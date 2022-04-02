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Özel Tapu iptal davası hangi durumlarda açılamaz?
ÖZEL

Tapu iptal davası hangi durumlarda açılamaz?

Gayrimenkullere ait tapular üzerinde yapılan işlemlerin mahkeme yoluyla iptal edilmesine sık sık rastlanılıyor. Peki hangi durumda tapu iptal davası açılamaz?

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Tapu iptal davası hangi durumlarda açılamaz?
​Tapu iptal davası hangi durumlarda açılamaz?

Tapu iptal davası hangi durumda açılamaz?

Tapu iptal davaları ile mahkemeler sık sık meşgul olmaktadırlar. Bu davalara dair araştırmalar yapılırken hangi durumlarda tapu iptal davası açılamayacağı merak ediliyor. Öncelikle tapu işleminin yapıldığı gayrimenkulün iptal davası açılamaması için bazı niteliklere sahip olması gerekiyor. Tapu tescil işlemi yapılmayan emlak taşınmazları vatandaşlar kullanabilmektedirler. 20 yıl boyunca bu arazileri aralıksız olarak kullananlar ve bunu ispat edebilenler eğer o taşınmaz Hazine'ye aitse satın alma hakkı elde ediyorlar. Öncelikli alım haklarını kullanan vatandaşlar bu arazilerin tapusunu kendi adlarına tescil edilebiliyorlar. Bu yolla yapılan tapu tescil işlemi için herhangi bir şekilde tapu iptal davası açılamıyor.

20 yıl boyunca kullanılan arazi için kullanım gerekçesiyle tapu tescil işlemi yapılırsa ve bu arazi özel mülk ise o zaman işlemler ve kaideler değişiyor. Bu durumda tapu iptal davası açılmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Hatta bu olaylarda zaman aşımı gibi bir uygulama da bulunmamaktadır. Özel mülkün sahipleri istedikleri zaman tapu iptal davası açabilirler.

Hile veya hata yoluyla bir tapu tescil işlemi yapılmışsa tapu iptal davası açılabilmesi için zaman aşımı süresi uygulanmaktadır. Bu kapsamda hilenin veya hatanın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde hak sahipleri tapu iptal davası açmalıdırlar. 1 yıllık süre aşılırsa tapu iptal davası açılamamaktadır. Diğer şartlarda tapu iptal davası için herhangi bir zaman aşımı uygulanmamaktadır.

Kaynak: Emlak365.com
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