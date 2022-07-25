Kalkan tatilinde mutlaka denenmesi gerekenler

Hem tarihi ve kültürel, hem de doğal anlamda birçok hazine barındıran Kalkan, tatilde yapılabilecek birçok farklı aktivite sunuyor. Ailece ya da arkadaşlarla tercih edilebilecek, sakin ve özel bir tatil bölgesi olan Kalkan’da yapılması gerekenler neler?

Patara antik kentini keşfetmek

Kalkan, Kaş’a bağlı bir tatil beldesi ve bu anlamda Likya medeniyetinin izlerini barındırıyor. Antik medeniyetler içinde en önemli uygarlıklardan olan Likya’nın izleri içinde, Patara antik kenti de yer alıyor. Kalkan ile Fethiye arasında yer alan Patara, hem bir açık hava müzesi hem de harika bir plaja sahip. 15 kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip harika plajı ile yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir yer olan Patara, hem tarihle iç içe bir deneyim yaşamak hem de eşsiz bir denizi keşfetmek için tercih edilebilir. Patara’da, ziyaretçilerin fotoğraf çekildiği kum tepeleri de görülmesi gereken yerlerden.

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Kalkan plajlarında denize girmek

Antalya’nın en güzel bölgelerinden biri olan Kalkan’da denize girmek için birçok yer mevcut. Hem ücretsiz halk plajları hem de özel beach club’lar Kalkan’da popüler. Harika manzarası ile öne çıkan Kalkan’da Ege ile Akdeniz’in buluştuğu sularda harika bir deneyim yaşanabilir. Kalkan’ın denizi genel olarak sıcak, sakin ve keyifli. Denizle dağların eşsiz havasının bir araya geldiği bir ortam sunan Kalkan, bir tatilden istenen her şeyi sunuyor.

Kaş’ta zaman geçirmek

Kalkan, Kaş’a çok yakın bir noktada bulunuyor. Bu anlamda Kalkan’da bir tatil yaparken aynı zamanda Kaş’a da her an ulaşılabilir. Kaş, Antalya’nın en batı ilçesi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ile de öne çıkıyor. Yamaç paraşütü, tekne turu gibi aktivitelerin yer aldığı Kaş, Yunanistan’ın Meis adasının manzarası ile öne çıkıyor. Kaş ile Kalkan arasında bulunan meşhur Kaputaş plajı da Kalkan tatillerinin vazgeçilmezi. Kaş’ta akşam saatlerinde dahilde yürüyüş yapmak, kahve ve çayın yanı sıra dondurmanın tadına varmak çok popüler.

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Kalkan villalarında tatilin tadını çıkarmak

Kalkan, tatil konusunda çok popüler noktalardan biri. Kalkan tatillerinde ise en çok ilgi gören seçenekler kiralık villalar. Güvenilir villa kiralama siteleri üzerinden bulunabilen uygun fiyatlı Kalkan villaları harika özellikler sunması ile öne çıkıyor. Tatil için ucuz kiralık villa arayanların, en iyi villa kiralama sitesi seçeneklerinde keşfettiği günlük ve haftalık havuzlu villalar en iyi deneyimi sunuyor. Yazlık tatil villalarının büyük kısmı denize sıfır, jakuzili ve lüks bir konseptte. Doğa içinde ve bahçeli villalar, Kalkan’da Akdeniz manzarasına karşı harika bir tatil yapma şansı sunuyor. Tabii ki tatil villalalarının en iyi yanlarından biri herkese hitap etmesi. Evcil hayvan kabul eden villaların yanı sıra, yeni çiftler için balayı villaları, özel konuma sahip muhafazakar villalar da bölgede bulunuyor. Antalya Kaş’ta, geniş aileler için çocuk havuzlu villalar dendiğinde de, akla ilk olarak Kalkan geliyor.