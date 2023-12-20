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Tabuta sığmayan şehidin annesi Daşdemir İmamoğlu’na seslendi: ‘Oğlumu seçim reklamında kullanamazsın’

Ümraniye’de merhum Kadir Topbaş döneminde temeli atılan Şehit Selçuk Paker Camii’nde vatandaşlar, 2020’de ibadete başladı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise ilçenin pek çok yerine astığı afişler ile 3 yıl önce açtıkları camiyi ‘yeni açtıklarına dair’ algı yaptı. İBB yetkililerine ulaşan şehidin annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun isminin seçimlere üç ay kala İBB reklamlarında kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı belirterek afişlerin kaldırılmasını istedi. Görüştüğü İBB çalışanlarından olumsuz yanıt alan Daşdemir, yaşadığı süreci Yeni Şafak’a anlattı. Sevgi anne konuşmasında, “Samimi olsaydı o afişleri o dönem asardı, belki bir şey demeyebilirdim. Şimdi seçim dönemi gelmiş, İmamoğlu doğuda ziyaret ettiği illerde HDP bez parçaları altında miting yapıp bir tane şehidi anmayıp, seçim reklamında benim oğlumu kullanamaz” dedi. Konuşmasının sonuna doğru öfkelenen Daşdemir, Ekrem İmamoğlu’nun terör suçlarından ceza alan Selahattin Demirtaş’a selam söylemesine tepki göstererek, “Allah rızası için bir tane şehidin adını andıklarını görmedik, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala deyip durdular. Nerede şehide saygı? İstemiyorum, oğlumun adını bu insanların anmasını, kullanmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Şefika Nur Çiftçi
12:22 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:27 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şehit annesi Sevgi Daşdemir, oğlu Selçuk Paker'in adının geçti afişlerin kaldırılmasını isteyerek Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye tepki gösterdi
Şehit annesi Sevgi Daşdemir, oğlu Selçuk Paker'in adının geçti afişlerin kaldırılmasını isteyerek Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye tepki gösterdi

Merhum Kadir Topbaş döneminde temeli atılan, Mevlüt Uysal’ın görevde olduğu sürede tamamlanan, Ekrem İmamoğlu yönetiminde ise son tadilat işlemleri gerçekleştirilen Şehit Selçuk Paker Camii, 2020’de ibadete açıldı.


- Şehit Selçuk Paker Camii


  • Ümraniye’de bulunan camii ismini; 2016’da Diyarbakır Sur’daki ‘Hendek’ kalkışmasında PKK’lı teröristlerle göğüs göğüse çarpıştığı sırada şehit düşen ve boyunun iki metre olması sebebiyle ‘Tabuta Sığmayan’ Bordo Bereli Şehit Selçuk Peker’den aldı.




Şehit annesi Sevgi Daşdemir;
üç yıl önce
ibadete açılan caminin, seçimlere birkaç ay kala Ümraniye’deki panolarda reklamının yapılmasından duyduğu rahatsızlığı ve afişlerin kaldırılması talebini İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerine bildirmesine rağmen olumsuz yanıt aldı.

- Şehit annesi Sevgi Daşdemir

'HDP bayraklarıyla miting yaparken bir tane şehidi andı mı?'

Daşdemir, Ekrem İmamoğlu’nun genel seçim döneminde doğu illerine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında mitinglerinde açılan HDP bayraklarından rahatsız olmamasını da eleştirdiğini ve tüm bunları İBB yetkililerine söylediğini anlattı:


“İmamoğlu 4 ay önce gidip Van’da HDP’nin bez parçaları altında miting yaparken bir tane şehidin ismini andı mı? Bir tane şehit aklına geldi mi? Bugün seçim öncesi benim çocuğumun ismini kullanıyor. Benim çocuğumun ismini kullanmayın, kaldırın onları oradan’ dedim ama kaldırmadılar”


- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Van mitinginde


  • Yetkililer anne Daşdemir’in isteğini, “İstanbul’un her yerine afiş asıyoruz hangi birini toplayalım” ifadeleriyle reddetti.


- Şehit Selçuk Paker


Yeni Şafak’ın ulaştığı Daşdemir panolardaki afişlerden bahsederek,
“Bu reklamlar 3 yıl önce cami açıldığında asılsaydı, yine bir şey demeyebilirdim. Son tadilatını yapmış ve açmış afişini de asmış ne diyebilirim. Ama sen, kaç yıllık caminin afişlerini seçimlere birkaç ay kala asarsan, reklamına siyasetine benim şehit oğlumu alet edersen ben buna müsaade etmem”
dedi.

'Şehide saygı nerede?'


Son sözlerini söylerken öfkelenen Sevgi Daşdemir, “Allah rızası için bir tane şehidin adını andıklarını görmedik,
Selahattin Demirtaş, Osman Kavala
deyip durdular. Nerede şehide saygı? Benim zoruma gidiyor, ben evladımı tabuta sığdıramadım eşi iki aylık hamileydi neler yaşadık biz... İstemiyorum, oğlumun adını bu insanların anmasını kullanmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

- Şehit Selçuk Paker



Şehit kardeşi Kılıçdaroğlu'na sordu: 'PKK sizi neden destekliyor?'
Şehit kardeşi Kılıçdaroğlu'na sordu: 'PKK sizi neden destekliyor?'

Diyarbakırlı şehit kardeşi Zülküf Yılmaz, Yedili koalisyonun alenen ortaya çıkan HDP ile ortaklığına tepki gösterdi. 2018 yılında Adıyaman’da PKK’lı teröristlerce hain bir pusuda şehit olan Kürşat Yılmaz’ın kardeşi Zülküf Yılmaz, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e seslendi. Yılmaz, “Neden terörist başı Öcalan’ın heykelini dikecek kişi ile kol kolasınız? Demirtaş size diyor ‘Yürü bay Kemal senin arkandayım’ diyor. Kimin heykeli dikilir? İyi bir iş yapmış örnek alınacak kişinin heykeli dikilir. Demirtaş için Öcalan bu anlama geliyor. Bir şehit ailesi olarak ‘Öcalan’a özgürlük' sloganlarını duymak kanıma dokunuyor” dedi. CHP’li Tanrıkulu’nun PKK destekçilerine verdiği desteği de kınayan Yılmaz, Yasin Börü’nün şehadetine tanıklığını anlattı.


#Şehit Selçuk Paker
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Şehit Annesi Sevgi Daşdemir
#Terör örgütü PKK
#Selahattin Demirtaş
#HDP
#CHP
9 dakika önce
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