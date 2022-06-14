İstanbul Kadıköy’de ingilizce dil kursu eğitimi için; Kadıköy akademik yabancı dil kursları

Yetişkinlere özgü eğitim modeli ile lisans öğrencileri, mezunları, özel ve kamu sektörü çalışanları için dil eğitiminde nitelik yaratan Dil Okulu özel olarak hazırladığı eğitim müfredatı ve Londra merkezli The Academic Publishing yayınevine ait kaynaklar ile yabancı dil eğitiminde ön plana çıkmaktadır. Akademik Yabancı Dil Kursları dört temel dil becerisi üzerine, yetişkenlere özgü müfredatı ile dil eğitimi veren İngilizce kursudur. İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir de kampüsleri bulunan kurumun Londra’da yer alan Master Academy de global İngilizce kursu anlayışını pekiştirmiştir.

İstanbul Kadıköy de bulunan Akademik Dil Kursu, Kadıköy İngilizce Dil Kursu olarak mezun ettiği 70.000’e aşkın öğrencilerinin memnuniyet referansı ile İstanbul Kadıköy de en çok tavsiye edilen ingilizce kursu olmuştur. Kadıköy İngilizce kursu aramalarında başlangıç seviyesinden itibaren iş ve sosyal hayatında yabancı dil becerisinin önemi bilincinde, yetişkin olarak sahip olduğu donanımda nitelikli olarak İngilizcenin dört temel dil becerisine hakim olmak ve kariyer planlamasına yön vermek isteyen öğrencilerin karşısına ilk sırada çıkan akademik dil okulları İngilizce becerinizi geliştirmenizde nitelik yaratacak ve ulaşmak istediğiniz İngilizce dil yetkinliğine vakit kaybetmeden ulaşmanızı sağlayacaktır.

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Kadıköy Almanca Kursu tavsiyelerinde de zirvede çıkan ve Kadıköy Dil Kursu olarak 4 temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşmayı esas alarak nitelikli eğitmen kadrosu ile oluşturulan seviye belirleme sınavı sonucunda mevcut seviyenize en uygun İngilizce ve Almanca eğitimine dahil olmanızı ve hem vakit hem bütçe planlamanızı efektif şekilde yapmanızı sağlar. İstanbul yabancı dil kursu araştırmalarında da karşımıza ilk sırada çıkan Akademik Yabancı Dil Kursları seviye ilerlemesi ile birlikte yabancı sınav eğitimlerinde de ön plandadır. Kadıköy Ielts Kursu tavsiye olarak karşımıza çıkan Akademik Dil Okulları British Council sınav merkezi ünvanı ile İstanbul kampüslerinde uluslararası geçerliliği olan bu prestijli sınavı gerçekleştirmektedir.

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Kadıköy İngilizce Dil Kursu sizin için en uygun yabancı dil eğitim müfredatını ve en uygun Kadıköy İngilizce Dil Kursu fiyatları planlamasını yapmaktadır.

Yabancı dil eğitimi alanında uzman, akademisyen kökenli eğitmen kadrosu ile sizin için en uygun dil eğitim müfredatını uygulayarak yabancı dil öğreniminizde bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.

İstanbul Kadıköy İngilizce Dil Kursu tavsiyelerinde İngilizce eğitimi dışında İstanbul Kadıköy Rıhtım Caddesinde bulunan kampüsü ile Fransızca, İtalyanca, İspanyolca dahil olmak üzere 14 dünya dili eğitimlerinde de nitelik yaratan Akademik Yabancı Dil Kursu kariyerinizde fark yaratacak dil öğreniminde dört temel dil becerilerinizin hızla gelişmesini sağlayacak.