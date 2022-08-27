Özel Evden Eve Nakliyat
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Evden Eve Nakliyat

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Evden Eve Nakliyat
Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat firması olarak yıllardır bu sektörde hizmet sunan firmalar arasında yer almaktayız. Bizler için her zaman müşteri memnuniyeti büyük önem kazanmaktadır. Evden eve taşıma hizmeti oldukça zor ve profesyonellik gösterilmesi gereken bir işlemdir.

Taşıma gerçekleştirlemeden önce kesinlikle firmadan sigorta poliçesinin alınması gerekmektedir. Bizler taşınmadan bir gün önce sigorta poliçesine müşterimize mail olarak atmaktayız. Taşınma gerçekleştirmeden önce kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir çok husus mevcuttur. Bunlardan en önemlisi sigorta poliçesi ve ekspertiz hizmetidir. Ekspertiz hizmeti bir çok firmalarda ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Ekspertiz hizmeti eşyaların sigorta bedelinin ne kadar olacağını ve taşıma şartnamesine ne şekilde gerçekleştirileceğini netleştiren işlemdir.

İstanbul Evden Eve Nakliyat taşıma yapılmadan önce eksper hizmetinin kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bizler eksper hizmetini daha çok şehirler arası taşımacılıkta veya depolama yapılacak taşımalarda kullanmaktayız. Bu işlem daha çok müşterimizin arzusuyla alakalıdır. Eksper hizmeti isteyen müşterilerimize randevulu şekilde hizmet verilmektedir. Randevuları çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçerek alabilirsiniz.

Evden Eve Nakliyat hizmetini bir çok firma vermektedir. Ama önemli olan doğru firma ile anlaşma sağlamaktır. Ev taşıma Sektöründe oldukça fazla korsan firma mevcuttur. Korsan firmalar taşıma esnasında kurumsal ve profesyonel taşınma hizmeti vermemektedir. Sigortalı taşıma hizmetini sadece kurumsal yani orijinal firmalar sunmaktadır. Bizler yıllardır bu sektörde kurumsal ve profesyonel hizmet sunmaktayız. Misyon ve vizyon konusunda ileri gelen tek firma olmaktayız. Hizmet sektörümüzde bir çok ödül almış sayılı firmalar arasında yer almaktadır Tuzcuoğlu Nakliyat firması. Sunduğumuz hizmet her zaman kaliteli ve profesyonel bir hizmettir.

Ekip içeriğimiz şu şekildedir;

Öncelikte eşya yoğunluğuna göre ekip sayısı arttırılır. Ekibimiz de marangoz ustası, tesisat ustası, elektrik ustası mevcuttur. Ekibim fix ekiptir. Alanında uzman ve profesyonel ekip ile çalışmaktayız. Gelen ekip şeflerinin hepsi uzman ve kadrolu ekibim olmaktadır. Yıllardır taşınma sektöründe çalışma sağlamaktadırlar. Ekibin yanı sıra taşıma yaparken ambalaj sistemide büyük önem taşımaktadır

Ambalaj sistemimiz şu şekildedir;

Kaba mobilyalar havalı patpat köpükler ile sarılıp taşınması gerçekleştirilir.

Mutfak eşyaları beyaz saman kağıda sarılıp sert plastik mika kolilerde taşınması gerçekleştirilir.

Karton koli kullanmamaktayız. Mika koliler herhangi bir darbe aldığı zaman içeriğindeki ürünleri koruyan kolilerdendir.

Kıyafetler giysi dolaplarına asılıp taşınması gerçekleştirilir yeni evde dolap kurulumu yapıldıktan sonra aynı şekilde askılıklara yerleştirilir. Ekibim ve ambalaj sistemim profesyonel taşıma konusunda ileri teknoloji ürünlerindendir. Dilediğiniz zaman güvenle taşınmak için firmamızı tercih edebilirsiniz. Bizlere çağrı merkezimiz üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kaynakça: https://www.tuzcuoglunakliye.com.tr/esya-depolama/

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