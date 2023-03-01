|
Reklam
Reklam
Özel

ABD'de 500'e yakın uçuş iptal edildi

ABD’nin mart ayına girerken batı ve orta eyaletlerinde kar fırtınası çıkması ülkeyi etkisi altına aldı. Ulaşımın büyük oranda etkilendiği bazı eyaletlerde okullar tatil edildi. Binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken 473 uçuş da iptal edildi.

15:35 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD'de kar fırtınasından dolayı uçuşlar iptal edildi.

ABD'de kar fırtınasından dolayı uçuşlar iptal edildi.

ABD'de, mart ayına girerken ülkenin batı ve kuzeydoğusu karlarla kaplandı, ulaşımın büyük oranda etkilendiği bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.


Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, New York ve New Jersey eyaletlerinde de yoğun kar yağışının devam edeceği bildirildi.


Massachusetts Körfezi Ulaşım Otoritesi (MBTA), kar yağışı kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle ulaşımın kesintiye uğradığını açıklarken, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde hava şartlarından dolayı okullarda eğitime ara verildi.


Öte yandan, FlightAware sitesine göre, kar fırtınası nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken 473 uçuş da iptal edildi.





#ABD
#Kar Fırtınası
#Uçak
1 saat önce
default-profile-img
ABD'de 500'e yakın uçuş iptal edildi
Tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'ın yerine Yakup Bahar seçildi
21 gün sonra enkazdan bir tavuk sağ olarak çıkartıldı
Pendik'te esnafa silahlı saldırı anları kamerada
Alman Savunma Bakanı'ndan ülkeyi sarsan itiraf: Ordu bizi koruyacak güçte değil
MSB: Suriye'nin kuzeyinde üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.