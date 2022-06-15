​Muğla’da gezilecek yerler

Eşsiz güzellikteki plajlara, kanyonlara, koylara ve birçok turistik destinasyona sahip olan Muğla gezilecek yerleri ile ziyaretçilerine farklı bir tatilin kapısını aralamaktadır. İklimi ve konumu sayesinde özellikle yaz aylarında tatilcilere eğlenceli aktivite olanakları sunan Muğla, unutulmaz bir tatil deneyimi için tercih edilen şehirler arasında bulunmaktadır.

Ölüdeniz

Muğla’da öne çıkan tatil destinasyonlarından biri olan ve Fethiye’de yer alan Ölüdeniz, yeşil alanların arasında eşsiz kumsalı ve her daim ılık deniziyle ilgi görmektedir. 2006 yılında dünyadaki en güzel kumsal olarak seçilen Ölüdeniz çeşitli plaj etkinlikleri ve deniz sporlarının rahatlıkla yapılabileceği bir alanda bulunmaktadır. Turistlere gündüz olduğu kadar gece hayatıyla da eğlence vaat eden Ölüdeniz Muğla’da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.

REKLAM

İçmeler Plajı

İçmeler Plajı, Muğla’da sessiz atmosferiyle turistler tarafından ilgi gören bir bölgedir. Gün içerisinde mavinin her tonunu gözler önüne seren denizi ve huzur veren yeşil alanlarıyla rağbet edilen İçmeler Halk Plajı, sevdikleriyle sakin bir gün geçirmek isteyenler için en ideal yerlerdendir. Halk plajı olarak hizmet veren alanda turistler su sporlarının yanı sıra kano, deniz paraşütü ve tekne ile tur gibi pek çok aktiviteyle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilmektedir.

Muğla Müzesi

Muğla Müzesi, şehrin geçmişine ışık tutan eserleriyle yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. İçerisinde arkeolojik kalıntılar ve Muğla’nın birçok yöresine ait giysiler sergilenmektedir. Doğa Tarihi, Etnografya ve Arkeoloji salonlarıyla Muğla Müzesi, deniziyle isminden söz ettiren şehirde geçmişi yansıtan eserlere ev sahipliği yapmasıyla öne çıkmaktadır.

REKLAM

Marmaris Müzesi

Muğla’da Marmaris Kalesi’nde 1991 yılından bu yana hizmet veren Marmaris Müzesi etnografya ve arkeoloji bölümleriyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Kalenin eşsiz manzarası eşliğinde değerli eserlerin sergilendiği Muğla Müzesi’nin bahçesinde sütun başlıkları, sunaklar, Osmanlı Devleti döneminden kalma mezar taşları ve toplar bulunmaktadır. Müze gerek eserleri gerek kale içinde yer almasıyla ilgi görmektedir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum ve çevresinde yapılan araştırmalar ve su altı kazılarında ortaya çıkarılan tarihi kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin tek su altı arkeoloji müzesi olarak, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan eserlerin sergilenmesine imkan vermektedir. 14 sergi salonu bulunan müzedeki en ilgi çeken eseri ise dünyanın en eski batık gemi kalıntısıdır.

REKLAM

Uyku Vadisi

Uyku Vadisi, Muğla’da deniz tatilini tercih etmeyerek, doğa içerisinde vakit geçirmek isteyenler için en cazip yerlerdendir. Doğal park olarak halka sunulan alan yürüyüş yolları, dinlenme alanları gibi etkinlik noktalarıyla ilgi görmektedir. Bölgede bulunan 40 mağara da turistlerin ilgisini çekmektedir. Gün içerisinde sakin ve sessiz bir atmosferde sevdikleriyle keyifli anlar yaşamak için Uyku Vadisi eşsiz bir destinasyondur.

Saklıkent Kanyonu

Saklıkent Kanyonu, Muğla’nın Fethiye ilçesine yakın bir mesafede doğal güzellikleri ile öne çıkmaktadır. Eşsiz manzarası ve temiz havasıyla günübirlik aktiviteler için ideal bir yer olan kanyon aile ve arkadaş gruplarına eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sunmaktadır. Saklıkent Kanyonu doğa yürüyüşleri, trekking, zipline, rafting ve bungee jumping gibi etkinliklerin meraklılarının sıklıkla ziyaret ettiği bir bölgedir.