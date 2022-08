Diyet ve cilt sağlığı

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmek cildin güzelleşmesine katkı sağlıyor. Yani cilt üzerinde bulunan derinin sağlıklı görünmesi için beslenmemize dikkat etmeliyiz.

Bunun yanı sıra ilerleyen yaşlarda cilt problemleri yaşamamak için sağlıklı beslenmeye çok daha fazla özen göstermek gerekiyor. Çünkü yaş ilerledikçe cilt üzerinde ki kırışıklıklar ve deri aşınması gibi durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Bu durumları en aza indirmek için iyi bir beslenme düzenine sahip olmamız gerekiyor.

Sağlıklı Beslenme Hakkında

Cilt sağlığı için yaşa ve kilo durumuna göre değişmekle birlikte ortalama olarak, 2 ile 2.5 litre arasında su içmek gerekiyor. Su içmenin yanı sıra sağlıklı yağlarla beslenmeli ve gerektiği kadar protein almanın da ihmal edilmemesi gerekiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin cildi canlı tuttuğu yapılan araştırmalarla biliniyor. Özellikle omega3 ve omega6 yağları tüketmek oldukça önemlidir. Bu yağlar hücreleri güçlendirerek daha genç görünmenize olanak tanır. Genç görünmeyi sağlamasının nedeni ise kırışıklıkları gidermesinden kaynaklıdır. Bu önemli yağların tüketilmemesi ciltte birçok sorunu beraberinde getirir.

REKLAM

Cilt kuruluğu ve erken yaşlanma bu sorunlardan sadece birkaçıdır. Bahsettiğimiz bu kaliteli yağlar sayesinde, kan dolaşımı düzene girer. Bunun yanında omega3 ve omega6 yağları cilt üzerinde ki akne ve siyah nokta gibi sorunlara da iyi gelmektedir. Ciltteki bu sorunlardan kurtulmanın bir diğer yolu ise vitamin alımıdır. A vitamini, D vitamini, C vitamini ve E vitamini cilt için oldukça önemlidir. C vitamini, cilt üzerinde ki kırışıklıkların giderilmesinde önem taşımaktadır. C vitamini, taze meyvelerde bulunmaktadır.

Cildimiz için önemli olan bir diğer şey ise süt ve süt ürünleridir. Aynı zamanda yumurta protein kaynağıdır ve tok tutmasının yanında sağlığa da ciddi yararları bulunur. Kısaca, Diyet veya sağlıklı beslenmek adına yediğimiz yiyecekler cilt sağlığımızı olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bunun için iyi araştırma yapılmalı ve dikkat edilmelidir.