ABD'de 500'e yakın uçuş iptal edildi

ABD'de kar fırtınasından dolayı uçuşlar iptal edildi.
ABD'de, mart ayına girerken ülkenin batı ve kuzeydoğusu karlarla kaplandı, ulaşımın büyük oranda etkilendiği bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, New York ve New Jersey eyaletlerinde de yoğun kar yağışının devam edeceği bildirildi.
Massachusetts Körfezi Ulaşım Otoritesi (MBTA), kar yağışı kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle ulaşımın kesintiye uğradığını açıklarken, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde hava şartlarından dolayı okullarda eğitime ara verildi.
Öte yandan, FlightAware sitesine göre, kar fırtınası nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken 473 uçuş da iptal edildi.