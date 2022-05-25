​Saç ekimi avantajları nelerdir?

Hastalık, kaza, yaş veya genetik gibi nedenlerle dökülen saçlar bu süreçte canlı görünümüne kavuşabilir. Ameliyat sırasında kişinin boynundan saç ekimi için alınan greft başka bir bölgeye nakledilir. Önerilen tedaviler ve saç dökülmesinin boyutu kişiden kişiye değişebilir.

Saç kökü nedir?

Genel olarak kıl gövdesi ve kıl kökü olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Saç folikülünün en önemli kısmı saç köküdür. Kıl folikülüne bağlı kan damarları, yağ bezleri ve kıllı kaslar da vardır. Bu, saç köklerinin ve saç şaftının beslenmesini ve çalışmasını sağlar. Bu beslenmeye bağlı olarak köklerdeki saçlar farklı kel bölgelere yöntemler ve saç ekimi fiyatları belirlenir.

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Saç gövdesi, saçın dışarıdan görülen kısmını oluşturur ve genellikle ayın yaklaşık 1 cm üzerinde büyür. Buna bağlı olarak saç ekimlerinde farklı boyutlarda işlemler ve saçekimifiyatları vardır.

Saç yapısı ve saç yapısı çeşitleri nedir?

Saç tipleri de saç dökülmesinin önemli bir nedenidir. 3 farklı saç tipi vardır:

Vellus saç: Çocukluktan ergenliğe kadar, kaş, saç ve kirpik hariç diğer tüm saç tipleri bu kategoriye girer.

Terminal kıllar: Bunlar ergenlik döneminde uzayan sert ve kalın kıllardır. Koltuk altı, sakal, kasık vb. Bu yerlerdeki tüylere terminal tüyler denir.

Ara kıllar: Dalgalı ara kıllar, terminal ve kaudal kılların özelliklerine sahiptir. Saç dökülmesine neden olan ve saç dökülmesini hızlandıran temel durum ara saçların çok fazla olmasından kaynaklanır.

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Saç ekimi kimlere uygundur?

Erkeklerde saç dökülmesi kadınlara oranla daha fazla görülür. . Bu nedenle erkekler daha sık saç ekimi yaptırır. Genellikle 50 yaş üstü çoğu erkekte saç dökülmesi gözlenir. Saç dökülmesinin sadece erkeklerde olduğunu söylemek yanlış olur. Kadınlar ayrıca saç dökülmesi ve incelme ile ilgili sorunlar yaşayabilir.

Saç ekimi yöntemleri nelerdir?

Saç ekimi işlemleri farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Bu yöntemlere FUT, FUE denir. Bu tekniklerin her ikisinde de saç kökü nakli yapılır. FUT tekniğinde epilasyon bölgesinde bir çizgi bırakılır. FUE tekniğinde iz kalmaz.

Saç mezoterapisi zamanla dökülmeye başlayan cansız saçlar için tercih edilen yöntemdir. Saç mezoterapisinde saç derisine mineral ve vitaminler enjekte edilir. Saç tedavisi saç için çok faydalıdır. Bu işlem sırasında saç hücreleri uyarılır ve aktive edilir. Kalıp uygulamasının en başından itibaren uygulandığında etkili sonuçlar alınmaktadır.

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Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekimi, genellikle ense bölgesinden alınan saç köklerinin saçsız bölgelere uygulanması ile gerçekleşen kozmetik bir saç tedavisidir. Saç ekimi uygulaması, saç dökülmesi ve saçsız alanların kalıcı bir saç yüzeyine dönüştürülmesini sağlar. Saç ekimi, hastane ortamında mikrocerrahi teknikleri kullanılarak yapılan cerrahi bir işlemdir.

Saç ekiminin avantajları nelerdir?

Özellikle saç ekiminde sonra kişilerde belli bir süreyi tamamladıktan sonra saçlar çıkmaya devam eder. Saç ekimi, özellikle dökülen saçlardan dolayı kişilerde sosyal hayatın görünümünü ve akışını etkileyen bir faktör olduğu için avantajlara sahiptir. İyileşmiş bir saç derisindeki saç köklerini uzayarak doğal bir görünüm elde edilir. Saç ekimi sayesinde saçlar ömür boyu kalıcı olarak kullanılır.

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Hangi aylar saç ekimi için uygundur?

Saç ekimi yaptırmaya karar verenler için mevsimselliğin önemi de önemlidir. Bu aşamada hava koşullarının çok aşırı olmaması önemlidir. Çünkü saç ekimi döneminde çok sıcak veya çok soğuk havalara maruz kalmamalıdır.

Saç ekimi için yaş sınırı nedir?

Bu işlemler 18 yaş üstü tüm hastalarda yapılır. Yine bu işlemler için hastaların cilt ve cilt hastalıklarından arınmış olması beklenir. Saç ekiminde yaş sınırı var mı sorusu cevaplandığında, saç dökülmesi başladığında çok hızlı dökülebilir bazen bir kaç ay içerisinde bile saç dökülmesi tamamen tüm saçları etkisi altına alarak tam kellik oluşabilir. Böyle bir durumda olan kişinin yaşına bakılmaksızın saç ekimi yapılabilir. 18 yaşında tam kellik oluşan bir kişiye saç ekimi yapılabilir.

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Saç ekimi ne kadar sürer?

Genellikle tek seansta 500 adede kadar kök ekilir. Saç ekimi işlemi ekilecek saç kökü sayısına bağlı olarak 10 saat kadar sürebilir. Bu süre, ekipteki öğrenci sayısı ve deneyimlerine bağlı olarak kısaltılabilir.

Saç ekimi sonucu ne zaman görülür?

Ameliyat sonrası kan pıhtılaşma problemlerini önlemek için ameliyattan en az bir hafta önce aspirin ve iltihap önleyici ilaçların kesilmesi önerilir. Saç ekimi sonrasında kişilerde genellikle ortalama 3 ayda sonuç alınabilmektedir.

Saç ekimi öncesi nasıl bir cilt bakımı yapılması gerekir?

Ameliyat günü kliniğe gitmeden önce saçlar yıkanmalıdır. Saç ekimi ameliyatından 5 gün önce: kesinlikle alkol ve aspirin alınmamalıdır. Krem kullanmamak, manipülasyondan önce saçı ve saç derisini etkiler. Kalp basıncı hastalığı, kardiyoz hastalık gibi sinir Hastalıklarını ve düzenli olarak kullandığınız ilaçların isimlerini mutlaka saç ekimi doktoruna bildirilmelidir.

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Saç ekimi sonrası saç nasıl yıkanır?

Genel olarak, doktorlar saç derisinde kabuk oluşumu nedeniyle önce saça çok miktarda saç kremi uygulamayı tavsiye ederler. Saç ekimi ameliyatı yapıldıktan sonra hastanın ilk saç yıkaması doktorun önerdiği ve tarif ettiği şekilde yapılmalıdır. Ameliyattan sonra hastanın saçlarının şampuanlanması üç veya dört gün sonra gerçekleştirilir. İlk olarak losyon saça yavaş yavaş dökülür ve ovulmadan eşit şekilde uygulanır.

Saç kremi saç çizgisini tamamen örtmek içindir. Özellikle saç diplerinde oluşan kabuk tamamen yumuşar. Losyon yaklaşık 30 dakika saçta bırakılır. Daha sonra basınç ılık su ile yıkanır, nazikçe çalıştırılır. Daha sonra kıl köklerine zarar vermemek için kıllı bölge köpüren şampuanla yavaş dokunma hızında inkübe edilir ve belirli bir bekleme süresinden sonra durulanır.

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Saç ekimi fiyatları

Saç ekimi fiyatları birçok faktör tarafından dikkate alınır. Özellikle fiyatlarda saç ekiminde tercih edilen yöntem ve saç ekiminde kullanılan implant sayısının belirleyicidir. Ayrıcasaç ekimiiçin seçilen tedavi merkezinin kalitesi, ameliyathane koşulları, yapacak doktorun tecrübesi, teknik ekibin uzmanlığı gibi detaylardan da bahsedilebilir. Buna bağlı olarak saç ekimi fiyatlarıdeğişikliklere yol açabilir.

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