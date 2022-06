​Ryn okul kıyafetleri depolama alanını 3 katına çıkardı

Okul kıyafetleri imalatı ve şatışı yapan , merkezi Sakarya’da bulunan okul kıyafetleri ve iş elbiseleri firması RYN OKUL KIYAFETLERİ firması yetkilileri, özellikle pandemi döneminden sonra oluşan yoğun talepler karşısında , üretim ve depolama alanlarını arttırarak 3 katına çıkardıklarını söyledi.

Sektördeki hareketliliği değerlendiren firma yetkilisi Erzat İnce, ‘’ Türkiye genelinde 42 ilde 200’den fazla özel okula “okul kıyafeti ” , okul eşortman takımları, Polo yaka okul tişörtleri ve bir çok okul kıyafeti imalatları yaptıklarını , kaliteden ve profesyonel hizmetlerden ödün vermediklerini, bu sayede okulların birbirlerine referans olarak firmalarını tavsiye etmeleri üzerine okul kıyafetleri konusunda büyük bir talep yaşadıklarını belirtti. Ürettikleri okul kıyafetlerini, üretim sürecinde karşılaşabilecekleri satış ve satış sonrası karşılaşılacak her türlü problem ile ilgili planlı ve hızlı çözümler ile öne geçtiklerinden bahseden ince, üretim kapasitelerini ve depolama alanlarını 3 katına çıkararak müşterileri memnuniyet oranlarını %100 e çıkardıklarını söyledi.

Özel kevlar ipliğinden üretilen tüm okul kıyafetlerinin Avrupa normlarına göre üretildiklerini ve satış sonrası yıkama garantisi de vererek, yırtılma , sökülme, renklerde solma olmadığını belirtti. Ayrıca RYN markalı okul kıyafetlerini ve ürünlerini Avrupa’nın yanı sıra orta doğu pazarına da sunduklarını, geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu, yabancı ülkelerdeki okulların Türkiye üretimli elbiseleri tercih etme hususunda isteğin arttığını da ifadelerine ekledi.

Türkiye’nin her noktasına teslim hizmeti bulunan firma yetkililerinden Uğur Türk, önceliklerinin müşterilerinin memnuniyeti ve mutluluğu olduğunu , bu vizyon ile üretimden, planlamaya, imalattan sevkiyat aşamalarına kadar çok ince düşünerek , tüm aşamaların mükemmeliyetle yapılmasına özen gösterdiğini belirtti.

Türkiye’de 42 ilde 200’den fazla özel okula “okul kıyafeti” üreten RYN Tekstil Okul Kıyafetleri firması, 2019 yılında “Eğitim Çözümleri Tedarikçisi” ödülünü alarak başarı geçmişine bir yenisini daha ekledi.

Özel kumaşlarla üretilen okul formaları

Okul kıyafetleri öğrenciler için önemli bir yere sahiptir. Günün birçok saati giyildiğinden, satın almadan önce kumaş, rahatlık ve kalite gibi faktörlere dikkat etmek gerekir. Birçok okulun üniforması rahat, gündelik kıyafetler içerir. Okulda zamanlarının çoğunu geçiren öğrenciler, rahat ve spor giysiler giymek isterler. Okul kıyafetleri lise öğrencileri için yeni trendlere göre öğrencinin rahatlığı göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Öğrencilerin okul hayatlarına rahat bir şekilde devam edebilmeleri için özenle tasarlanmıştır.

Okul çağı çocuklarının ihtiyacı okul formaları

Nano teknoloji ile yapılan okul kıyafetleri her mevsim giyilebilecek bir yapıya sahiptir. Bu, çocuklarının rahatını önemseyen ebeveynler için çok ihtiyaç duyulan bir fırsat. Ancak bu şekilde çocuğunuz için bu ürünleri seçtiğinizden emin olabilirsiniz. Okul forması denildiğinde akla ilk olarak rahatlık daha sonra görsellik gelir. Okul formalarında renk solması yaşanmaması gerekir. Senede bir defa alınan bu okul formalarının kumaşları güneşle temasında renk kaybı yaratması çocuğa eski giysi giymiş havası yaratacaktır. Ek masraftan kurtaracak bu kumaşlar okul kıyafetlerinin vazgeçilmezi olmuştur. Ek olarak baskı kalitesi de aynı sebeplerden ötürü mükemmel olmalıdır. Baskılarının yıpranması ve birkaç ay içinde dökülmelerin yaşanmaması gerekir. Böylece çocuklar son derece uyumlu ve her an temiz ve düzgün kıyafetler giyerek okul temposu için gerekli motivasyonlarını koruyabilirler.

Ekonomik Okul Formaları

Okul forması fiyatı ürünün özelliğine göre belirlenmektedir. Bu ürünler okul için tasarlanmış olsa da çocuğunuza spor aktiviteleri için de giydirebilirsiniz. Günün çoğunu okulda geçiren öğrenciler için konfor önce gelir. Bu nedenle bu ürünler esnek ve yumuşak kumaşlardan üretilmektedir. Çocuklarınız için dilerseniz okul pantolonu, dilerseniz okul tişörtü alın, hepsinin kalitesi aynı olmalıdır. Çocuklarınız için sıfır pamuklu okul kıyafetleri tercih ettiğinizden emin olabilirsiniz. Bu ürünleri çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra sadece bir askı kullanmak kuru temizleme için yeterlidir. Bu işlemden sonra kırışıksız okul kıyafetlerini kullanabilirsiniz. Nano teknoloji kullanılarak üretilen bu giysiler hem yaz hem de kış aylarında rahatlıkla giyilebilir. Güvenilir adreslerden güvenilir ürünler tercih etmelisiniz.