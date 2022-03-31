Hastanın saç derisi lokal anestezi ile uyuşturulur ve cerrah, saçı başın arkasından veya yanlarından kel veya seyrelme bölgelerine nakleder. Ekilen saçlar, kafanızdaki diğer saçlar gibi doğal olarak uzar.

Saç ekimi kısaca saçın vücudun bir bölümünden diğerine taşınmasıdır. En yaygın saç ekimi türü, 'Foliküler Ünite Nakli' anlamına gelen FUT olarak adlandırılır.

Bu işlemde kafa derisinin arkasından ve yanlarından greftler alınır ve daha sonra başın üstüne veya önüne nakledilir. Bu sayede kel noktalar kapatılır ve kişi yeniden saçlarını uzatmaya başlayabilir.

Saç ekimi, hasta için tek seferlik bir çözüm değil, daha çok uzun vadeli bir çözümdür. Ekilen saçların uzaması ve doğal saçlar kadar kalın olması zaman alabilir fakat alternatif çözümlere göre daha kalıcıdır.

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Saç ekimi basit bir prosedür değildir, en iyi sonuçlar için yetkin bir saç ekim merkezinde yaptırıldığından emin olunmalıdır. İstanbul’daki saç ekim merkezleri yenilikçi teknikleri ve avantajlı fiyatlarıyla tüm dünya şehirleri arasında ön plana çıkar ve tercih edilebilirlik oranı son derece yüksektir.

Saç Ekimi İşlemi İçin Neden İstanbul Tercih Ediliyor?

Medikal turizm konusunda dünyanın en popüler kentlerinden birisi olan İstanbul saç ekimi için en popüler destinasyonlardan biridir. Şehirde çok sayıda kalifiye cerrah var ve ileri teknoloji saç ekimi teknikleri kullanılıyor.

Şehir ayrıca mükemmel bir iklime sahiptir, bu da şehri hemen hemen her mevsimde tedavi görmek için ideal bir yer haline getirir.

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İstanbul'da deneyimli doktorlara ve son teknoloji ekipmanlara sahip mükemmel saç ekimi merkezleri bulabilirsiniz.

İstanbul’daki En İyi Saç Ekim Merkezi

Saç ekimi sürecini tam anlamıyla başarılı olarak adlandırabilmek için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır, bunların başında gelen en önemli adım ise en doğru saç ekimi merkezini seçmektir.

İstanbul'da birçok saç ekimi merkezi var, ancak bunlardan sadece birkaçı en iyi saç ekimi hizmetlerini sunacak itibara ve uzmanlığa sahip.

Saç ekimi yaptırmanın birçok faydası vardır: psikolojik stresi azaltır, özgüveni artırır ve daha genç görünmenizi sağlar. Mümkün olan en iyi sonuçlar için deneyimli cerrahlar ve en kaliteli hizmeti sunan saygın bir saç ekim merkezi bulmak önemlidir.

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İyi bir saç ekimi kliniği bulmanın en iyi yolu, önce internetten araştırma yapmaktır. Web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında incelemelere ve referanslara göz atabilir, önceki müşterilerin bıraktığı yorumları okuyabilir, arkadaşlarınızdan tavsiye isteyebilirsiniz.

Este Hair İstanbul’daki en iyi saç ekim merkezi sıfatını hak edecek kadar tecrübeli ve başarılı bir ekibe ve donanıma sahip bir kliniktir.

Saç Ekimine Nasıl Hazırlanılır?

Saç ekimine hazırlanmanın ilk adımı daha önce de bahsettiğimiz üzere nitelikli bir saç ekimi merkezi bulmaktır. Operasyonu üstlenecek cerrahın mükemmel bir geçmişe sahip olduğundan ve alanında deneyimli olduğundan emin olmak önemlidir. Bir sonraki adım, prosedürün maliyetinin farkında olduğunuzdan ve ilaç gibi ek maliyetler hakkında net bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmaktır.

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Saç ekiminin maliyeti, kliniğe ve bulunduğunuz yere göre değişir. Saç ekimi kişiye özel bir uygulama olduğu için maliyetler belirli bir fiyat aralığında olsa dahi kişiye özeldir. Maliyetler kellik derecesine ve saç ekiminde kullanılacak yönteme göre değişkenlik gösterir.

En popüler saç ekimi yöntemleri: DHI saç ekimi, FUE saç ekimi, PRP tedavili saç ekimi, Tıraşsız saç ekimi.

Doktorunuz, saç çizginiz için hangi tip ekimin en iyi sonucu vereceğini ve ameliyattan sonra ne tür ilaçların yan etkilere yardımcı olacağı konusunda size tavsiyelerde bulunacaktır.

Saç Ekimi Tedavisi Sonrası Süreç

Saç ekimi tedavisi öncesindeki süreç kadar saç ekimi işlemi tamamlandıktan sonraki süreç de önemlidir.

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· Hastanın saç derisini korumak ve temiz tutmak için ameliyattan sonraki ilk birkaç gün şapka veya bandana takması gerekebilir. Bu önlemler ayrıca enfeksiyona yol açabilecek aşırı terlemeyi önlemeye yardımcı olabilir

· Saç ekilen bölge üzerine yatmaktan kaçınılmalı

· Güneş ışığından olabildiğince uzak durulmalı

· Stresle ilişki azaltılmalı

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