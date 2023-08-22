Türk Tabipleri Birliği PKK'ya olduğu gibi çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara da sahip çıktı

TTB çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sahip çıkarak skandalı gündeme getiren Yeni Şafak'ı şikayet etti.
Aralarında doktor ve akademisyenlerin yer aldığı 11 kişi tarafından kaleme alınan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.
PKK destekçisi TTB sözde doktorlara sahip çıktı
Çocukları korumak için yapılan haber toplum sağlığını tehdit ediyormuş
Çocukları korumaya yönelik yapılan bu haberin 'doktorların tıbbi destek sunmaktan kaçınmasına' ve 'vatandaşın tıbbi destek almama' davranışına yol açacağı ve bunun da toplum sağlığını tehlikeye atacağı öne sürüldü.