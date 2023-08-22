Türk Tabipleri Birliği PKK'ya olduğu gibi çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara da sahip çıktı

Aralarında doktor ve akademisyenlerin yer aldığı 11 kişi tarafından kaleme alınan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.