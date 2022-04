​Göz kamaştıran altın piercingler için tercih: Penna Jewels

Göz alıcı ve özgün piercing modelleri ile kullanıcılarına çok sayıda seçenek arasından tarzlarına uygun seçim yapma fırsatı sunan Penna Jewels, yeni sezon koleksiyonunda yer alan altın piercing çeşitleri ile de yoğun ilgi görüyor

İnci ve pırlanta ile taçlandırdığı özel piercing modelleri, ışıltıyı seven kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Hemen her tarza ve her bütçeye hitap eden birbirinden etkileyici tasarımlar, Penna güvencesi ve kalitesiyle beğenilere sunuluyor. Penna Jewels piercing koleksiyonunda yer alan tüm parçalar, titiz el işçiliği ile üretiliyor. Pırlanta taş kullanılan modeller, özel pırlanta sertifikası ve sigortalı kargo hizmeti ile Türkiye’nin her köşesine ulaştırılabiliyor.

REKLAM

Halka, tragus, helix ya da rook gibi farklı kategorilerde çok sayıda özel piercing tasarımına yer veren Penna Jewels, birçok tasarımında, model üzerinde kişiselleştirme yapabilmenize de imkân tanıyor. Sipariş ekranında beğendiğiniz modelin tragus olmasını istediğinizi bellirttiğinizde, seçmiş olduğunuz model kulak kıkırdağına kolay takılabilecek özel dizaynı ile sizler için oluşturulabiliyor.

Farklı ve Etkileyici Piercing Tasarımları için Penna Jewels

Farklı tasarımları ve hemen her bütçeye uygun piercing fiyatları ile müşterilerine ulaşan Penna, uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz doğru modeli bulabilmeniz için oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle son yıllarda çok tercih edilen tragus piercing, hem taşlı hem de sade modelleri ile kullanıcılarıyla buluşmayı bekliyor. Koleksiyonda ayrıca, modası hiçbir zaman geçmeyen halka piercing ve kullanıcılarının tenine ışıltı ekleyen pırlanta piercing modelleri de yer alıyor. Penna Jewels, 14 ayar altın piercing modellerinde, işçilik kalitesini ürünün her noktasında hissetmenizi, tecrübeli mücevher ustalarının hünerli elleri sayesinde garanti ediyor.

REKLAM

İnci ve taşlı yarım çiçek altın halka piercing

Penna Jewels, halka piercing koleksiyonunda yer alan hem inci hem de taş kullandığı bu özel modelde hem tragus hem de helix kullanımına imkân tanımış. Beş adet parıltının tam ortasında konumlandırılmış inci, modelin son derece ışıltılı ve estetik görünmesini sağlamış. Yarım çiçek formuna sahip, 14 ayar sarı altın kullanılarak oluşturulmuş tasarıma, havale ile yapacağınız ödemelerde %3 indirim fırsatı ile sahip olmanız mümkün.

Taşlı Roll Kaş / Rook Altın Piercing

Taş ve ışıltıyı sevenleri kendine çeken bu özel tasarım, 14 ayar sarı altın kullanılarak, tamamen el işçiliği ile üretilmiş. Kaş piercing modelleri arayanları şık görüntüsü ile kendine çekecek olan model, 8 milimetre uzunluğa sahip. Altın piercing fiyatları açısından bakıldığında, son derece avantajlı bir etikete sahip olan modele kredi kartına vade farksız üç taksit fırsatı ile sahip olmanız mümkün.

REKLAM

Üçgen Pırlantalı Altın Piercing

Pırlanta piercing modelleri arasında hem tasarımı hem de taş yapısı nedeni ile hemen ilk dikkat çeken tasarımlardan olan pırlantalı üçgen altın piercing modeli hem helix hem de tragus bölgesinde kullanıma uygun. 14 ayar sarı altın kullanılan modelde yer alan taşlar, özel pırlanta sertifikası ile kullanıcılarına ulaşıyor. Uzun süre kulağınızda parıldayacak bu eşsiz altın piercing modeline, 14 gün değişim ve iade garantisi ile sahip olabilirsiniz.

P Harf Sallantılı Pırlantalı Altın Piercing

Tamamen size özel eşsiz ve parıltılı bir altın piercing modeli arayışındaysanız, harfli ve sallantılı yapısıyla bu model tam da size göre. Kişiye özel pırlantalı tragus piercing, ister kendinizin isterseniz sevdiklerinizin baş harfini yanınızda taşımanızı sağlayacak. Üründe kullanılan 0.003 karat özel kesim pırlanta, kulağınızda farklı bir ışıltı oluşturacak.

REKLAM

Tek Taşlı Yıldız Pırlantalı Halka Altın Piercing

Penna Jewels piercing koleksiyonunun bir başka göz alıcı tasarımı ise; pırlantası ve yıldız formu ile kesinlikle bu özel halka altın piercing modeli. Helix ve tragos bölgelerinde de kullanıma uygun olan bu tasarım, 14 ayar sarı altından üretilmiş. 1 santimetre çapındaki halka formu ile bu şık tasarımı ister kendinize isterseniz sevdiklerinize hediye edebilir, güvenli ödeme ve sigortalı kargo hizmetiyle istediğiniz adrese ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.