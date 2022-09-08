​İnternetten hediye almanın avantajları nelerdir?

E-ticaret pandemiyle birlikte büyük bir sıçrama yaşamıştır. Çünkü küresel salgın, dünyanın her noktasında insanlığın kendini korumaya almasına ve evlerine kapanmalarına neden olmuştur. Bu da tüm ihtiyaçların internetten karşılanmasına ve dolayısıyla online alışverişe mesafeli duran insanların dahi bu dünyayla arasında kurduğu seti ortadan kaldırmalarını sağlamıştır.

Yaşadığımız zamana dönecek olursak pandeminin neredeyse sona erdiğini ve normale döndüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak online alışveriş hala popülerliğini korumakta. Özellikle şehir insanları günlük hayatın koşuşturmasında alışverişe vakit bulamadıkları için online dünyanın nimetlerinden faydalanmaktadırlar.

Bilhassa özel zamanlarda sevdiklerimize hediye alırken mağaza mağaza gezmek yerine internetten sipariş vermek çok daha rahat gelmektedir. Online hediye dünyasının yenilikçi isimlerinden biri olan Muhiku ise sunduğu farklı hizmetlerle internet dünyasında tercih ettiğimiz ilk adres olmaktadır.

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Özellikle kargo ücretlerinin oldukça yüksek olduğunu ve neredeyse pek çok firmanın kargo bedava sınırını yüksek meblağlarda tuttuklarını söyleyebiliriz. Fakat Muhiku’nun kullanıcı dostu tavrı burada kendini gösteriyor. Kargo bedava alt sınırını yalnızca 99 TL yaparak mutlu olmayı da mutlu etmeyi de büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Bunların yanı sıra bize yalnızca zaman kazandırmakla da kalmıyor. Sunduğu aynı gün teslimat ve aynı gün kargo hizmetleriyle sevdiklerimiz için seçtiğimiz hediyelerin çok kısa sürede adrese ulaşmasına aracı oluyor.

Eğer siz de yoğun bir hayata sahipseniz ya da mağaza mağaza gezerek en kıymetli zamanlarınızı boşa harcamak istermiyorsanız Muhiku’nun online hediye hizmetiyle oturduğunuz yerden dakikalar içinde sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri seçebilirsiniz.

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Öğrenci bütçesine uygun öğretmene hediye fikirleri

Öğretmenler Günü’nü heyecanla bekleyen en büyük kitle öğrenciler olsa gerek. Bu özel günde öğretmene hediye edecekleri küçük bir armağanla; öğretmenlerinin gözlerindeki o mutluluğa şahit olmak ve onları ne kadar çok sevdiklerini göstermek isterler.

Ancak hayatın giderek pahalılaşması, gelir gider dengesinin sağlanamaması ne yazık ki hediyeleşmeyi öğrenciler için lüks haline getiriyor. Bu da pek çok öğrencinin 24 Kasım gibi özel bir zamanda kendi kabuğuna çekilmesine ve öğretmenine o hayal ettiği hediyeyi alamamasına neden oluyor.

Elbette öğretmenler, öğrencilerinden böyle bir talepte bulunmuyorlar. Ancak hepimiz biliyoruz ki öğretmene alınan hediye, öğretmenin yanı sıra öğrencinin de mutluluğuna mutluluk katıyor. Hediyeleşmenin ardından gelen o sıcacık sarılma ve teşekkür, öğrenci ile öğretmen arasındaki o saygı duvarını bir anlığına da olsa ortadan kaldırıyor. Bu sebeple öğretmenine hediye almak bir öğrenci için lüks olmamalı.

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Muhiku’nun öğretmene hediye koleksiyonunda yer alan mini setler, öğrenci bütçesini zora sokmuyor. Birkaç hediyeliğin bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu setler, zengin olmasına rağmen oldukça uygun fiyatlılar. 108 - 140 TL arasında değişen fiyatlara sahip bu kutular öğrencilere öğretmenleri için hem dopdolu, hem kullanışlı, hem de şık bir hediye verme olanağı sağlıyorlar.

Muhiku’nun mini hediyelerinin yanı sıra kendi kutunu yap hizmeti de bulunmaktadır. Bu hizmet sayesinde müşteriler diledikleri ürünlerle, diledikleri konseptte setler hazırlayabilirler. Bu sayede kendi bütçelerine hitap eden hediyeyi tasarlamaları da çok daha kolay oluyor.

Kendi kutunu yap hizmeti bu özellikleriyle en çok da öğrencilerin işine yarıyor. Öğrenciler kendi bütçelerini belirleyerek öğretmenleri için en uygun hediyelerle en güzel seti hazırlayabiliyorlar.

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Eğer siz de kısıtlı bir bütçeye sahipseniz ve öğretmeniniz için en güzel hediyeyi almak istiyorsanız Muhiku’nun öğretmene hediye sayfasını mutlaka incelemelisiniz.

İlgi alanlarına özel anlamlı hediyeler Muhiku’da!

Herkes özel ve tektir. Her bireyin kendine has zevkleri ve ilgi alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla değer verdiğimiz o kıymetli insanlara hediye alırken onların ilgi alanları ve beğenileri doğrultusunda seçimler yapmalıyız.

Muhiku, ilgi alanlarına özel hazırladığı hediyelerle sevdiklerimize en içten mutluluğu tattırmamıza yardımcı oluyor. Muhiku farklı ilgi alanlarından ve beğenilerden ilham alarak koleksiyonlarını oluşturuyor. Böylece mutlu etmek istediğimiz kişiye özel bir seçim yapmamızı kolaylaştırıyor.

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Muhiku, ilgi alanlarına özel hazırladığı hediyeler arasında;

●Film ve dizi tutkunlarına özel sinema temalı hediyeler,

●Farklı şehirlerde ve ülkelerde yeni maceralar yaşamayı seven maceraperestler için seyahat temalı hediyeler,

●Bulduğu ilk fırsatta kitap sayfaları arasında kaybolan kitap kurtlarına özel hediyeler,

●En büyük tutkusu yeni lezzetler ve aromalar keşfetmek olanlar için nefis hediyeler,

●Yıldızların sesine kulak veren astroloji meraklıları için burç hediyeleri,

●Aromaterapinin iyileştirici gücüne hayatında yer verenler için aromatik mumlar, soya mumları, tütsüler ve buhurdanlar,

●Ayrıca meslek temalı hediyeler gibi pek çok alternatife yer veriyor.

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Farklı uğraşlara ve tarzlara göre dizayn edilen bu ürün çeşitliliği içinden siz de sevdiklerinize özel hediyeler alabilirsiniz. Böylece onlara ne kadar değer verdiğinizi ve onları mutlu etmek için ne kadar özen gösterdiğinizi gözler önüne serebilirsiniz.

Sevdiklerinizi mutlu etmek ve onların ilgi alanlarına özel hediyelerle şaşırtmak için Muhiku’nun zengin ürün çeşitliliğini şimdi inceleyebilirsiniz.