​Nasıl gidilir? Yol tarifi hakkında tüm detaylar

Kimi zaman teknoloji hayatımızı olumsuz yönde etkiliyorken kimi zamanda hayatımızı olumlu yönde etkileyerek katkılarını bizlerin hayatına dahil ediyor. Teknolojinin bu denli gelişmesi ve ilerleyen yıllarda çok daha fazla teknolojik olayın hayatımıza dahil olması tüm hayatı çok daha fazla kolaylaştıracak gibi görünüyor…

Teknoloji özellikle akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerine gelişmeye devam ediyorken insanların son yıllarda aşırı fazla akıllı telefon kullanımı yapması da birçok akıllı uygulamanın çıkmasına olanak sağlamış oldu. Her geçen gün hayatımıza yeni bir akıllı uygulama daha dahil oluyor. Bu akıllı uygulamalar arasında Yeni Şafak mobil uygulaması bulunduğu gibi daha birçok uygulama mevcut…

REKLAM

Nasıl gidilir? Gelin öğrenelim

Teknoloji belki de son yıllarda yol tarifi ve konum üzerine oldukça gelişmiş durumda. Teknolojinin ilerleyen yıllarda nasıl gidilir, yol tarifi ve ulaşım bilgilerine dair giderek gelişmesi bekleniyor fakat günümüz şartlarında da istediğimiz bir konuma anında kolay ve hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Özellikle navigasyon özelliği bulunan Google haritalar sayesinde bir konum nerede, nasıl gidilir ve yol tarifine dair birçok bilgiyi ücretsiz bir şekilde edinebiliyoruz.

Google haritalar servisinden faydalanarak tıpkı Google haritalar gibi bilgiler paylaşan fakat Google haritaların paylaştığı bilgilere daha fazla bilgi ekleyerek ulaşım yolunu, yol tarifini kolaylaştıran nasilgidilir.net internet sitesi de birçok konumun bilgisini ücretsiz bir şekilde paylaşıyor. Google haritaların desteğiyle Türkiye’deki birçok konumu detaylı bir şekilde paylaşan nasilgidilir.net internet sitesi özellikle İstanbul’daki birçok konumu ayrıca Türkiye’deki birçok ilin okul, gezilecek yerini sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşıyor. Nasılgidilir.net internet sitesinde bulabileceğiniz bazı yol tarifleri aşağıdaki gibidir.

REKLAM

·Kadıköye nasıl gidilir

·Adalara nasıl gidilir

·Anıtkabir yol tarifi

Google Haritalar nedir?

Tüm Dünya üzerinde ücretsiz bir şekilde servisi bulunan Google Haritaların global adı Google Maps’dır. Google Maps veya diğer adıyla Google haritalar sizlere olası bir çok ulaşım bilgisini, yol tarifi ve rota bilgisini paylaşmakla yükümlüdür. Kullanıcıların oluşturmuş olduğu yorumlar ve Google’ın desteği ile birlikte Türkiye dahil bir çok konumun bilgisi Google haritalarda yer alıyor. Bir Google servisi olan Google haritalar belki de ilerleyen yılların en büyük velinimetlerinden bir tanesi olabilir.