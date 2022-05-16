​En popüler süs köpeği: Pomeranian Boo

Hem minik vücut yapısı hem de şirin ve sevimli halleri ile pek çok köpek severin tercih ettiği ırklardan biridir.

Dünya genelinde de en popüler köpek cinsi olan Pomeranian Boo, en zeki ve aktif köpeklerden biri olarak popüler olmuştur. Her ne kadar küçük bir yapıları olsa da oldukça cesur bir karaktere sahiptirler.

Kendine has sık ve uzun tüyleri ile göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Pomeranian Boo köpekler süs köpekleri içerisinde de en popüler tür olarak bilinir.

Pomeranian Boo Köpeklerin fiziksel ve karakteristik özellikleri

Pomeranian Boo cinsi köpekler oldukça küçük ebatlardadır. Bu da onların en belirleyici özelliklerinden biridir. Kulakları da kama şeklinde olan Pomeranian Boo köpekler genellikle yüz şekli olarak tilkiler ile daha büyük benzerlik göstermektedir. Ancak huy ve tavır olarak onların küçük bir bebekten farksız olmadıklarını da belirtmek isteriz.

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Koyu badem şeklindeki gözleri her zaman sizi etkisi altına alabilir. Bunun yanı sıra en meraklı ve en zeki köpek ırkı içinde yer alırlar. Oldukça sık ve uzun tüylere sahip olan Pomeranian Boo köpeklerin kürklerinin ise günlük olarak bakımının yapılması onların sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Pomeranian Boo köpek cinsleri ortalama olarak 20 cm kadar olurlar. Bunun yanı sıra 2 ile 3,5 kilo arasında değişen ağırlıkları dişi ve erkeklerde farklılık gösterebilmektedir.

Hem hareketli hem de oldukça sosyal bir köpek olan Pomeranian Boo’lar en kolay eğitilebilen cinslerdedir. Renk olarak genellikle turuncu veya kızıl kahve tonlarında olabilirler. Bunun yanı sıra siyah ve beyaz renkteki Pomeranian Boo cinsi köpekleri de görebilirsiniz.

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Tamamen ilgi ve sevgi delisi olduklarını söylemek mümkündür. Sahipleri ile sürekli olarak oyun oynamayı seven Pomeranian Boo köpekler yabancılardan da pek hoşlanmazlar. Ayrıca küçük boyutlarına karşın biraz fazla havlama eğiliminde olduklarını da söyleyebiliriz.

Bunun için süs köpeği olsalar da bekçilik görevi üstlendiklerini de söyleyebiliriz. Oldukça fazla enerjiye sahip oldukları için günlük egzersiz yapmak onların en çok sevdiği aktivitelerden biridir.

Yavru Pomeranian Boo Köpeklerde bakım ve beslenme

Yavru Pomeranian Boo köpekler oldukça aktif bir yapıya sahiptirler. Ancak apartman dairesi içerisinde uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Eğer evinizde çitle çevrili bir bahçe varsa günlük oyun oynamak ve egzersizini yaptırmak için kontrollü olarak köpeğinizi çıkartmanız daha iyi olacaktır.

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Kısa yürüyüşler ve çeşitli oyunlar yavru Pomeranian Boo cinsi köpekleri için yeterli olacaktır. Bu sayede evin içerisinde biriktirdikleri enerjiyi daha kolay bir şekilde atabilirler. Oldukça meraklı bir yapıları olduğu için sürekli olarak bir şeyleri araştıracak ve öğrenmek isteyeceklerdir. Ancak odaklanma sorunu yaşarlarsa ve tasmasız gezdirirseniz köpeğinizi kaybedebilirsiniz.

Pomeranian Boo köpeklerin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de tüyleridir. Oldukça sık ve uzun bir tüy yapısına sahip oldukları için de günlük olarak tüylerinin fırçalanmasına dikkat edilmelidir. Aşağıdan yukarı doğru fırçalayarak ölü derilerin derisinden ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Sadece vücudunu değil kuyruğunu da düzenli olarak fırçalamalısınız.

Pomeranian Boo cinsi köpeklerin diş bakımına da çok dikkat etmelisiniz. Haftalık rutin bakımı içerisinde sadece tüylerinin taranması değil diş ve tırnak bakımı da yer almalıdır. Pomeranian Boo köpek cinsinin en çok diş problemlerine yatkın olduğu bilinir.

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Bunun için dişlerini haftada en az iki kez fırçalamaya dikkat etmelisiniz. Ancak tırnak kesimi için de iki haftada bir olacak şekilde uygun ekipmanlar ile tırnaklarını kısaltmanız kendisine ve patilerine zarar vermemesi açısından önemlidir.

Yavru Pomeranian Boo köpeklerde bazen köpek kokusu oluşabilmektedir. Bu gibi bir durum yaşadığınız zaman banyo yaptırmak yerine kürküne biraz köpek pudrası serperek kokunun gitmesini sağlayabilirsiniz. Pudrayı kürküne döktükten sonra fırçalamayı unutmamalısınız.

Pomeranian Boo cinsi köpeklerin beslenmesi için sadece özel ve küçük ırk köpekler için üretilen kuru mamaları tercih etmelisiniz. Sadece günlük olarak yarım fincan kuru mamayı iki öğünde de vermeniz yavru Pomeranian Boo köpeğinizin beslenmesi için yeterli olacaktır.

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Köpekler de tıpkı insanlar gibi büyüdükçe farklı besin ve vitamine ihtiyaç duyabilmektedir. Köpeğinizin kilosuna ve sağlık durumuna göre mama miktarını büyüdükçe artırabilirsiniz.

Pomeranian Boo fiyatları

Pomeranian Boo fiyatları köpeğin yaşına, kaç aylık olduğuna ve cinsiyetine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak Pomeranian Boo cinsi köpeklerin sadece ülkemizde değil dünya genelinde de en pahalı köpek cinslerinden biri olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Eğer yetişkin bir Pomeranian Boo cinsi köpek almak isterseniz doğum yapıp yapmadığı veya eğitimli olup olmadığı da fiyatlara etki edebilecektir. Bunun yanında Pomeranian Boo köpeklerin genel sağlık durumları ve kürkünün rengi ve safkan olup olmadıkları da fiyatlarında farklılık olmasının en önemli nedenlerindendir. Pomeranian Boo ortalama olarak 5.000 TL’den başlayabilmektedir.