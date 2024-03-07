|
Özel

CHP’li İBB ‘savaş mağduru kadınlar’ için hazırlanan reklam filmine izin vermedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, İnsan Vakfı tarafından savaş mağduru kadınları anmak üzere hazırlanan reklam filmi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşımalarda “Tarafımızca uygun görülmedi” denilerek yayınlanmadı. Gazzeli, Ukraynalı, Suriyeli ve Uygur Türkü kadınların görsellerinin yer aldığı film, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Marmaray ve metrolarda gösterime girdi. Vakfın temsilcileri söz konusu olaya dair, “Amacımız, evrensel bir günde savaşın kadınlarını ön plana çıkarmaktı, İBB yönetimi reddetti” ifadelerini kullandı.

Şefika Nur Çiftçi
23:11 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:22 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İnsan Vakfı'nın kadınlar gününe özel hazırladığı reklam filmi İBB tarafından reddedildi
İnsan Vakfı'nın kadınlar gününe özel hazırladığı reklam filmi İBB tarafından reddedildi

Eğitim başta olmak üzere sosyal yardım projeleriyle faaliyetlerini sürdüren İnsan Vakfı’nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı reklam filmi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi.





‘Savaş mağduru kadınlara’ dikkat çekilen filmde; Gazzeli, Ukraynalı, Suriyeli ve Uygur Türkü kadınların görselleri yer aldı.


İBB reddetti Ulaştırma Bakanlığı yayınladı


Metro ve metrobüslerde yayınlanması talep edilen film, CHP’li İBB’nin iştirak şirketleri Medya A.Ş.’ye bağlı Modyo TV’nin ve Kültür A.Ş.’ye bağlı Yovi TV’nin, “Belediye tarafından içerik ile alakalı olarak Toplu Taşıma etiğine uygun olmadığı için maalesef yayınlayamıyoruz” ifadeleri ile reddedildi.


Film, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray ve metrolarda ise gösterime girdi.


İnsan Vakfı'nın reklam filmi talebine İBB'li yetkililerden cevap

Söz konusu olayı kamuoyu ile paylaşan İnsan Vakfı, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak filmin yayın sürecini paylaştı:

  • “Çok daha geniş kitleler tarafından izlenmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz bu video, Ulaştırma Bakanlığı kontrolündeki metro ekranlarında yayınlandığı halde İBB tarafından Metro A.Ş. kontrolündeki metro ve metrobüs ekranlarında yayınlanmasına izin verilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”


‘Amacımız savaş mağduru kadınlara dikkat çekmekti’


Yeni Şafak’a konuşan vakfın temsilcileri ise hazırladıkları reklamı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini, evrensel bir günde ‘savaş mağduru kadınlara’ dikkat çekmek istediklerini belirterek,
“Vakfımıza bağış, yardım, destek vb. hiçbir şey istemedik, savaşın ortasında çocuklarını, eşlerini, ailelerini kaybeden kadınların, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çeken, sosyal bir mesaj vermek istedik. Fakat İBB yönetimi sebebine anlam veremediğimiz bir şekilde reklamımızı yayınlamayı reddetti”
dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Savaşın kadınları da ‘kadın statüsünde görülmedi’


Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun katıldığı canlı yayında, AK Parti’ye oy veren ve çalışmayan kadınların ‘kadın statüsünde’ olmadığını belirterek sarfettiği, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" sözleri akıllara getirdi.



Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" dedi. İmamoğlu'nun skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programındaki konuşmasında İmamoğlu'nun söylemine eleştirilerde bulundu. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklını önüne geçmiş. Bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu değer bilmez had bilmez kibirli adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.


#İBB
#CHP
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İnsan Vakfı
#8 Mart
#Dünya Kadınlar Günü
#ModyoTV
#YoviTV
#Medya A.Ş.
#Kültür A.Ş.
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
POLİS ALIMI 2024 BAŞVURU ŞARTLARI: 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?