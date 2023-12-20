Tabuta sığmayan şehidin annesi Daşdemir İmamoğlu’na seslendi: ‘Oğlumu seçim reklamında kullanamazsın’

“Bu reklamlar 3 yıl önce cami açıldığında asılsaydı, yine bir şey demeyebilirdim. Son tadilatını yapmış ve açmış afişini de asmış ne diyebilirim. Ama sen, kaç yıllık caminin afişlerini seçimlere birkaç ay kala asarsan, reklamına siyasetine benim şehit oğlumu alet edersen ben buna müsaade etmem”