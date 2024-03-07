CHP’li İBB ‘savaş mağduru kadınlar’ için hazırlanan reklam filmine izin vermedi

Eğitim başta olmak üzere sosyal yardım projeleriyle faaliyetlerini sürdüren İnsan Vakfı’nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı reklam filmi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi.
‘Savaş mağduru kadınlara’ dikkat çekilen filmde; Gazzeli, Ukraynalı, Suriyeli ve Uygur Türkü kadınların görselleri yer aldı.
İBB reddetti Ulaştırma Bakanlığı yayınladı
Metro ve metrobüslerde yayınlanması talep edilen film, CHP’li İBB’nin iştirak şirketleri Medya A.Ş.’ye bağlı Modyo TV’nin ve Kültür A.Ş.’ye bağlı Yovi TV’nin, “Belediye tarafından içerik ile alakalı olarak Toplu Taşıma etiğine uygun olmadığı için maalesef yayınlayamıyoruz” ifadeleri ile reddedildi.
Film, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray ve metrolarda ise gösterime girdi.
- “Çok daha geniş kitleler tarafından izlenmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz bu video, Ulaştırma Bakanlığı kontrolündeki metro ekranlarında yayınlandığı halde İBB tarafından Metro A.Ş. kontrolündeki metro ve metrobüs ekranlarında yayınlanmasına izin verilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
‘Amacımız savaş mağduru kadınlara dikkat çekmekti’
Savaşın kadınları da ‘kadın statüsünde görülmedi’
Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun katıldığı canlı yayında, AK Parti’ye oy veren ve çalışmayan kadınların ‘kadın statüsünde’ olmadığını belirterek sarfettiği, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" sözleri akıllara getirdi.