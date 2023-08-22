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Türk Tabipleri Birliği PKK'ya olduğu gibi çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara da sahip çıktı

Terör örgütü PKK'yı destekleyen pek çok açıklama ve eylemde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sahip çıktı. TTB, skandalı gündeme getiren Yeni Şafak'a yaptırım uygulanması talebiyle Basın Konseyi'ne şikayette bulundu. Söz konusu şikayette, çocukların korunması için yapılan haberin toplum sağlığını tehlikeye attığı öne sürüldü.

14:34 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
TTB çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sahip çıkarak skandalı gündeme getiren Yeni Şafak'ı şikayet etti.

TTB çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sahip çıkarak skandalı gündeme getiren Yeni Şafak'ı şikayet etti.

Aralarında doktor ve akademisyenlerin yer aldığı 11 kişi tarafından kaleme alınan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.

Yeni Şafak
'ın ortaya çıkardığı bu skandal Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda haber sitesi durumu haberleştirip yetkililere çağrıda bulundu.

PKK destekçisi TTB sözde doktorlara sahip çıktı

Terör örgütü PKK'yı destekleyen pek çok açıklama ve eylemde bulunan
TTB ise çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sahip çıktı.
Yeni Şafak'a yaptırım uygulanması talebiyle Basın Konseyi'ne şikayette bulunan TTB,
'nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haberin anayasa ve insan hakları hukuku ihlaline sebep olduğunu
'
iddia etti.

Çocukları korumak için yapılan haber toplum sağlığını tehdit ediyormuş

Çocukları korumaya yönelik yapılan bu haberin 'doktorların tıbbi destek sunmaktan kaçınmasına' ve 'vatandaşın tıbbi destek almama' davranışına yol açacağı ve bunun da toplum sağlığını tehlikeye atacağı öne sürüldü.


Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.


#TTB
#PKK
#Doktor
#Cinsiyet Değiştirme
#Çocuk
1 saat önce
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