​Anneler gününe özel pırlanta modelleri Venta Pırlanta'da ​

Her Tarzdan Anneye Uygun Yüzükler

Farklı tarzlara sahip anneler için Venta Pırlanta’da birbirinden farklı ve şık yüzükleri bulabilirsiniz. Bu sayede kendi annenize uygun bir model bulabileceğinizden de emin olabilirsiniz. Annelerin en sevdiği yüzük modelleri arasında baget pırlanta yüzük çeşitleri yer alır. Pırlanta şıklığı ve zarafeti sunan Efza, farklı karat değerleri ve fiyatları ile Venta Pırlanta’da sizler bekliyor.

Tercih edebileceğiniz çeşitlerden biri de altın yüzük modelleridir. Altının zarafeti ve görünümü her zaman kadınları etkilemiştir. Siz de annenizi bu birbirinden şık altın yüzüklerle etkileyebilirsiniz. Opalit İris, Venta Pırlanta’da en çok tercih edilen ve beğenilen altın yüzüklerden biridir. Altın ile doğal taş şıklığını bir araya getirir. Böylece annenize oldukça anlamlı bir hediye verebilirsiniz.

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0,32 Karat Baget Pırlanta Yüzük ''Efza''

0,16 Karat Pırlanta Yüzük

Çeşit çeşit gerdanlık ve kolyeler

Venta Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesi içinde aradığınız anneler günü hediyeleri sizleri bekliyor. En iyi hediye fikirlerinden biri de kolyeler ve gerdanlıklardır. Eğer anneniz, ışıltılı ve gösterişli tarza sahipse pırlanta kolye ve gerdanlıklar aradığınız hediye olabilir. Farklı şekillerdeki taşlar kullanılarak tasarlanan pırlanta gerdanlık modelleri oldukça şıktır. Aynı zamanda farklı karat değerlerine sahip pırlanta gerdanlıkları da Venta Pırlanta’da bulabilirsiniz.

Altın zarifliği ve kalitesi kadınların vazgeçilmezlerindendir. Siz de anneniz için altın şıklığını yansıtan kolyeleri tercih edebilirsiniz. Altın kolye modelleri arasında oldukça farklı çeşitler yer alır. Zincir kolyeler, figürlü kolyeler ve nazar boncuklu kolyeler arasından seçim yapabilirsiniz. Şıklığın ve zarafetin temsilcisi olan altın kolyeler ile ince görünüme sahiptir. Annenize unutulmaz biz anneler günü hediyesi için bu kolyeleri tercih edebilirsiniz.

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14 Ayar Altın Kolye ''Güneş''

Minik, zarif ve gösterişli küpeler

Anneler gününe özel zarif ve şık bir hediye arıyorsanız, küpeler oldukça iyi alternatiflerdendir. Küçük ama anlamlı olan bu hediyeler ile annenize özel bir hediye verebilirsiniz. Pırlanta küpe modelleri oldukça geniş bir yelpaze sunduğu için annenizin tarzına uygun seçenekleri bulabilirsiniz. Baget, tasarım, özel kesim pırlanta küpeleri Venta Pırlanta’da bulabilirsiniz. Perihel pırlanta küpe, özel tasarımı ile oldukça sık tercih edilen modellerden biridir.

Halka küpe modelleri de anneler gününde tercih edebileceğiniz en iyi hediyeler arasında yer alır. Altının zarifliğiyle bir araya gelen halka küpeler, annenizin tarzına hitap eder. Venta Pırlanta’da bulunan oldukça farklı tasarıma sahip altın küpeler arasından seçim yapabilirsiniz. Altın halka küpe modelleri farklı ayarlardaki altınlarla üretilmiş seçenekler sunar.

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0,02 Karat Pırlanta Küpe ''Piramit''





Zarif takı hediyesi olarak bileklikler

Anneler günü için bir hediye fikri arıyorsanız, bileklikler de oldukça şık ve zarif seçeneklerdendir. Annenizin tarzına uygun olarak altın ya da pırlanta bileklikler arasından seçim yapabilirsiniz. Fantezi pırlanta bileklik modelleri, farklı tasarımları ile dikkat çeker. Çeşitli figürler, taşlar ve zincirler kullanılarak tasarlanan bu bileklik modelleri, değişik görünümleri ile annenizin tarzına eşlik eder. 0,98 karat değerindeki pırlantalı zümrüt bileklik, zarif ve ışıltılı görünümü ile öne çıkan modellerdendir.

Son dönemlerde oldukça trend haline gelen zincir bileklikler, zarif tasarımları ile gün içinde ve özel günlerde kullanım için idealdir. Altın zincir bileklik modelleri, anneniz için tercih edebileceğiniz oldukça anlamlı ve şık hediyelerden biridir. 14 ayar altın kullanılarak tasarlanan bu bileklikler farklı kalınlıklara sahip modeller sunar. Anneler gününde annenizi özel ve değerli hissettirecek hediyeler için Venta Pırlanta’yı tercih edebilirsiniz.

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0,22 Karat Pırlantalı Sonsuzluk Bileklik