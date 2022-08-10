​Özel Tasarım Baskılı Ürün Kutusu Modelleri ile Marka İmajınızı Güçlendirebilirsiniz.

Baskılı ürün kutusu üretimi özelleştirilebildiğinden, tüketicilerinin gözünde kullandıkları ambalajlarla bütünleşmiş olan markalar karton kutu yerine baskılı ürün kutusu modelleri ile bilinirliklerini artırıp pekiştirmeyi amaçlarlar.

Baskılı ürün kutusu hemen her sektörde giderek artan rekabet ortamı içerisinde markalara, tüketiciye sunum aşaması da dahil olmak üzere birçok aşamada ürünlerini farklılaştırma imkânı verir.

Baskılı ürün kutusu çeşitleri, içerisine koyulacak olan ürünün özelliklerine, ebatlarına ve ağırlığına göre seçilmelidir. Özel tasarım baskılı ürün kutusu üretimi yapılırken ürün ambalajının ve ambalaj baskısının ne kadar önemli olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli ve marka imajı ile bütünleşecek baskılı ürün kutusu tasarımı yapılırken bu nokta titizlikle değerlendirilmelidir. Çünkü tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu anlaması aşamasında belki de en etkili adım ürün kutusu olacaktır.

REKLAM

Baskılı ürün kutusu

E-ticaret sitelerinde, toplu satış noktalarında ve daha birçok noktada satışa sunulan ürünlerin kutuları kapalı ve en önemlisi korumalıdır. Müşteriler kutuları tek tek açıp test edemeyeceğinden ürünü satın alma konusundaki en önemli motivasyonlardan biri ürün kutusunun görünümü ve kalitesidir. Müşteriyi ürünü satın almaya ikna etme noktasında oynadığı rol nedeniyle baskılı ürün kutusu ebatları, modeli ve tasarımı gibi unsurlar titizlikle belirlenmelidir.

Baskılı ürün kutusu fiyatları da sipariş verilen adet, baskı türü, kutu ebatları, kullanılan ham maddenin özellikleri gibi pek çok unsur değerlendirilerek belirlenir. Baskılı ürün kutusu fiyatları üzerinde maliyet belirlenirken temelde kullanılan kâğıt, baskı ve baskı sonrası işlemler dikkate alınır. Ayrıca kraft kutu modelleri için ürünlerine göz atabilirsiniz.

REKLAM

Baskılı ürün kutusu siparişi sırasında içerisine koyulacak olan ürünün özellikleri değerlendirilmeli ve baskılı ürün kutusu ebatları belirlenmelidir. Ölçülere göre kullanılacak olan kâğıt miktarı hesaplaması yapılabilir. Daha sonra baskı maliyeti ve gofre, yaldız, lak, özel kesim, yapıştırma gibi baskı sonrası işlemlerin maliyetleri hesaplanır. Tüm bu maliyetler üzerinden bulunan birim fiyat baskılı ürün kutusu sipariş adedi arttıkça ters orantılı olarak azalacaktır. Daha bir çok ürüne Milim Matbaa web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://milimmatbaa.com/