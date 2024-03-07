CHP’li İBB ‘savaş mağduru kadınlar’ için hazırlanan reklam filmine izin vermedi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" dedi. İmamoğlu'nun skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programındaki konuşmasında İmamoğlu'nun söylemine eleştirilerde bulundu. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklını önüne geçmiş. Bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu değer bilmez had bilmez kibirli adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.