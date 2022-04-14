İstanbul’da Saç Ekimi

Çünkü İstanbul ili, saç ekimi uygulamasında en önde gelen iller arasında yer almayı başarmıştır. Haliyle saç dökülmesi ile karşı karşıya kalan bireyler kendilerini işinde uzman ellere emanet etmek istemektedir.

Peki, nedir bu saç ekimi işlemi? Saç ekimi, saç dökülmesi problemi yaşayan herkesin yeni saçlarına kavuşmasını sağlayan en doğal ve en kalıcı işlemdir. Farklı birçok yöntemi olan bu uygulamada danışanın kendi sağlıklı saçları kullanılır. Bu sayede danışanın en doğal görünüme sahip olması sağlanır. Eğer sizde bu problemi yaşıyor ve bu durumdan kurtulmak istiyorsanız, İstanbulda saç ekimi yöntemlerini araştırabilirsiniz.

Saç Ekiminde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

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Saç ekiminde kullanılan birbirinden farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler gelişen teknoloji ile artış göstermiştir. Danışanın durumuna ve isteklerine göre belirlenen bu yöntemlerin hepsi başarı ile sonuçlanmaktadır.

Saç ekimi yöntemleri, DHİ saç ekimi, Safir saç ekimi, FUE saç ekimi, FUT saç ekimi şeklinde sınıflandırılabilir. İstanbulda saç ekimi, işlemi yaptırmayı düşünüyorsanız, bu yöntemlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Gelişen teknolojiyi değerlendiren İstanbul saç ekimi klinikleri tüm bu yöntemleri sizlere sunabilmektedir. “Bu yöntemlerden herhangi birini nasıl tercih edeceğim?” gibi soruları düşünmenize hiç gerek yok. Çünkü alanında uzman kişiler sizin durumunuzu ve isteklerinizi değerlendirerek en uygun saç ekimi yöntemini sizlere sunacaktır. Bu noktada size düşen en büyük görev ise alanında uzman klinik ve doktora ulaşmaktır.

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Saç ekimi yöntemleri birbirinden farklı olsa da, son yıllarda en çok tercih edilen yöntem FUE saç ekimi yöntemidir. Saç ekimi üzerine yapılan araştırmalar ve gelişen teknoloji ile birlikte bu kusursuz yöntem ortaya çıkmıştır. FUE yöntemi, saç ekimi yaptırdığınız bölgede herhangi bir iz kalmamasını sağlar. Bu yöntemde, saç kökleri teker teker alınarak eksik olan bölgelere ekilir.

Son dönemlerde herkesin tercih ettiği bu yöntem de saç ve saç derisi kontrol edilerek danışanın durumunun uygunluğu kontrol edilir. Eğer danışanın durumu FUE saç ekimi işlemine uygunsa ve danışanın isteklerine de cevap veriyorsa uygulamayı yapmaya karar verilir. Bu işlem sadece kellik durumu yaşayanlar için değil, hafif seyrelme durumu yaşayan kişilere de yapılabilir. Bu işleme, İstanbul’da saç ekimi yapan kliniklerden bilgi alarak ulaşabilirsiniz.

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Saç Ekimi İşleminde Lokal Anestezi

Saç ekimi işleminden yararlanmak istiyor fakat ağrı, sızı duyarım diye endişe mi ediyorsunuz? O halde tüm endişelerinizi bir kenara bırakmanızın zamanı geldi. Saç ekim işlemi uygulanmadan önce lokal anestezi yapılarak tüm ağrı ve sızıların önüne geçilebiliyor.

Lokal anestezi, işlem yapılacak danışanın, işlem sırasında yaşanacak ağrı ve sızılardan rahatsız olmaması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem işleme başlamadan önce uygulanır ve acı hissi sıfıra indirgenir. Saç ekim işlemi uzun süreceği için lokal anestezi mutlaka uygulanmalıdır. Aksi takdirde işlem çok acılı olmasa bile uzun süreceği için danışanı rahatsız edecektir.

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Lokal anestezi ve saç ekimi işlemi kesinlikle alanında uzman klinikler ve uzman kişiler tarafından yapılmadır. İstanbulda saç ekimi yaptırmak bu nedenle çok önemlidir. Çünkü İstanbul’da birbirinden farklı klinikler ve uzman doktorlara ulaşabilir, size en uygun olanını tercih edebilirsiniz.

Araştırarak karar verdiğiniz uzman doktor, işlem süresini sizlere bildirecektir. Fakat genel olarak bahsetmek gerekirse, saç ekimi işlemi 4 – 8 saat arasında sürecektir. Lokal anestezi ise toplamda 15 – 20 dakika aralığında değişecektir.

