LGBT'li yazardan çocukların cinsiyetinin değiştirilmesine akılalmaz savunma: Sünneti de yasaklayın

LGBT'li 'yazar' Yıldız Tar çocukların cinsiyet değiştirmesini savunurken 'sünneti yasaklayın' çağrısında bulundu.
Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.
Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandal büyük tepki çekti.
Artıgerçek isimli internet sitesinde yazar olan LGBT'li Yıldız Tar ise rezaleti savunurken akılalmaz sözler sarf etti.
Çocukların hayatını karartanlar şimdi de sünneti hedef aldı
- Tar, dini gerekliliğin yanı sıra sağlık açısından fizyolojik ve ruhsal açıdan da birçok faydası bulunan sünnet ile çocukların beden bütünlüğünün ihlal edildiğini savundu.
Tar, söz konusu yazıda şunları yazdı: