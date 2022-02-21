Haberin kaynağı çok yakınınızda

Kimimiz bunu sosyal medyadan, kimimiz çeşitli haber sitelerinden kimimiz eski usul gazetelerden sağlarız. Tabi ki gazeteler artık eski gücünde değil. Çünkü gazeteler bir nevi geçmişi haberleştirmektedir. Çünkü okuyana ulaşana dek o haber dijital ortamda eskimiş olmaktadır.

Bir diğer haber kaynağı olan sosyal medya ise paylaşımlara bağımlı bir yapıdır. Haberi ilk yayınlayan kişi veya medya organından milyonlarca kişinin paylaşması sonucu gündeme getiren, çok hızlı önemli bir haber kaynağıdır.

Fakat asıl haber kaynağı, devlet yayın organlarından aldığı haberi aynı anda son kullanıcıya yansıtan, her an her dakika yeni haber akışı sağlayan haber siteleridir. Bu siteler sayesinde milyonlarca ve hatta Dünya baz alınırsa milyarlarca kişi aynı anda haberlere hakim olabilmektedir.

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Haberi hızlı takip edebilmek kadar haber kaynağının saygınlığı, bilinirliği ve anlık olarak kaç kişiye aynı anda etkileşim sağladığı da çok önemli. Çünkü eş zamanlı haber dağılımı ile doğru haber hızlıca yayılıyor ve milyonlarca insanın aynı habere tepkisi eş zamanlı oluyor. Bu sayede gündelik hayatta her an bir şeylerden haberdar oluyoruz.

Doğru ve hızlı haber için çok uzaklara gitmenize gerek yok. Günümüz koşullarının üzerinde ve Türkiye standartlarını alt üst etmiş bir haber yayma hızına sahip Ankara Masası ile tanışmanız yeterli olacaktır. Ankara Masası Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı ile ortak çalışmakta ve haber kaynağı olarak kullandığı AA Ve İHA ile eş zamanlı yayın yapmaktadır. Kısacası bir haber Türkiye gündemine giriyor ise bu Ankara Masası ile olmaktadır.

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