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LGBT'li yazardan çocukların cinsiyetinin değiştirilmesine akılalmaz savunma: Sünneti de yasaklayın

Henüz reşit olmamış 22 çocuğun cinsiyetinin hormon tedavisi ve ameliyat ile değiştirilmesi Türkiye gündemini sarstı. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandala, LGBT'li 'yazar' Yıldız Tar'dan akılalmaz bir savunma geldi. Söz konusu operasyonların yapılmamasıyla 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' yaşayan çocukların iradesinin yok sayılacağını iddia eden Tar, çocukları gerçekten korumak isteyenlerin sünnet yaptırmaması gerektiğini savundu. Tar, "Gelenek, görenek, dini inanç adı altında çocuklar deyim yerindeyse sakatlanıyor. Hem de davulla, zurnayla yapılıyor bu ayin." ifadelerini kullandı.

12:28 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
LGBT'li 'yazar' Yıldız Tar çocukların cinsiyet değiştirmesini savunurken 'sünneti yasaklayın' çağrısında bulundu.

LGBT'li 'yazar' Yıldız Tar çocukların cinsiyet değiştirmesini savunurken 'sünneti yasaklayın' çağrısında bulundu.

Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandal büyük tepki çekti.

Artıgerçek isimli internet sitesinde yazar olan LGBT'li Yıldız Tar ise rezaleti savunurken akılalmaz sözler sarf etti.

Çocukların hayatını karartanlar şimdi de sünneti hedef aldı

'Madem mesele çocuklar, sünneti yasaklamaya ne dersiniz?'
başlıklı bir yazı kaleme alan Tar,
"15-16 yaşlarında cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuğun iradesini yok sayanlar, 7-8 yaşında bir çocuğun sünnet edilmesini dert etmiyor. Sünnetin tedavi amacı yok, çocuğun beden bütünlüğünü geri dönüşsüz şekilde zedeliyor, hem de davulla, zurnayla."
ifadelerini kullandı.
  • Tar, dini gerekliliğin yanı sıra sağlık açısından fizyolojik ve ruhsal açıdan da birçok faydası bulunan sünnet ile çocukların beden bütünlüğünün ihlal edildiğini savundu.

Tar, söz konusu yazıda şunları yazdı:

"Oğlan çocuklarının, bazen bebek bazen de çocuk yaşlarda sünnet edilmesiyle.15-16 yaşlarında cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuğun iradesini yok sayanlar, 7-8 yaşında bir çocuğun sünnet edilmesini nasıl karşılıyor?Hiçbir şekilde iradesi dikkate alınmadan, yapılan işlemin ne olduğunu dahi bilmeden milyonlarca çocuğun genital bölgelerine geri dönüşü mümkün olmayan müdahaleler yapılıyor. Gelenek, görenek, dini inanç adı altında çocuklar deyim yerindeyse sakatlanıyor. Hem de davulla, zurnayla yapılıyor bu ayin."

Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.

Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor
Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor

Klinik Psikolog Fatime Erçağ, tvnet canlı yayınında, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri konusunda oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. "Sıradan insanlar olarak da mesleki uzman olarak da korkunç tehditle karşı karşıyayız." diyen Erçağ, LGBT lobilerinin 'eşcinselliğin doğuştan var olduğu' söylemlerini nasıl dayattığını anlattı. Eşcinselliğin 'hastalık' olarak nitelendirildiğini fakat baskılar sonucu 'sınıf tanımlama' kitapçıklarından çıkarıldığını vurgulayan Erçağ, "Bu tip durumları biz 'cinsel sapma' olarak nitelendiriyoruz. Tıpkı yüksek veya geri zekalılık gibi bir doğal süreç. Cinsiyetten hoşnutsuzluk diye bir şey yok. İstisnaları dayatıyorlar. LGBT'nin kurnazlığı da burada." ifadelerini kullandı. Erçağ, "Çevresel faktörler ve altyapı ne kadar sağlıklıysa, o kadar sağlıklı bir cinsel kimlik ortaya çıkıyor. " dedi.

Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Çocuklar kobay olarak kullanılmış
Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Çocuklar kobay olarak kullanılmış

Yeni Şafak, çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan 11 doktorun, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayarak ve ameliyatla da destekleyerek cinsiyetlerini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Skandala ilişkin tvnet canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Zeynep Küçük, Türk Ceza Kanunu'na göre çocuklar üzerinde bu tür deneylerin yasaklandığını vurgulayıp, "Burada bir deney var ve çocuklar kobay olarak kullanılmış." diye konuştu. Doktorların aileleri 'intihar edebilir' diyerek baskı altına aldığını ve kararlarını değiştirmek için çalıştığını vurgulayan Küçük, "Kanuna göre böyle bir işlem için 18 yaşını doldurması ve transeksüel olduğuna dair kurul raporu gerekli." dedi. Klinik Psikolog Fatime Erçağ ise, "Devleti, milleti, aileyi parçaladılar sırada birey kaldı." ifadelerini kullandı.


#LGBT
#Çocuk
#Cinsiyet
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