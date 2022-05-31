​İtalya’nın romantik şehri: Venedik gezi rehberi

118 adadan oluşan Venedik’in dört bir yanında su kanallarını görebilmek mümkündür. Bu kanallar üzerinde yapılan romantik gondol turları, şehri eşsiz kılan ayrıntılardandır. Venedik, zengin tarihi ve görülmeye değer doğal güzellikleri başta olmak üzere komple kent olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Venedik gezi rehberi ile şehrin dar sokaklarındaki otantik atmosferi, renk cümbüşü sunan tarihi evleri ve doğa manzaralarını keşfedebilen turistler, unutulmaz anlar yaşayabilmektedir.

Adalar şehri Venedik’te gezilecek yerler

Büyüleyici doğal güzellikleri ve tarihi açıdan önemli destinasyonları ile Venedik, gezilecek yerler bakımından ziyaretçilerine pek çok seçenek sunmaktadır. Venedik’i kapsamlı bir şekilde keşfetmek isteyen turistlerin ortalama 3 gün ayırmaları yeterli olmaktadır. Çünkü turistler için hazırlanan Venedik gezi rehberi oldukça kapsamlıdır.

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Şehrin merkezinde yer alan ve bölge halkı tarafından “El Pizzo” olarak adlandırılan San Marco Meydanı, Venedik turunun başlangıç noktalarından biridir. Adını, yakınlarında bulunan ve 1094 yılına tarihlenen San Marco Bazilikası’ndan alan meydanda Marciano Müzesi, Palazzo Ducale ve Campanile Di San Marco gibi tarihi yapılar da görülebilmektedir.

Venedik gezilerinin vazgeçilmezlerinden biri de Büyük Kanal (Grand Canal) üzerinde yer alan tarihi köprülerdir. Rialto ve Accademia köprüleri, yıl boyunca manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen turistlerle doludur. Venedik’in en meşhur yapıları arasında gösterilen Santa Maria della Salute Bazilikası, Büyük Kanal yakınlarında ziyaret edilebilmektedir. “Salute” adıyla bilinen bazilika, kendine özgü mimarisi ve şehrin merkezindeki konumu ile dikkat çekmektedir. Venedik’in en meşhur müzelerinden biri olan Punta della Dogana, bünyesindeki çağdaş sanat eserleriyle birlikte ziyaretçilerine keyifli bir gezi olanağı sunmaktadır.

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Tarihi yapıların birçoğunun deniz seviyesinde bulunduğu Venedik, bu anlamda bölgenin geçmişini keşfederken aynı zamanda doğal güzellikleri de görebilme imkanı tanımaktadır. Venedik’in doğal güzelliklerini yakından görmek isteyenler ise rengarenk evleriyle ünlü Burano ve plajlarıyla meşhur Lido adalarını aynı gün içerisinde ziyaret edebilmektedir.

Venedik’in dillere destan İtalyan mutfağı

Venedik gezilerine keyifli bir yemek molası verilebilecek birbirinden zengin seçeneklere sahip restoranlar bulunmaktadır. Adı tüm dünyaya yayılmış olan İtalyan mutfağının hakim olduğu Venedik’te, mutlaka tadına bakılması gereken lezzetler arasında birçok deniz ürünü, makarna ve tatlı çeşidi yer almaktadır.

Venedik’e özgü lezzetler arasında liste başını sarde in saor çekmektedir. Tatlı ve ekşi soğanın, çam fıstığı ve kuru üzüm ile taçlandırıldığı eşsiz lezzetin tadına, Venedik’te hizmet veren Bacaro Quebrado adlı restoranda bakılabilmektedir. Ana yemeklerin yanına meze olarak tuzlanmış morina balığından yapılan baccalà mantecato tercih edilebiliyor iken; makarna sevenler için hamsi veya sardalya opsiyonlu bigoli in salsa tavsiye edilmektedir. Yemeklerin sonunda ise Venedik kökenli İtalyan bisküvisi baicoli, üzerine sürülen özel sosu ile lezzet şöleni sunmaktadır. Bunların yanı sıra risi e bisi, fegato alla veneziana, moleche ve spaghetti al nero di seppia gibi lezzetler de Venedik’e özgü yemekler arasında sıralanmaktadır.

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Venedik’te gece hayatı ve eğlence olanakları

Venedik keşiflerinden sonra sıra eğlenceye geldiyse, şehrin birçok noktasında hizmet veren mekânlar bu ihtiyaca fazlasıyla karşılık vermektedir. Venedik, gece hayatı bakımından oldukça zengin seçenekler sunan bir şehirdir. San Polo semtinde yer alan Adagio Caffe & Wine Bar, bölgenin en popüler barlarındandır. Alkollü ve alkolsüz seçeneklerin sunulduğu mekân, özellikle şarap çeşitleri ile ünlüdür. Il Mercante Cocktail Bar, Venedik gecelerini freş kokteyller ile taçlandırmak isteyenlerin ilk tercihlerindendir. Kokteyl severlerin değerlendirebileceği diğer alternatifler arasında Frulalà ve Basegó seçenekleri de bulunmaktadır.

Venedik’te geceyi İrlanda atmosferiyle süslemek isteyenler Cannaregio’da hizmet veren Irish Pub Santa Lucia’yı tercih edebilmektedir. İrlanda’ya özgü müziklerin çalındığı mekânda Irish coffee başta olmak üzere pek çok lezzetli seçenekler yer almaktadır. Venedik, özellikle jazz barları ile adından söz ettirmektedir. Genellikle Ponte dei Pugni bölgesinde hizmet veren bu seçenekler arasında Jazz Club Novecento 900, Venice Jazz Club ve Bacaro Jazz öne çıkmaktadır.

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Şehirde kaçırılmaması gereken eğlenceler arasında Venedik Karnavalı yer almaktadır. Şubat veya mart aylarına denk gelen bu festivallerde insanlar yüzlerine maske takarak gönüllerince eğlenmektedir. Ortalama 100 - 150 bin kişinin katılım gösterdiği Venedik Karnavalı, sunduğu görsel şölenlerle ziyaretçilerine keyifli anlar sunmaktadır.

Venedik’ten alınabilecek hediyelik ürünler

Venedik turundan dönmeden önce şehrin kültürünün, mimarisinin veya genel olarak kendisinin tasvir edildiği hediye seçenekleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle Venedik Karnavalı için satılan maskeler, Venedik’ten alınabilecek en güzel hediyelerden biridir. Bunun yanı sıra cam sanatı ile ünlü Murano Adası’ndaki butik mağazalardan süs eşyaları veya kolye ucu gibi aksesuarlar alınabilmektedir. Şehrin merkezindeki dükkanlarında satılan Venedik maketleri, gemi figürleri, gondol uçlu anahtarlık veya buzdolabı magnetleri de tatil dönüşü alınabilecek sevimli hediyelik seçenekleri arasında yer almaktadır.