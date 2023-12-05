İsrail destekçisi Profesör Gazi Çağlar provokatörlüğe soyundu: ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye uyguladığı soykırımın bilançosu her geçen saat artıyor. Kadınların ve çocukların çoğunlukta olduğu on binlerce sivil hayatını kaybederken, bombardımandan sağ kurtulan fakat uzuvları kesilen binlerce yaralı imkansızlıklar içinde tedavi olmayı bekliyor. Gazze’de hayatta kalan çok sayıda çocuk ise yetim ve öksüz bırakıldı.









Batılı ülkelerin liderleri, dünyanın gözü önünde yaşanan barbarlığa destek vererek, uluslararası arenalarda dillerinden düşürmedikleri ‘insan hakları, eşitlik, adalet, özgürlük’ gibi tüm kavramların altını boşalttı. Filistin’e destek yürüyüşleri ile başkentlerde düzenlenen eylemleri görmezden gelen yöneticiler, Gazze’de etnik temizlik yapan İsrail’i peş peşe ziyaret etti.













Türkiye’de ise siyasi görüş ayırt etmeksizin politikacılardan halka, Filistinlilerin katledilişine gösterilen tepki her geçen gün artarken, Prof. Gazi Çağlar’ın ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’ çağrısı dikkat çekti.





Profesörlükten provokatörlüğe geçti: 'Hamas'a karşı sokağa çıkın'





Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur’ açıklamasına ithafen Türkiye’de ‘sol’ düşünceye sahip vatandaşların ‘Hamas’a destek vermek yerine, Hamas’ı savunanlara karşı mücadele edilmesi adına’ sokağa çıkmalarını söyleyerek, provokasyon çağrısı yaptı.













Gazi Çağlar, ‘Gazze’de ölen siviller için üzüldüğünü’ iddia etse de Filistinlileri İsrail’in değil ‘Hamas’ın öldürttüğünü’ söyleyerek, işgalci devletin barbarlığının üzerini örtmeye çalıştı.









İşgalci yöneticilerin ağzı ile konuştu: Hamas ve DEAŞ aynı





Hamas’ı , terör örgütü DEAŞ ile bir tutan Gazi Çağlar, Hamas’ın liderliğinde gerçekleştirilen Filistinlilerin mücadelesine ‘prim’ verilmemesini ifade etti ve ‘Filistin direnişi' söylemine alışılmaması gerektiğini öne sürdü.













'Lanet olasıca vicdanın hiç mi sızlamıyor?'





Çağlar’ın, X hesabında yayınladığı söz konusu paylaşımlarına Ahmet isimli bir kullanıcı, “Gazi, sen bu paylaşımlarını Netanyahu’ya göndersene. Belki seni yanına çaycı olarak alır. Lanet olasıca hiç mi vicdanın o Gazze’de katledilen çocuk ve kadınlar için sızlamıyor?” sözleri ile tepki gösterdi.









İsrail'e tek bir eleştirisi yok





İşgalci devlete karşı olumsuz hiçbir ifadeye yer vermeyen Gazi Çağlar , bir başka paylaşımında da Filistinli çocukların İsrail’e karşı ‘nefret ve kin’ ile büyüdüğünü belirterek, Filistin halkının on yıllardır İsrailliler tarafından topraklarının işgal edilmesini, öldürülmelerini ve etnik temizliğe uğramalarına değinmeyerek yine Hamas’ı suçladı.

















12 Eylül 1980 darbesinin ardından Almanya’ya yerleşen Çağlar’ın provokatif paylaşımları ise ilk değil.





Ne olmuştu?





Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Hitler’ benzetmesinde bulunan ve ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Çağlar'a, Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı. Paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen ve hakkında iddianame hazırlanan Gazi Çağlar, 15 Temmuz darbe girişiminde ve Gezi Parkı olaylarında kışkırtıcı söylemlerde bulunmuştu.













Gazi Çağlar'ın iddia edilen bazı paylaşımları:





“Sokağa çağırılan AKP’liler. Demokrasiyi değil, darbeci, yolsuz saray rejimine yem olmanız isteniyor.”

“Darbe girişimi, başkanlık öncesi son senaryo kokuyor: Halkın özlemi demokrasi ve barıştır.”

“Bu darbe girişimi Erdoğan’ı güçlendirmeye yönelik oyun kokuyor. Halk bu oyunda yok.”

“AKP’nin sokağa çağrısı, halkın sorunu değildir. Bilinçli halk sokağı terörize eden Tayyibizme de askeri darbelere de karşıdır.”

“Sokağa çağrı yapan imamlar, darbeci saray hizmetçisi: Türkiye’de adil seçimlerle iş başına gelmiş iktidar efsane. Katliamlar gerçek.”

“Darbe girişimi bahanesiyle muhalefetin tasfiyesi, tüm faşist diktatörlüklerin tarihinin parçasıdır. Şu an AKP ve islamcılar da darbe yapıyor.”

“Halkın ne Tayyip için ne de darbe girişimi için dökecek kanı yok. Hem ordu, hem Tayyip diktatörlüğü fazlasıyla kan döktü.”

“Darbesiyle, “normalitesiyle” akıl almazlık, irrasyonalite, şiddet ve katliamlar AKP rejiminin karakteri. Antidemokratizm ve darbecilik ilkesi.”

“Darbe bitti, demokrasiye, özgürlüğe, barışa, cumhuriyete, laikliğe yargıya, tüm kurumlara, topluma ve insanlığa darbe yapanlar iktidarda!”

“Geldi, gördü, milletinin lideri kurtardı- senaryo tam. Şimdi istikamet her alanda şiddetli “temizlik”le başkanlık ve şeriat!”

“Kahramanlık ve demokrasi bayramı arayanlar, devletin tüm güçlerine karşı direnen Gezi’ye ve Kürt halkının direnişine baksın!”

“Meydanları boş bırakmayın RTE sürülerini kime karşı hazırlıyor? AKP istifa mitinglerinden mi korkuyor? Bu kemikleştirme niye?”

“Türkiye artık bir muz cumhuriyeti, reisiyle, darbecileriyle, gerici sürüleriyle… İç savaş önündeki ahlaki-kurumsal engeller azalıyor.”

“Dökülen her damla kanın hesabını soracağız” diyor kukla başbakan. Halkta doğuda ve batıda sizin döktüğünüz kanın hesabını soracak. Kesin!”

“Gezi’nin zekasını, çeşitliliğini, ufkunu düşünün. O yaşamdı. Şimdi meydanlara bakın. Milliyetçi-İslamcı-ırkçı tek ses galeyan. O ölüm!”

“Taksim planını ‘isteseler de istemeseler de’ yapacağız diyor. RTE ikinci Gezi’yi provake ediyor. Meydanlardaki işgalci gericilere güveniyor.”

“RTE kendi ordusunu, kendi yargısını kuruyor. RTE darbesi tüm hızıyla sürüyor.”





Çağlar'ın Türkiye'nin doğu illerini kastederek 'Kürdistan' ifadesini kullandığı ve PKK propagandası yaptığına dair öne sürülen paylaşımları:





“3 ay süreyle OHAL kararı: RTE darbe yapıyor, olağanüstü hal artık kural olacak, tüm Kürdistan zaten yaşadı, yaşıyor.”

“Suriye ve Kürdistan ’da insanlık suçlarının, en büyük yolsuzluğun, Gezi’nin yıldızlaşan çocuklarının affı yoktur.”











