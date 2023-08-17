LGBT sapkınlığı toplumsal bağı tehdit ediyor: Bir nesil sonrasının amcası halası olmayacak

Klinik Psikolog Fatime Erçağ, tvnet canlı yayınında, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri konusunda oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. "Sıradan insanlar olarak da mesleki uzman olarak da korkunç tehditle karşı karşıyayız." diyen Erçağ, LGBT lobilerinin 'eşcinselliğin doğuştan var olduğu' söylemlerini nasıl dayattığını anlattı. Eşcinselliğin 'hastalık' olarak nitelendirildiğini fakat baskılar sonucu 'sınıf tanımlama' kitapçıklarından çıkarıldığını vurgulayan Erçağ, "Bu tip durumları biz 'cinsel sapma' olarak nitelendiriyoruz. Tıpkı yüksek veya geri zekalılık gibi bir doğal süreç. Cinsiyetten hoşnutsuzluk diye bir şey yok. İstisnaları dayatıyorlar. LGBT'nin kurnazlığı da burada." ifadelerini kullandı. Erçağ, "Çevresel faktörler ve altyapı ne kadar sağlıklıysa, o kadar sağlıklı bir cinsel kimlik ortaya çıkıyor. " dedi.