​Afrika’dan Türkiye’ye 1 ton altın ihraç edeceğiz”

Altın madenciliği bakımından zengin Batı Afrika’daki üretimin 2028’de yaklaşık 9 milyon ons altına ulaşması beklenirken, Hacıoğlu Madencilik de bölgede altın toplama ve saha çalışmalarına başlıyor.

Pandemi nedeniyle 2020’de bir süre ara verilse de Batı Afrika’daki altın madenciliği faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kıtanın önde gelen pazarlarından Gana, Burkina Faso ve Mali’nin önderliğinde gelişen altın madenciliği faaliyetleri gün geçtikçe artıyor. Konuya dair açıklanan verilere göre, Batı Afrika’nın önde gelen 3 pazarındaki altın üretiminin, 2024’te 8,4 milyon onsa (moz) ulaşması bekleniyor.

Bölgedeki altın madenciliği pazarını değerlendiren Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, “Batı Afrika, altın madenciliği kasları güçlü olan, en önemli bölgelerden biri. Bu durumun farkındalığıyla Türkiye’de sermayesini 2,4 milyar TL’nin üstüne çıkarmış bir şirket olarak, Afrika başta olmak üzere birçok kıtada altın madenciliği çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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“Altın madenciliğinde en önemli pazarlardan biri Afrika”

2011’den bu yana Afrika’da önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Yasin Hacıoğlu, “Bunun sonucunda, Hacıoğlu Madencilik olarak 2018’de (?) Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından verilen uluslararası ödüller kapsamında Afrika için madencilik ödülü almaya hak kazandık. Altın madenciliğinde dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Afrika’daki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Batı Afrika’da altın toplama işlemlerine başladık” dedi.

Batı Afrika’dan Türkiye’ye altın ihracatı

Altın sektöründeki faaliyetlerini her geçen gün artırmanın yanı sıra, bir dünya markası haline gelmeyi amaçladıklarını belirten Yasin Hacıoğlu, “Altın toplama işlemlerimizle birlikte, 2023’e kadar Batı Afrika’dan Türkiye’ye 1 ton kilogram altın ihraç etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de de yükselişe geçen madencilik sektöründe başarılı bir çıkış yakalayarak, ülkemizi küresel pazarlarda temsil edecek başka şirketlerin de doğacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.