Deri alerji testi, esas olarak kimyasal alerjileri araştırmak için yapılır ve hızlı ve etkili sonuçlar verir. Alerji testinde kullanılan bir diğer yöntem olan kan testi, hastadan alınan kan örneği ile vücuttaki alerjenlere karşı gelişen IgE antikorlarını ölçer.

Alerji testleri neden yapılır?

Vücutta kaşıntı ve şişlik şeklinde seyreden ürtiker, yüzde şişlik ile seyreden anjioödem veya alerjik şok durumunda yaşam kalitesini tehlikeye düşüren durumlarda etkeni belirlemek için alerji testi yapılır.

Alerji testi öncesi bilinmesi gerekenler

Alerji testi yapılmadan bir hafta öncesi kullanılmaması geren ilaçları bırakmak gereklidir. Bu nedenle açlık veya tokluk fark etmez.

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Alerji testi ne zaman yapılır?

Alerji testi zamanı yoktur ve her yaşta yapılmaktadır. Ancak alerji araştırmalarında alt sınır olarak kabul edilen alerji cilt testi en güvenilir sonuçları 3 yaşından sonra vermektedir. 3 yaşından sonra elde edilen pozitiflik ve negatiflik önemlidir. 3 yaşından önce yapılan deri testlerinde sonuçların negatif çıkması hastanın alerjik olmadığı anlamına gelmemektedir.

Alerji testi fiyatları

Alerji testi fiyatı devlet hastanelerinde uygun fiyatlarda olmaktadır. Fakat istenilen tetkiklere göre değişiklik göstermektedir.

Check up nedir?

Check up genel sağlığının değerlendirilmesi, hastalık risk faktörlerinin aydınlatılması, mevcut sağlık sorunlarının kontrol altına alınması ve yönetilmesi amacıyla yapılan tüm teşhis ve muayene uygulamalarını içeren sağlık hizmetidir.

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İnsanların hayatta sahip olduğu en değerli varlıklardan biri olan sağlık için check up taramaları yaptırmak günümüzde önemli bir nokta haline geldi. Sağlıklı kalmak ancak sahip olduğunuzda koruyabileceğiniz önemli bir yaşam biçimi olmalıdır.

Check up neleri kapsar?

Cinsiyete ve yaşa göre istenilen tahliller check up sırasında değişiklik gösterebilir:

- Yüksek Tansiyon

- Diyabet

- Beyin damar hastalığı

- Kalp hastalığı

- Göz hastalığı

- Bağışıklık sistemi hastalıkları

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- Obezite ve yüksek kolestrol

- Karaciğer ve böbrek hastalığı

- Akciğer hastalığı

- Hepatit, HIV kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar,

- Osteoporoz,

- Kolon (kolon) kanseri,akciğer kanseri,meme kanseri , prostat kanseri gibi kanser türlerini kapsar.

Check up nasıl yapılır?

Check upfiziki muayene sırasında tansiyon, nabız, solunum gibi değerler ölçülür. Ayrıca kardiyak tarayıcıda kardiyovasküler kontrol veya sistemi değerlendirmek için nörolojik muayene gibi spesifik sistem kontrolleri yapılır. Kadınlar için meme muayeneleri veya erkekler için ileri prostat muayeneleri, tarama sürecinin bir parçası olarak fizik muayeneye eklenebilir.

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Check up ne kadar sürer?

Check up tahlillerin sürecine göre değişiklik göstermektedir. Rutin tahlillerde bir gün içerisinde sonuçlar çıkar ve doktorunuzla görüşürsünüz.

Check up neden yaptırmalısınız?

Vücutta bilinmeyen hastalıkları tespit etmek ve ileride oluşabilecek hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için check up yapılması gereklidir. Hastalık ortaya çıkmadan erken teşhis edilerek erken önlem alınması, sağlığın korunmasına ve insanların yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur.