​Seo denilince akla gelen ilk isim: Simur Digital

Günümüzde SEO dijital pazarlamanın en temel unsuru olarak kabul edilir. SEO aynı zamanda arama motoru optimizasyonu olarak da kullanılır. Son derece kapsamlı bir süreç olan SEO internet kullanıcılarına, arama motorlarında yaptıkları aramalara ilişkin en doğru, ilgili ve açıklayıcı sonuçların listelendiği gerçeği temelinde ilerler. Bu doğrultuda Google ve diğer arama motorlarının sıralama kriterlerine yani arama motoru algoritmalarına uygun olacak şekilde web sitelerinin optimize edilmesi sağlanır.

Atalay Sıdar tarafından kurulan ve kurumsal SEO başta olmak üzere farklı sektörlerdeki müşterilerinin SEO ihtiyaçlarını kaliteli ve güvenilir yöntemlerle karşılayan Simur Digital sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alır. Bu başarının ardında Simur Digital için SEO sürecinin yalnızca arama motoru sonuçlarında üst sıralar hedeflenerek yapılan basit bir çalışma olmadığı düşüncesi yatar. Google’a farklı sorular ve istekler yönelten kullanıcıların en ilgili sonuçlara güçlü bir algoritma uygulanarak yönlendirildiği gerçeği SEO sürecinin başından sonuna kadar göz önünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir değer önerisi olmayan ya da değer üretmeyi amaçlamayan projeler etkin SEO sonuçları açısından yeterli değildir. Simur Digital bu nedenle her bir müşterisine verdiği hizmetleri; en faydalı arama sonuçlarının alınmasını sağlayacak sayfa ve içerik oluşturulacak şekilde içerik odaklı bir SEO yaklaşımı, arama motorlarının web sayfalarına ya da içeriklerine daha kolay ulaşacakları şekilde teknik SEO optimizasyonu ve sayfa ya da içerik kaydadeğerliğini web düzeyinde artırmak için bağlantı ve bahsedilme iyileştirmeleri çalışmaları temelinde şekillendirir.

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Seo başarısının ilk adımı doğru analiz

SEO analiz süreci SEO stratejilerinin belirlenmesinde son derece önemli bir adım olsa da her markanın önceliği, ihtiyacı ve beklentisi farklıdır. Bu nedenle tüm markalara uygulanacak ve harika sonuçlar alınmasını sağlayacak sihirli bir SEO formülü yoktur. Bu yüzden SEO alanında hizmet verilecek her bir marka özelinde öncelikle markanın ihtiyaçları doğru şekilde anlaşılmalıdır. Bu aşamadan sonra SEO analizi sürecine başlanmalı, hızlı bir şekilde katkı sağlayacak işlerin önceliklendirilmesi yoluyla projenin detaylandırılması aşamasına geçilmelidir.

SEO çalışmalarıyla markaların belirli anahtar kelimelerde yapılan aramaların sonucunda listelenmesi sağlanır. SEO çalışmaları son derece kapsamlı, uzun bir süreç ve önemli ölçüde emek gerektirir. Diğer yandan yapılan çalışmaların sonuçlarının alınabilmesi için 4 ila 12 aylık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulur. Markaların arama motoru sonuçlarında ilk sıralara hızlı bir şekilde yükselmesi kısa vadede olumlu gibi görünmesine karşın uzun vadede bu yükselişin web sitesine zarar verebileceği olasılığı göz ardı edilmemelidir. Simur Digital bu nedenle arama motoru optimizasyonu sürecine geniş bir perspektiften bakan bir anlayış doğrultusunda hizmetlerini şekillendirir.

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SEO çalışmaları sit içi ve site dışı SEO olarak ikiye ayrılabilir. Site içi SEO çalışamaları ilgili web sitesinin temelini oluşturan komponentlerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını tespit etmeye yarar. Gerekli görülen iyileştirmeler yapılır. Bu amaçla atılan ilk adım web sitesinin teknik açıdan incelenmesidir. Google arama motoru botlarındın web sitelerini doğru bir şekilde analiz edebilmesi ve kullanıcılara indekslenmiş sayfaları en doğru şekilde sunabilmesi için web sitelerinin performans ve teknik kısımları iyileştirilmelidir. Bu aşamada kullanılabilecek en etkili yöntem Google arama modlarını birebir simüle eden araçlardan faydalanmaktır. Site içi SEO analiz araçlarından elde edilen veriler doğrultusunda Google başta olmak üzere tüm arama motorlarının ilgili web sayfasını nasıl gördüğü ve burada hangi hataları bulduğu belirlenir. Daha sonra bu hataların giderilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir ve düzeltmeler yapılır. Yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından ilgili web sitesinin Google tarafından en ideal şekilde indekslenmesi, ilgili kullanıcılara ulaşma yüzdesinin artması ve ilgili arama sonuçlarında listelenmesi sağlanır.

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Site dışı Seo ihmal edilmemeli

Site dışı SEO çalışmalarının temelinde içerik pazarlaması vardır. Kullanıcılara özgün, kaliteli, ilgi çekici ve paylaşılabilir nitelikte içerikler sağlayarak internet kullanıcılarının bu içerikleri farklı web sitelerinde paylaşması amaçlanır. SEO odaklı içerik sadece anahtar kelime odaklı içerik olarak düşünülmemelidir. Arama motoru algoritmalarındaki değişiklikler yakından izlenmeli, özgün ve kaliteli içeriklerin arama motorları nezdinde ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

SEO ve kullanıcı deneyiminin birlikte kurgulanması halinde web sitesi hem ziyaretçiler hem arama motoru botları için ideal senaryolarda çalışmaya başlar. Sıralama faktörleri arasında yer alan site hızıyla ilgili olarak kod oranı ne kadar sadeyse performansın o kadar artacağı gerçeğini temel alan çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Web sitelerinin arama motoru botları tarafından en iyi şekilde taranması ve indekslenmesi için teknik SEO’ya çok iş düşer. Bu kapsamda yazılım ekipleri mutlaka SEO ekipleri ile işbirliği içerisinde çalışmaya özen göstermelidir.

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Belirlenen sEO stratejileri belirli bir süre uygulandıktan sonra hemen arama motoru sonuçlarında zirvenin parselleneceği gibi gerçekçi olmayan bir görüşe kapılmamak önemlidir. Google algoritmaları sürekli yenilenmekte olup SEO çalışmalarının da güncellenmesi gerekliliği unutulmamalıdır.