​Türkiye’de islami tatil rotaları

Mahremiyet arayışı bazen tatilden alınacak keyfin önüne geçebilmektedir. Türkiye’de günden güne çeşitlenen İslami tatil rotaları ise bu konuda özellikle kadınlar için tatilin keyfinin fazlasıyla gözetildiği adresler olarak tercih edilmektedir.

Pek çok farklı konseptle tasarlanmış; kayak otellerinden termal tesislere, doğanın içinde konuşlanan adreslerden muhafazakâr villalara kadar dört mevsim boyunca tercih edilebilecek İslami tatil destinasyonlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Tatilin keyfini çıkarmak ise size kalmış.

Didim

Akbük başta olmak üzere İslami tatil konusunda geniş seçeneklerin yer aldığı Didim’in muhafazakâr konaklama tesisleri çoğunlukla denize sıfır konumda bulunmaktadır. Kadınların kullanımı için özel tasarlanmış güneşlenme terasları, havuz ve plaj bölümlerinin yer aldığı Didim’in İslami otellerinde bu bölümlerin etrafı dışarıdan kesinlikle görünmeyecek şekilde panellerle kapatılmış durumdadır. Dolayısıyla mahremiyet konusunda en az misafirler kadar özenli oldukları söylenebilir.

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Afyon

Termal tesisleriyle yıllardır Türkiye’nin bu alandaki neredeyse rakipsiz şehirlerinden biri olan Afyon; İslami tatil konseptiyle termal turizmi bir araya getirdiği tesisleriyle aynı zamanda muhafazakâr tatil severlerin vazgeçilmezlerinden birisidir. Sadece kadınların kullanımına ayrılan termal havuzlar, SPA hizmetleri, sauna ve Türk hamamlarıyla hem sağlık hem de mahremiyet üst düzey seyretmektedir.

Yalova

Termal oteller konusunda iddialı bir diğer şehir olan Yalova, İstanbul’a en yakın İslami tatil seçenekleri arasında başta gelmektedir. Kadın ve erkeklerin termal havuzlarının birbirinden ayrı olarak tasarlandığı tesislerde çoğunlukla odalarda akan sular da termal su olduğundan ötürü ailelerin odalarından dahi çıkmadan şifalı sudan faydalanmaları mümkün olmaktadır.

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Edremit

Akçay, Assos, Güre ve Altınoluk gibi doğasıyla insanın başını döndürebilecek beldelerin yer aldığı; Balıkesir ilçesi Edremit doğasının yanı sıra İslami tatil konseptiyle hizmet sunan tesisleriyle de dikkat çekmektedir. Havuz ve güneşlenme alanları kesinlikle dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanmış tatil mekânlarının sadece yazın hizmet sunduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira termal tesis olarak dikkat çeken bu tesislerin bir kısmı kışın da vazgeçilmez tatil adreslerinden biri oluyor.

İzmir

Çeşme, Dikili ve Sığacık başta olmak üzere İzmir’in hem merkezinde hem de turistik ilçelerinde yer alan İslami tatil tesisleri en çok tercih edilen adresler arasında yer alıyor. Ege Denizi’ne nazır, korunaklı plajlar veya dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanmış havuzlarla İzmir’de pek çok ilçede muhafazakâr oteller bulunmaktadır.

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Alanya

Uzunluğu ile meşhur plajıyla turistlerin ilgisini fazlasıyla çeken Alanya’da yer alan İslami tatil tesisleri hem aile havuzları hem de kadınlara özel havuzlarla muhafazakâr ailelerin beklentilerini karşılayacak olanaklara sahip. Alkolsüz her şey dâhil konseptiyle hizmet veren Alanya muhafazakâr otelleri hem Alanya’yı keşfetmek hem de hassasiyetleri doğrultusunda tatil yapmak isteyen aileler için birer konaklama seçeneğidir.

Bursa

Termal turizmin İslami tatil konseptiyle bir araya geldiği şehirlerimizden birisi olan Bursa’da kayak otelleri de bu iki konsepti pekiştirecek şekilde tasarlanmış durumdadır. Başta İnegöl ve Çekirge’deki muhafazakâr termal oteller ve Uludağ’da yer alan bazı alkolsüz her şey dâhil konseptli kayak otelleri tatilini bu çerçevede gerçekleştirmek isteyen misafirlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek birer alternatiftir.

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Bodrum

Ülkemizde, tatil beldesi denildiğinde akla gelen ilk beldelerden birisi olan Bodrum da muhafazakâr tesisler konusunda beklentileri karşılayabilen destinasyonlar arasındadır. İslami tatil seçeneğini ön planda tutan tatil severler için kadınlara özel havuz ve plajlara sahip otellerin yanı sıra muhafazakâr villaların da bulunmasıyla Bodrum’da tatil yapmak ayrı bir keyif olacaktır.

Fethiye

Tertemiz bir hava, yemyeşil bir doğa, denizle iç içe ve doğanın her daim içinde hissedeceğiniz bir tatili muhafazakâr hassasiyetleriniz çerçevesinde gerçekleştirebileceğiniz adreslerin başında Fethiye geliyor. İslami tatil konseptiyle Fethiye’de geliştirilmiş tesislerde çam ağaçlarıyla çevreli odalar, havuzlar ve plajlar mahremiyet arayışınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Doğayı, tarihi, mavi turu, uçsuz bucaksız görünen plajlar ve yemyeşil ağaçlar arasında uzayıp giden doğa rotalarını sevenler için Fethiye her zaman öncelikli tatil adresi olmalıdır. Zira bütün tatil anlayışlarına uygun destinasyonları Fethiye’de bulmak mümkündür. Fethiye’de; mahremiyet arayışını gözeterek tasarlanmış, kadınlar için özel plaj bile yer almaktadır.

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Tatil cenneti Fethiye’de yer alan Zehra Grup, muhafazakâr tatil villaları, İslami tatil köyü, otel ve butik oteli ile İslami tatil yapmak isteyenlerin ilk rotası oluyor. Uzman kadrosu ve üstün hizmetleri ile Zehra Grup’ta muhteşem bir tatil geçirmeye hazır olun.

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