İşleme ilk olarak lokal anestezi ile başlanır ve bölgedeki ağrı hissi kaybolur. Bu sayede, saç ekimi yapılacak bölge tamamen uyuşturulur. Bölgenin tamamen uyuşması için 15 – 20 dakika beklenir. Bu süre zarfında uyuşan bölgeye saç ekimi işlemi uygulanmaya başlanır. Eğer işleme başlandıktan sonra ağrı hissederseniz, mutlaka bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. İstanbulda saç ekimi imkânıyla sizde ağrısız bir şekilde istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

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İstanbul’da Saç Ekiminin Avantajları

Türkiye, saç ekimi işlemi konusunda en iyi ülkelerden biridir. Şüphesiz ki Türkiye’de bu konuda en önde gelen il ise İstanbul’dur. Son teknolojiyi yüksek kalite ve uygun fiyata sizlere sunan İstanbul saç ekimi klinikleri, alanında bir numara olmayı başarmıştır. Bu nedenle farklı ülkelerden birçok kişi saç ekimi yaptırmak için İstanbul’a gelmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de saç ekimi kliniklerinin en iyileri İstanbul ilinde bulunmaktadır. Bu nedenle de İstanbulda saç ekimi bir numaralı tercih olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi doğal olarak bu durum İstanbul saç ekimi işlemini tercih edenlere farklı avantajlar sağlamaktadır.

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İstanbul’da birçok saç ekimi uzman doktoru, birçok üst düzey hastane ile anlaşmıştır. Uygun koşullarla ve uygun fiyatlar ile operasyonu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, farklı ülkelerden saç ekimi için gelen kişiler Türkiye’yi ve İstanbul’u tercih ediyor. Türkiye saç ekimi konusunda dünyanın en iyi üç ülkesi arasında yer almakta ve küresel pazarda çok hızlı bir şekilde büyümektedir.

Dünya’da ilk üçe girmeyi başaran saç ekimi İstanbul, farklı ülkelere göre çok daha uygun fiyat sunarak en büyük avantajı sizlere sunmaktadır. Eğer kaliteli ve kalıcı bir saç ekimi işlemi yaptırmak istiyorsanız, İstanbul ilini tercih ettiğinizde çok büyük avantaj sağlamış olursunuz. Hem yol ücreti hem de işlem ücreti avantajı kazanırsınız. Aynı zamanda en kaliteli kliniklerde uzman doktorlar tarafından işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Saç Ekimi Merkezi Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi operasyonu son yıllarda özellikle de erkekler tarafından en çok tercih edilen yöntemdir. Sosyal medya ve internetin gelişimi ile birlikte bu yöntemin daha fazla insan tarafından bilinmesi sağlanmış ve popülaritesi de artmıştır. Saç ekimine olan talep arttıkça bu işlemi yapan klinik ve uzman sayısı da artış göstermiştir.

Saç ekimi işlemi yapan kliniklere ve uzmanlara internetten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Fakat bu noktada çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Çünkü maalesef ki internet ortamında kötü niyetli kişiler oldukça fazladır. Sosyal medyada, web sitelerinde kendini saç ekimi uzmanı olarak tanıtan birçok kişi bulunmaktadır. Bu nedenle seçim yaparken çok dikkatli olmalı ve saç ekimi İstanbul kliniklerine daha çok yönelmelisiniz.

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Eğer internetten bir klinik veya uzman bulduysanız mutlaka iletişime geçmeyi deneyin. İletişime geçtiğiniz kliniğin web sayfasına ulaşabilir ve kliniğe doktorun belgelerini göndermesi için istekte bulunabilirsiniz. Uzmanın mezun olduğu okul ve iş tecrübesi hakkında birçok bilgiye bu sayede ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki hayatınızın geri kalanını etkileyecek bir işlem öncesinde her detayı bilmeye hakkınız var. Bu nedenle aklınıza takılan tüm soruları sormaktan çekinmemelisiniz. Bu işlemin önemli hayatınız için çok önemli olduğunu göz önünde bulundurarak doktorun planlama, muayene ve operasyon süreçlerini öğrenebilirsiniz.

Tercihte bulunurken en önemli kriter ise sağlık bakanlığı iznidir. Bu işlemi sadece Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği kliniklerde ve tıp merkezlerinde yaptırmalısınız. Saç ekimi işlemini yaptırmadan önce mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin belgelerini istemelisiniz. Alanında uzman klinikler ve uzman doktorlar tarafından yapılan işlemlerden memnun bir şekilde ayrılır, yetenekli eller ile istediğiniz görünüme kavuşursunuz.