​İşletmeler için ekonomik çözüm: İçten çekme tuvalet kâğıdı

İçten çekmeli tuvalet kâğıdı nedir?

İçten çekme tuvalet kâğıdı, alışılmış diğer tuvalet kâğıtlarına göre yapısı ve kullanımı çok daha farklıdır. İçten çekmeli olması ile rulo kısmından tuvalet havlusunun çekilmesini sağlar. İçten çekme özelliği israfın önüne geçmek için oldukça önemlidir. Ayrıca büyük işletmelerde tuvalet kâğıtları dispenseri ile müşterilere sunulmaktadır. Normal tuvalet kâğıtları dispenseri için kullanıma uygun değildir. İçten çekmeli tuvalet kâğıtları için özel dispenserler mevcuttur.

Ambalaj Store tarafından değerli müşterilerine sunulan içten çekme tuvalet kâğıtları son derece ekonomik bir yapıdadır. Farklı ebatlarda ve ağırlıklarda müşterilerine sunulan bu içten çekme tuvalet kâğıtlarını diğer tuvalet kâğıtlarına göre daha ekonomiktir.

REKLAM

Ambalaj Store tarafından sunulan tuvalet kâğıtları %100 selülozdan üretilmektedir. %100 selüloz yapısı ile cildi tahriş etmez. %100 selüloz yapısının sunduğu diğer bir fayda ise dayanıklı olmasıdır. Bitkilerde selüloz maddesi dayanıklılığı göstermektedir. Bu yüzden ürünlerimizi kaliteden ödün vermemek için %100 selülozdan üretilmektedir.

İçten çekmeli tuvalet kâğıdı özellikle kalabalık alanlarda kullanıma son derece uygundur. Hem dayanıklı yapısı hem de israf ı önleyen yapısı ile toplumun kalabalık olduğu alanlarda mutlaka içten çekmeli tuvalet kâğıdı kullanmanız gerekmektedir. İçten çekmeli tuvalet kâğıdının yapısının gereksiz kullanıma karşı yapılmış olmasıyla gereksiz atık oluşmasının önüne geçilmiş olunur.

Ayrıca dispenserler ile kullanıma son derece uygun bir yapıya sahiptir. İçten çekmeli tuvalet kâğıdı ile dispenserleri uyumlu bir şekilde kullanırken aynı zamanda tuvalet kâğıdından tasarruf yapabilirsiniz. Bu avm, restoran, ofis, hastane gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde büyük bir avantaj sağlayacaktır.

REKLAM

İçten çekmeli tuvalet kâğıdı kullanmanın sağladığı avantajlar nelerdir?

İçten çekmeli tuvalet kâğıdının nasıl nerelerde kullanılması gerektiğinden bahsettik. Peki, içten çekme tuvalet kâğıdının avantajları nelerdir?

- İçten çekmeli tuvalet kâğıdının sağladığı ilk avantaj şüphesiz ekonomik faydasıdır. Ekonomik olmasının en büyük sebebi yapısı sayesinde gereksiz tuvalet kâğıdı kullanımının önüne geçmesidir. İçten çekmeli tuvalet kâğıtları normal tuvalet kâğıtları gibi çalışmadığı için hafif bir asılmayla çok fazla tuvalet kâğıdı gelmez. Bu sayede insanlar ihtiyacı kadar tuvalet kâğıdı alır ve herhangi bir israf yapmaz. Aslında günümüzde kalabalık alanlarda israf edilen tuvalet kâğıtlarını hepimiz görmekteyiz. Burada israfın en büyük nedeni çok fazla tuvalet kâğıdının bir anda gelmesidir. Bu sorun, içten çekme tuvalet kâğıdı ile çözülmüştür.

REKLAM

- İçten çekmeli tuvalet kâğıdının işletmelere sağladığı bir diğer fayda ise dispenserler ile kullanılabiliyor olmasıdır. Aslında içten çekme tuvalet kâğıdı kullanımının asıl amacı dispenserlerdir diyebiliriz. Bu makineler ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Dispenserler ile kullanımı hem işletmeye hem de bu alanlarla ilgilenmesi gereken personele çok büyük fayda sağlamaktadır.

- %100 selüloz yapısı ile hem insan sağlığını olumsuz etkilemez hem de dayanıklı yapısı ile tasarrufa yardımcı olur. Tuvalet kâğıtlarının %100 selüloz yapısında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Selüloz harici diğer tuvalet kâğıtları oldukça dayanıksız ve sağlığa zararlıdır. Ambalaj Store olarak müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak adına %100 selüloz ürünleri satışa sunmaktadır.

REKLAM

- İçten çekmeli tuvalet kâğıtlarının ömrü daha uzun olduğu için sürekli değiştirmek gerekmiyor. İşletmeniz için en uygun ebatlara sahip içten çekme tuvalet kâğıdı nı satın alabilirsiniz. Bu size önemli bir zaman tasarrufu sağlayacaktır.

Siz de hem işletmeniz hem de personeliniz için doğru bir seçim yapmak istiyorsanız mutlaka içten çekme tuvalet kâğıdını tercih etmelisiniz. Ambalaj Store, işletmenize en uygun ve en kaliteli içten çekme tuvalet kâğıdı başta olmak üzere işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri https://www.ambalajstore.com/ adresinde uygun fiyatlarla sunmaktadır.