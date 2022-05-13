​Cv’nize hobilerinizi ekleyip eklememeye karar verirken bilmeniz gerekenler

Bu nedenle etkileyici bir CV hazırlamaya çalışırken çoğumuzun aklına aynı soru geliyor: CV hazırlarken hobilerimizi de eklemeli miyiz?

Hobilerinizi CV’nize doğru bir şekilde eklemek sizi diğer adayların önüne geçirecek olsa da yapacağınız bazı hatalar sizi ciddiyetsiz gösterebilir. CV hazırlama sırasında hobilerinizi eklemeye karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olacaktır.

CV’mi hazırlarken hobilerimi eklemeli miyim?

CV’nize hobilerinizi eklemek sizin için hem iyi hem de kötü olabilir. Kötü olmasını engellemek için hobilerinizi ekleyip eklememeye karar verirken sorgulamanız gereken birkaç nokta bulunuyor.

Başvuracağınız iş pozisyonu, hobilerinizin değeri, yazacağınız aktivitelerin sizi nasıl göstereceği gibi önemli konularda hobileriniz sizi diğer adayların önüne geçirecekse evet, hobilerinizi CV’nizde belirtmeniz sizin yararınıza olacaktır. Bunun yanı sıra bazı hobiler sizi yapacağınız iş ile alakasız gibi gösterebilir ya da size bir fayda sağlamadan CV’nizde fazlalık yaratabilir. Önemli olan hobilerinizin size başvurduğunuz iş pozisyonu için fayda sağlayıp sağlamayacağına karar vermektedir. Sizi öne geçireceğini düşünüyorsanız evet, hobilerinizi mutlaka CV’nize eklemeniz gerekir.

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Hobilerinizi Eklemek Size Ne Gibi Avantajlar Sağlayabilir?

Diyelim ki başvurduğunuz iş güçlü liderlik isteyen bir pozisyon olsun. Bunu yansıtabilecek bir hobiyi özgeçmişinize eklemek sizi o iş için daha uygun gösterecektir. Eğer CV’sine çok deneyim ekleyemeyen biriyseniz başvurduğunuz iş ile ilgili hobiler eklemek deneyim eksikliğini saklayacak ve sizi bir adım ileri taşıyacaktır. Bu gibi avantajlar özgeçmişinize etkili ve doğru hobileri ekleyerek elde edilebilir ve hobileri düzgün bir şekilde CV’nizde bulundurmak sizi daha uygun, daha azimli, deneyimli ve o işi severek yapacak biri olarak gösterebilir.

Cv’lerine mutlaka hobi kısmını eklemesi gereken kişiler kimlerdir?

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CV’nize hobilerinizi ekleyip eklememek tamamen sizin kararınız olacak olsa da bazı iş adaylarının CV’lerine hobilerini eklemesi onlar için büyük bir gerekliliktir. Bu kişiler CV’lerindeki bir eksikliği uygun hobiler ile kapatıp özgeçmişlerini etkileyici bir hale getirebileceklerinden dolayı mutlaka hobi kısmı üzerinde iyice düşünmelilerdir. Peki, bunu yapması gerekenler kimler?

Henüz yeni mezun olanlar

Eğer yeni mezunsanız ve iş arıyorsanız, CV’nizde deneyim adına çok bir şey olmaması oldukça normal. Bu eksikliği ise hobilerinizi ekleyerek kapatabilirsiniz. Örneğin, üniversite hayatınız boyunca bir üniversite kulübünde bulunup etkinlikler mi yönettiniz? Bu tarz bir hobi sizin liderlik yönünüzü öne çıkaracak ve grupları yönlendirme yeteneğinizi işvereninize gösterecektir.

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Farklı bir alana geçmek isteyenler

Yeni mezun olmasanız da kariyer değiştirmek istiyor ve çok deneyiminizin bulunmadığı bir alana geçiş yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Durum böyleyse hobileriniz CV’nizi kurtarabilir. Diyelim ki siz bir öğretmensiniz fakat turist rehberi olmak istiyorsunuz. Boş zamanınızda yazdığınız gezi yazılarını CV’nizde belirterek daha önce bu alanda deneyiminiz olmasa bile turizm şirketlerinin gözüne girebilirsiniz.

Öne çıkmaya çalışanlar

Hobiler sadece deneyimsizliği gizlemeye değil, aynı zamanda güçlü yönlerinizi öne çıkarmaya da yararlar. Başvuracağınız iş ile alakalı hobileri özgeçmişinize eklemek sizin o işi yapmayı ne kadar istediğinizi işvereninize gösterebilir. İyi iletişim yeteneklerinin önemli olduğu bir işe başvururken daha önce yaptığınız bir grup hobisini eklemek bu yeteneğe sahip olduğunuzu belli edebilir ve sizi öne çıkarabilir.

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Sonuç

CV’nize hobilerinizi eklemek sizi öne çıkaracak bir şey olabilir fakat hobilerinizin başvurduğunuz iş ile alakalı olmasına ve sizin önemli özelliklerinizi öne çıkarmasına dikkat etmelisiniz. Film izlemeyi sevmek tarzında bir hobiyi özgeçmişinize eklemek sizi geriye düşürebilir fakat liderliğinizi gösterecek bir hobi sizi çok öne taşıyabilir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde hobilerinizi düşünmeli ve sizi en iyi gösterecek olanları özgeçmişinize eklemelisiniz.