​R10 blog açıldı! R10 blog nedir?

Türkiye’nin en büyük webmaster platformu R10.net, uzun süredir beklenen blog kısmını açtı. Kullanıcılarından uzun zamandır yoğun talep alan R10.net, kapsamlı bir çalışmanın ardından R10 Blog platformunu hizmete açtı.

R10 Blog 12 Nisan’da faaliyetlerine başladı. Türkiye’de internet ve teknoloji camiasıyla ilişkili herkesin yer aldığı veya mutlaka yolunun geçtiği dev platform R10.net’in blog sayfası da kısa sürede yoğun ilgi gördü. R10 Blog kısmında web’le ilişkili güncel teknoloji haberleri ve çok daha fazlası sunuluyor. R10 Blog haber, nedir, ipucu ve video kategorilerinde ziyaretçilerine içerikler sunuyor.

Her gün yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir platform olan R10.net’in blog kısmını açması, Türkiye’deki internet camiası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Platform yeni, dinamik ve güçlü kadrosuyla internet ve teknolojiyle ilişkili her şeyi en doğru ve en sade şekilde ziyaretçilerine aktarmayı hedefliyor.

REKLAM

Ziyaretçiler isterlerse R10 Blog üyeliği oluşturarak, içerikleri yorumlayabiliyor ve değerlendirebiliyor. Hatta üyeler R10 Blog’a kategorilere uygun içerikler ekleyebiliyor ve hatta bundan gelirde elde edebiliyor. Platform kullanıcılarına ister gönüllü ister de ücretli olarak içerik üreticisi olabilme fırsatı sunuyor.

R10 blog nedir?

R10 Blog, webmaster platformu R10.net tarafından faaliyete geçirilen güncel teknoloji haberleri ve yanı sıra nedir ve ipucu gibi eğitici ve bilgilendirici içeriklerin paylaşıldığı bir platformdur.

R10 Blog, dijital dünyayla ilgili olan her şeyden bilgi ve habere kolayca erişim sağlama fırsatı sunar. Yazılım, donanım, web, otomobil, sosyal medya ve çok daha fazlasını kapsayan teknoloji haberleri platformda güncel olarak paylaşılıyor. Ayrıca teknolojik ürünler, yazılımlar veya internetle ilgili merak edilen konularda detaylı bilgiler sunan nedir ve pratik çözümler sunan ipucu kategorileri bulunuyor.

REKLAM

R10 sahibi kim?

R10’un sahibi MegaTR Hosting’in de kurucusu olan Coşkun Çetin’dir. Coşkun Çetin, 2013’ten beri R10.Net’in en büyük hissedarı olarak yönetim başkanlığı görevini üstleniyordu. 2018’de hisset R10.Net hisselerinin tamamını satın almıştı.

R10 blog nasıl üye olunur?

R10 Blog’a üye olmak isteyenler hali hazırda R10.Net hesabı bulunuyorsa, o hesabıyla üye olabiliyor. Eğer R10.Net hesabı yoksa Google, Github, Facebook ve LinkedIn hesaplarıyla anında üyelik oluşturabiliyor.