LGBT sapkınlığı toplumsal bağı tehdit ediyor: Bir nesil sonrasının amcası halası olmayacak

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Üner Karabıyık
tvnet'te canlı yayınlanan Gündem Özel programında, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri ele alındı.
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik'in moderatörlüğündeki programda İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Üner Karabıyık, LGBT sapkınlığının aile ve toplum yapısına zararına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.
LGBT sapkınlığının insanlığın varoluşuna yönelen bir tehdit olduğunu belirten Karabıyık, demografik bir krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi.
Karabıyık, bugünlerde Batı medeniyetinde demografik sıkıntıların ciddi şekilde tartışılmaya başlandığını ifade ederek, Türkiye'de de hane halkı büyüklüğünün düştüğünü söyledi.
"Bir nesil sonrasının amcası halası olmayacak"
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 2022 rakamlarına göre 3.17 kişi olduğunu belirten Karabıyık, toplumsal bağın kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çektiğini açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu ne demek? Sadece bir rakam olarak duyduğunuzda çok anlamı yok belki ama her hanede üç kişi. Bu tek çocuk demek. Bu da şu demek bakın en sarsıcı tarafı burası. Bir nesil sonra amca, hala, dayı, teyze kelimelerini kaybedeceğiz. Bu bir toplumsal bağın kaybolması demek. Ve bu aynı zamanda nüfus olarak bizim zayıflamamız anlamına geliyor."
Ortanca yaş yükseliyor
Öte yandan Üner Karabıyık, Türkiye'de ortanca yaşın yükseldiğine de dikkat çekti.
2080 yılının dünyada ölümlerin doğumları geçeceği yıl olarak görüldüğünü hatırlatan Karabıyık, LGBT dayatmasıyla bu sürenin daha erkene çekilebileceğini de söyledi.
2022 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yaptıkları araştırmaya da değinen Karabıyık, bir anket düzenlediklerini ve ankete katılanlara "eşcinsellik doğal bir durumdur, insan doğasında vardır" ifadesine katılıp katılmadıklarını sorduklarını söyledi.
18-24 yaş grubuna dikkat çeken Karabıyık, ankete katılanların yüzde 46,7'sinin "eşcinsellik doğal bir durumdur, insan doğasında vardır" ifadesine katıldığına dikkat çekerek, "Çünkü onlar LGBT propagandasının hedefi." dedi.