Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü harekete geçti: Bilkent’ten hakemlik görevini teşhir eden İlker Aytürk’e ‘soruşturma’ talep edildi

Genç yaşına rağmen akademik kariyerinde çok sayıda başarı elde eden Dr. Jaan İslam’ın Türkiye’ye gelişi oldukça ses getirdi.





Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan İslam hakkında, akademik yayınlarında terör örgütü DEAŞ’ın hilafet iddiasının meşru olduğunu savunduğu öne sürüldü ve hakkında “DEAŞ’çı akademisyen” ifadeleriyle karalama kampanyası başlatıldı.





- Dr. Jaan İslam





Dr. İslam, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara cevap verdi ve “itibarsızlaştırma” çabalarına karşı hukuki süreci başlattığını duyurdu.

















Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. İlker Aytürk de söz konusu karalama kampanyasının bir parçası oldu.





Jaan İslam’ın akademik çalışmalarının değerlendirmesini yapmak üzere vazifelendirilen Aytürk, ‘gizli’ statüsündeki görevini teşhir etti.





- Doç. Dr. İlker Aytürk





Aytürk hakemlik görevini afişe etti





İlker Aytürk; hakemlik pozisyonunu da ifşa ederek, ‘muğlak’ ifadeler ve iddialarla dolu değerlendirmesini sosyal medya hesabından yayınladı.





Aytürk paylaşımında, “Bu atamanın yapılacağını sanmıyorum. Bahsi geçen kişinin ve diğer adayların dosyaları rapor yazmam için bana da gönderildi. Dr. Jaan S. Islam selefi cihatçılık ve Ibn Teymiye çalışıyor. Cihatçı mıdır bilmem ama asıl sorun bu değil zaten” ifadelerini kullandı.





- İlker Aytürk'ün bahse konu paylaşımları





- İlker Aytürk'ün bahse konu paylaşımları





Rektörlük harekete geçti





Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilkent Üniversitesi’nden görevini kötüye kullanması sebebiyle İlker Aytürk hakkında soruşturma başlatılması yönünde talepte bulundu.





Bilkent Üniversitesi’nin söz konusu talebin ardından henüz harekete geçmediği öğrenildi.















