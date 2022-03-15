​Op.Dr. Hayati Kale kalın deriye sahip kişilerde burun ameliyatı sürecini anlatıyor

Burun ucu derisinin kalınlığı, burun estetiği ameliyatını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biridir. Kalın derili ve yağlı burunlar, çalışılması en zor burun tipleri olarak bilinmektedir” şeklinde ifade etti.

Cilt kalınlığı belki de burun estetiği ameliyatının sonucunu en çok etkileyen faktördür. Kalın ve yağlı derili burunlara rinoplasti ameliyatı uygulamak, ince derili burunlara göre biraz daha zordur. Kalın derili burun ve burun ucunu şekillendirmek daha zordur.

Kalın derili burunlarda yapılan şekillendirme, ince derili burunlarda olduğu kadar belirgin görülmez. Çünkü bu tip burunlar keskin hatları ve açıları dışa iyi yansıtamaz. Bunun önüne geçebilmek için ameliyat sırasında kıkırdak ve kemikleri daha yüksek ve keskin açılı şekillendirilir. Kalın derili burunlarda ameliyattan sonra burun ucunun düşme riski olduğu için burun ucu normalden daha yükseğe konumlandırılır. Ayrıca burun ucu ek kıkırdak parçaları ile desteklenerek daha sert bir hale getirilir ki ameliyat sonrası basınca karşı daha dirençli olsun. Kalın derili burun tiplerinde bazen burun derisini içten törpüleyerek inceltmek de gerekebilir.

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İnce burun derisine sahip olan hastalarda iyileşme süreci daha hızlı ve sorunsuz ilerlerken kalın derili burunlu hastalar için bu süreç daha zor geçmektedir. Ameliyattan sonra cilt yeni oluşturulan burun iskeletini ne kadar çabuk sararsa iyileşme süreci o kadar hızlı tamamlanmaktadır. İşte bu süre kalın derili burun yapısına sahip olan hastalarda daha uzun zaman almaktadır.

Yine de kalın derili burunların da bazı avantajları yok diyemeyiz. Kalın burun derisi, ameliyat pürüzlerini kusursuz şekilde gizler. Bu tip burunlarda ameliyat sonrası ödem sorunu 2-2,5 yıl kadar sürdüğü için ameliyatın nihai sonuçlarını ancak bu süre zarfının sonunda görebiliyoruz. Bu durum hastalar için ne kadar yıpratıcı olsa da, kalın burun derisi uzun vadede incelmediği ve ince burun derisine göre daha dirençli olduğu için günün sonunda avantajlı bir hale gelmektedir.

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Kalın Derili Burunlarda Burun Estetiği Fiyatları Farklı Mıdır?

Op.Dr. Hayati Kale, “Burun estetiği fiyatlarının ve burun ameliyatında kullanılacak tekniğin yapılacak işlemin detayına göre değişiklik gösterdiğinden, hastaların beklentilerinin gerçekçi olması gerektiğini önemle vurguluyor.”