzerinden alışveriş sitesine giriş yapabilirsiniz. Beğenmiş olduğunuz tüm tunik modellerini güvenli alışveriş yöntemleri ile en hızlı şekilde satın alabilirsiniz.