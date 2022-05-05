Renk değiştirebilen akıllı telefon VİVO V23 5G

Geniş açılı Selfie kamerası ve çift tonlu spot ışığı ve renk değiştiren arka yüzeyi ile vivo V23 5G Türkiye’de.

vivo tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dikkatleri üzerinde toplamayı başaran markalardan biri. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, dünyanın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin’in pazar lideri. 2014’te ülke dışına açılan vivo, 60’tan fazla ülke ve bölgede, 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Geçen yıl dünyanın en çok satan ilk dört telefon markasından biri haline geldi. Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesi bulunan 7 üretim merkezine sahip vivo, 2020 yılında Türkiye pazarına girdi.

2021’de toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen vivo Türkiye fabrikası ise yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesi sunuyor. Türkiye’de satışı yapılan tüm Y serisi cihazlar bu fabrikada üretiliyor.

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Markanın son olarak çıkardığı vivo V23 5G model akıllı telefon renk değiştirme özelliği ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. V23 5G, güneş ışınlarıyla veya diğer UV ışınlarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünebiliyor. Burada telefonun detaylı bir incelemesini sizlere sunacağız. Lafı uzatmadan öncelikle cihazın kutu içeriğinden başlayalım.

vivo V23 5G ve Zengin Kutu İçeriği

Kutu içeriğinin git gide zayıfladığı bu dönemde vivo rakiplerine kıyasla oldukça zengin bir kutu içeriği ile kullanıcılarını karşılıyor. Bu zengin içerikte bulunanlar ise V23 5G akıllı telefon, kablolu kulaklık, 44W hızlı şarj adaptörü, type-c kablo, kılıf, garanti ve kullanım kılavuzu çıkıyor.

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Vivo V23 5G Özgün ve Göz Alıcı Şık Tasarım

Cihazın tasarımından devam ettiğimizde ise oldukça şık bir tasarım bizleri karşılıyor. vivo V23 5G havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyum malzemeden 7.39 mm kalınlığında ultra ince çerçeveye sahip ve yalnızca 179 gr ağırlığında. V23 5G'nin arka cam yüzeyi ışığa duyarlı ve ortama göre renk değiştirebiliyor. Unutmadan renk değiştiren arka cam yüzey Türkiye cep telefonu pazarında bir ilk olma özelliği taşıdığını da söyleyelim. Renk değiştirme sayesinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor. Ekranın en üst kısmında ikili selfie kamerası, çift tonlu selfie ışığı ve sensör yer alıyor.

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V23 5G arka kısımda ise üçlü kamera dizilimine sahip. Cihazın tasarımına genel hatlarıyla baktığımızda oldukça şık bir tasarımın bizleri karşıladığını belirtmekte fayda var. Elde tutuşu, malzeme kalitesi ve ilk olan özellikleri ile amiral gemisi bir cihaz kullanıyor hissi uyandırıyor.

vivo V23'ün Öne Çıkan Özellikleri

Renk Değiştiren Cam Yüzey

50 MP Geniş Açılı Çift Selfie Kamera

Çift Tonlu Spot Işığı

vivo v23 5G’nin Selfie Canavarı Kamera Seti

vivo V23 5G’de Türkiye’de ilk olan 50 MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8 MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, kusursuz selfie’ler çekilebilme şansı sunuyor.

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Aynı zamanda vivo V23 5G’de selfie deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile kusursuz selfie’lere imkan sağlıyor.

64 MP ana arka kamera f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde kullanıcılara sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera da mevcut.

vivo V23 aynı zamanda hem ön hem arka kameraları ile 4k çözünürlüğünde kaliteli videolarda çekme yeteneğine sahip.

vivo V23 5G Meydan Okuyan Teknik Özellikleri

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vivo V23 5G teknik özelliklerine göz attığımızda amiral telefonlarda görmeye alışık olduğumuz birçok özelliği orta segment için ulaşılabilir kıldığını görüyoruz. 2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü akıllı geçiş özelliği bulunan 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekrana sahip. Amoled ekran altı parmak izi okuyucusu da çok hızlı çalışıyor. Genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile süper akıcı performans sunuyor. Cihaz aynı zamanda 5G teknolojisi ile birlikte geliyor. Geleceğe dönük bir adım olarak bu özelliğe sahip olması da ayrıca çok güzel.

V23 5G, 4200 mAh’lik büyük pilinin yanı sıra 44W hızlı şarj desteği ile 30 dakika içerisinde %1’den %68’e kadar şarj olabiliyor. Bunun yanı sıra tasarruflu pil tüketimi ile günlük tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir pil performansı sergiliyor.

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İşlemci tarafına baktığımızda Dimensity 920 işlemci ile karşılaşıyoruz. Dimensity 920 işlemci oldukça performanslı bir işlemci. Profesyonel ve ağır işlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip alan telefon performans açısından fazlasını sunuyor. 12GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile rakipleriyle performans adına yarışıyor. V23 Android 12 işletim sistemine sahip ve kullanıcı ara yüzü olarak vivo’nun kendi geliştirdiği Funtouch 12 kullanılıyor. Funtouch araçları sayesinde oldukça kullanışlı ve iyileştirilmiş bir Android deneyimi yaşatıyor.

vivo V23 5G şuan ülkemizde iki farklı renk seçeneği ile satışta. Yıldız Tozu Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri mevcut. Cihaz 13.999TL etiket fiyatıyla online alışveriş sitelerinden ve mağazalardan satın alınabiliyor.

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V23 5G’nin internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.