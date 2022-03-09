​Başarılı mimar yaptığı projelerde kendine has çizimleri ve estetik görüşüyle isminden sıkça bahsettirdi

Çok genç yaşta, daha lise yıllarında çizim yapmaya başladı. Daha sonra Haliç Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesinden üç yılda üstün başarıyla mezun oldu. Hemen teorikteki bilgilerini pratiğe dökmek için saha projelerinde yer almaya başladı. Birçok restoran ve otel projesinde de çalıştı. 2017 yılında kendi mimarlık ofisini kurdu ve şuan aktif olarak Acarkent’te hizmet vermekte. Zamanla tecrübesine tecrübe kattı ve artık birçok ünlü isim ve kurumsal markalar evlerini, iş yerlerini ona teslim etmeye başladı. Başta usta oyuncu Oktay Kaynarca olmak üzere birçok ünlü isimle birlikte çalıştı. Projelerinde sadece Türkiye’yle sınırlı kalmayan mimar Gine’de de ödüllü iki cami projesine imza attı. Bu projenin yanında Avrupa’da birçok lüks konut ve restoran projelerinde yer alan mimar isminden yurtdışında da söz ettirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar yapılırken eğitimine de ara vermedi. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesinde İngilizce Eğitimi aldıktan sonra Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını İç Mimarlık üzerine tamamladı Mimar - Yüksek İç Mimar unvanını kazandı.

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Yüksek İç Mimar Samet Vuruşan severek ve isteyerek girdiği bu meslekte mimarlık dalının bütün aşamalarında yer aldı. Çok yönlülüğü ve kendine özgü çizimleri ve bakış açısıyla mimarlık sektörüne yeni bir soluk getirdi.

Şimdilerde de yeni bir marka oluşturan Samet Vuruşan kendi tasarımlarıyla yeni bir koleksiyon çıkarıyor. Sanat, mobilya ve mimariyi buluşturmak istediği bu koleksiyon şimdiden merakla beklenmeye başladı. Oluşturduğu tasarımları da kendi ofisinde beğenilere sunacak. Bunun yanında tasarımlarını şimdiden İstanbul’un önde gelen ünlü otellerin lobilerinde görebileceğimiz de bu konu hakkında söylenenler arasında.

İstanbul’da yeni açılan ve açıldığı gibi de İstanbul’un gözde mekânlarından olan Celebrity Etiler’in tasarım ve uygulama projelerini de üstlenen mimar bu projede kullandığı ince detaylar ile çok beğeni aldı. Mekânın bütünlüğü ve kalitesi için verilen emek mekâna girdiğiniz andan itibaren sizi karşılıyor ve büyülüyor. Bütün projelerinde görebileceğiniz bu büyüleyici tasarımlar ve detaylar mimarın en çok beğeni alan özelliği diyebiliriz.

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Tasarımlarında pratik ve hızlı çözümler üretmesiyle adından çokça söz ettiren mimar, projelerinin bu hıza rağmen modern çizgi ve disiplinden kaymamasıyla da dikkat çekiyor. Projelerinde kullandığı çizgiler ile kendine ait bir tasarım dili oluşturan ve bu çizgi üzerinde kendinden emin adımlarla hedefine doğru yürüyen bir kimliğe sahip. Türkiye’yi ve kendisini yurt dışı fuarlarında ve tasarımlarında, yurt içinde yakaladığı başarıyla aynı çizgide tanıtmak istemektedir

Disiplinli ve dürüst bir şekilde teslim ettiği projelerle bütün projelerinde sağladığı memnuniyeti ve güveni devam ettiren, çizgisinden ayrılmayan mimar için öncelik her zaman memnuniyet. Çalıştığı müşterileriyle arasındaki en dikkat çeken nokta ise hiçbir zaman tek bir proje ile kalmayıp ilk projeden sonra da beraber çalışmayı devam ettirmeleri.

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Mimari kimliğinin yanında sanatsal kimliğiyle yer aldığı projenin detaylarından çok bahsetmese de televizyon dünyasında ses getirecek yeni sezonda ekranlarda yer alacak bir dizinin sanat yönetmenliğini de üstlenmiş konumda.

Ekip çalışmasını seven ve ekibiyle bir bütün haline gelen, beraber çalıştığı taşeronlar ile birlikte projelerinde memnuniyeti ve başarıyı en önde tutan, işini sonuna kadar takip eden ve çizgisinden asla şaşmayan, dürüstlük ve doğruluğuyla insanları etkileyen pozitif enerjisiyle de insanlara umut veren Samet Vuruşan gelecekte de adından çokça söz ettirecek önemli bir mimar.