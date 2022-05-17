​Bungalovlar tatilcilerin yeni odak noktası oldu

Türkiye’de ve dünyada yeni tatil trendleri arasında bungalov evler yerini aldı. Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki bungalovlar tatil severler için yeni bir alternatif yaratıyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde birçok ilde yer alan bungalovlar, ziyaretçilerine her mevsim hizmet veriyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler bungalov evlere daha çok talep gösteriyor.

Pandemi Süreci İzole Tatil Yapma Alışkanlıklarını Çeşitlendirdi

Covid-19 pandemisi ile beraber turizm sektöründeki dalgalanma ve belirsizlikle beraber tatil severler için daha izole bir alternatif gündeme geldi. Ahşap malzemelerden yapılan Bungalov evler ve İskandinav evlerinden ilham alınarak tasarlanan ve Tiny House olarak adlandırılan küçük evler, kalabalıktan uzakta tatil keyfi çıkarmak isteyenlerin yeni tercihi oldu.

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Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, artan bungalov ev taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sapanca, Kocaeli, Bolu ve Rize olmak üzere çeşitli birçok ilimizde doğa içerisinde yer alan bungalov evler hafta içi veya hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve temiz bir doğa havası almak isteyen ziyaretçiler için önemli bir rota haline geldi. Ev konforunda daha kişiselleştirilmiş bir tatil isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, erkenden bungalov evler için rezervasyon yaptırıyor.”

Doğa İçinde Güne Merhaba Demek

İlker Kulaksız bungalovların otel tatillerinden farklı olarak daha kişiye özel butik bir deneyim sağladığını söyleyerek ziyaretçilerin yaşayacağı deneyimleri anlattı: “Uyandığınızda camı açarak tertemiz bir havayı içinize çekebileceğiniz, yeşilliğe doyacağınız ülkenin birbirinden farklılokasyonlarına konumlanmış bungalovlarda doğa yürüyüşü yapabilir, bahçesinde sıcak çayınızı ya da kahvenizi içebilirsiniz.”

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Bungalovlar İstanbul’a birkaç saat mesafede Sapanca, Kocaeli ve Bolu’da; Antalya’da, İzmir’de, ve Rize’de oldukça popüler tatil mekanları arasında yer alıyor ve gelecek yıllarda ziyaretçi sayılarını daha da artırması bekleniyor.