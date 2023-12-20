Tabuta sığmayan şehidin annesi Daşdemir İmamoğlu’na seslendi: ‘Oğlumu seçim reklamında kullanamazsın’

Merhum Kadir Topbaş döneminde temeli atılan, Mevlüt Uysal’ın görevde olduğu sürede tamamlanan, Ekrem İmamoğlu yönetiminde ise son tadilat işlemleri gerçekleştirilen Şehit Selçuk Paker Camii, 2020’de ibadete açıldı.
- Ümraniye’de bulunan camii ismini; 2016’da Diyarbakır Sur’daki ‘Hendek’ kalkışmasında PKK’lı teröristlerle göğüs göğüse çarpıştığı sırada şehit düşen ve boyunun iki metre olması sebebiyle ‘Tabuta Sığmayan’ Bordo Bereli Şehit Selçuk Peker’den aldı.
'HDP bayraklarıyla miting yaparken bir tane şehidi andı mı?'
Daşdemir, Ekrem İmamoğlu’nun genel seçim döneminde doğu illerine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında mitinglerinde açılan HDP bayraklarından rahatsız olmamasını da eleştirdiğini ve tüm bunları İBB yetkililerine söylediğini anlattı:
- Yetkililer anne Daşdemir’in isteğini, “İstanbul’un her yerine afiş asıyoruz hangi birini toplayalım” ifadeleriyle reddetti.