Gündoğdu mobilya yatak odası takımları| 2022 modelleri ve fiyatları

Bünyesinde bulunan ürün kategorileriyle dikkat çeken firmanın yatak odası takımı modelleri de yoğun ilgi görmektedir.

Düğün paketi modelleriyle tanınan Gündoğdu Mobilya yatak odası takımlarıyla da göz dolduruyor. Bunun yanında; yemek odası takımı, koltuk takımı, mutfak masa sandalye, TV ünitesi, genç odası, yatak gibi ürün kategorisi de bulunan firmanın birçok model çeşidi de bulunmaktadır. Yatak odası takımı modellerinde modern bir tasarım benimseyen Gündoğdu Mobilya her zevke uygun ürünleri üretmeye devam etmektedir.

Gündoğdu Mobilya Yatak Odası Takımı Modelleri

Yatak odası takımı kategorisi içerisinde birçok model yer almaktadır. Farklı fiyat seçenekleriyle karşımıza çıkan yatak odası takımları, Gündoğdu Mobilya güvencesiyle kolay ödeme imkânıyla satışa sunulmaktadır. Uygun fiyatla satışa sunulan bu modellerin arasında beğendiğiniz ürünü kolay ödeme imkânıyla satın alabilirsiniz.

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Sizler için Gündoğdu Mobilya firmasına ait birkaç yatak odasıtakımı modelini sıraladık:

· Empoli Yatak Odası

· Fulya Yatak Odası

· Alfa Yatak Odası

· Hünkâr Yatak Odası

· Optima Yatak Odası

· Rustik Yatak Odası

· Lotus Yatak Odası

· Bade Yatak Odası

· Lotto Yatak Odası

· Valencia Yatak Odası

· Carmen Yatak Odası

Gündoğdu Mobilya firmasının web sitesini ya da mağazalarını ziyaret ederek ürünleri inceleyebilir, ödeme koşullarıyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Gündoğdu Mobilya Yatak Odası Takımı Fiyatları

Bütün ürün kategorilerinde her bütçeye uygun satış politikasını yürüten Gündoğdu Mobilya, tasarımları kadar fiyat seçenekleriyle de dikkat çekmektedir. Mobilya kurulumu ve montaj işlemlerini de kendisi yapan firmanın, Türkiye genelinde 120’den fazla mağazası bulunmaktadır. 2 yıl garanti hizmeti veren firmanın yatak odası takımı ürünlerini 9.090 TL’den satışa sunduğu görülmektedir. Firmanın taksit seçeneklerinin bulunması da en çok tercih edilme sebepleri arasında yer almaktadır. Elden 18 ay, normal ürünlerinde kredi kartına peşin fiyatına 8 ay taksit yapan firma ayrıca; bütün ürünlerinde ING Bank iş birliği ile peşin fiyatına 36 ay taksit imkânı da sağlamaktadır.

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Online ortamda da mobilya satışını gerçekleştiren Gündoğdu Mobilya’nın ürün çeşitliliğinin geniş olması nedeniyle hemen hemen her bütçeye uygun mobilya kolayca bulunabilmektedir. Uygun fiyatlı olmasına rağmen ürünlerin kaliteli oluşu da müşteri memnuniyetinin esas alındığını ortaya koymaktadır.

Gündoğdu Mobilya’da Elden Taksit İmkânı

Yatak odası takımı başta olmak üzere bütün ürünlerin de kolay ödeme imkânını tanıyan firmanın elden taksitli satışının olması müşterileri memnun ediyor. Elden 18 ay taksit yapan firmanın elden taksitli satışlarını mağazalarından değerlendirdiği görülmektedir. Eğer sizler de elden taksitle yatak odası takımı satın almak istiyorsanız size en yakın Gündoğdu Mobilya mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

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Size en yakın Gündoğdu Mobilya mağazasını öğrenmek için 444 19 85 Gündoğdu Müşteri Hizmetleri Hattı üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Gündoğdu Mobilya Şimdi Ankara, İzmir ve Eskişehir’de!

Türkiye genelinde 120’den fazla mağazası bulunan Gündoğdu Mobilya Mağazalarışimdi ise; Ankara, İzmir ve Eskişehir illerinde yeni mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Nisan ayında açılması planlanan Gündoğdu Mağazalarının; kanepe takımı, yemek odası, yatak odası takımı, genç odası, koltuk takımı ve düğün paketleriyle hizmet vermesi bekleniyor. Eğer yatak odası takımı satın almayı düşünüyorsanız, Gündoğdu Mobilya markası bünyesinde yer alan yatak odası takımımodellerini değerlendirebilirsiniz.