​Türkiye’yi tanıtan en iyi blog sitesi: Yurdum.org

Makalelerin içeriğinde ise gezilecek yerin tarihçesi, ziyaret saatleri, konumu, ulaşımı, efsaneleri ve giriş ücret tarifeleri yer alır. Site içerisinde bütün il ve ilçelerdeki gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek mümkündür. Yurdum.org, bünyesinde halihazırda yüzlerce makaleye sahiptir. Bu makaleler profesyonelce hazırlandığı için emek harcanır. Böylece günde bir makale okuyucular için saat 10.00’da hazır olur. Daha fazlası için https://yurdum.org/ ziyaret ediniz.

Yurdum.org kaliteli makale sunmak için çalışanlarına disiplinli bir program belirlemektedir. Tamamen özgün olan içeriklerimiz en doğru kaynaklardan araştırılır. Literatür taraması yapan yazarlarımız elde edilen bu bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Ancak bilgi doğruysa kaynaktan edinilen bilgi makalede anlatılır.

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Sitemizde aynı zamanda özgün yazılara ek olarak başka pek çok hizmet sunulmaktadır. Örneğin Yurdum.org üzerinden gezilecek bir yer hakkında bilgi edinmek isteyen birisi hem başlıklarla ilgili görseller hem de videolar görebilmektedir. Makaleleri okurken aynı zamanda site üzerinden konum ve yol tarifi almak da mümkündür. Makale içerisinde konu ile ilgili bütün gerekli hizmetleri sunan yazar kadromuz, eğer varsa gezilecek yerin iletişim bilgilerini de okuyucularla paylaşmaktadır.

Yurdum.org biz kimiz?

Yurdum.org, tecrübeli çalışan kadrosu ile Türkiye’nin gezilecek bütün yerleri hakkında bilgilendirici yazılar paylaşmayı amaçlar. Günlük olarak yayınlanan bu yazılar, okuyuculara gezilecek yer hakkında gerekli bütün bilgileri edinmesini sağlar. Bu sayede okuyucular gereksiz yazılar okumak zorunda kalmadan Yurdum.org üzerinden öz bir şekilde bilgi alımı sağlar. Sitemiz sağlam bir domain üzerine kurulu olup 2021 yılından bu yana hizmet vermektedir. Makalelerimiz yazar çalışanlarımız tarafından günlük olarak yazılır ve gerekli görsel eklemeleri yapılır. Başlık ve konuya uygun olarak seçilen görsellerin alt kısmında ne olduğu yazılır. Bu sayede makaleyi okur okumaz hemen konu ile ilgili görsel görüp okunan bilginin akılda bütünleşmesi sağlanmaktadır. Görsellerin alt kısmında yer alan bilgilendirici yazılar sayesiyle de görsellerden maksimum verim alınmaktadır. Yazılar ve görsellerin eklenmesi ile yazılar editör çalışanlarımıza gönderilir. Makaleye son dokunuşları yapan editör çalışanlarımız, yayınlanmak üzere yazıyı onaya gönderir. En son olarak da yazı tamamlanmak edilmek üçüncü kontrolden geçer. Bu sayede yazılarımız A+ kalitesinde okuyucuların hizmetine sunulur.

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Yurdum.org seo uyumlu bir site mi?

Yurdum.org, tamamen özgün içerikler üretmektedir. Bu içerikler üretilirken sağlam kaynaklardan bilgi alımı sağlanır. Okuyucular da bu sayede yanlış bilgiye maruz kalmaz. Yazılar yapılan literatür taramasından sonra tecrübeli yazar kadromuzun ellerindedir. Bugüne değin içerik üretiminde hiçbir özgünlük problemi yaşatmayan yazarlarımız, kaliteli içerik üretmek adına okuyucuların hizmetindedir.

Sitemiz özgünlük dışında SEO uyumuna da oldukça dikkat etmektedir. Zira yazılan yazılar anahtar kelime seçimi, görsel eklenmesi, başlık seçimi ve kelime sayısına göre yazılmaktadır. Her ne kadar biz yazılarımıza güvensek de ziyaretçilerin aklında soru işareti bulunmaması açısından yazılar çeşitli SEO testlerinden geçmektedir. %99’dan aşağı SEO uyum puanı almayan makalelerimiz SEO testine de girdikten sonra %100 SEO uyum puanı almaktadır. Bu sayede okuyucular optimum düzeyde verim alır.

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Yurdum.org güvenilir mi?

Sitemiz Google aracılığı ile domain yaş ve kalitesine göre tamamen güvenilir seçilmiştir. Ekibimizde güvenlik alanında çalışanlarımız da mevcuttur. Böylelikle oluşabilecek zararlı yazılım ve virüsler önlenir. Yani kısacası okuyucular gönül rahatlığı ile Yurdum.org üzerinden bilgilendirici makaleler okuyabilmektedir. Aranan şey Türkiye’de gezilecek yerler hakkında bilgi edinmekse en seçilesi tercih, Yurdum.org’tur.

Yurdum.org Sadece Büyük Şehirler Hakkında mı Makale Yayınlar?

Yurdum.org sadece büyük şehirler değil, Türkiye’de bulunan tüm illerdeki gezilecek yerlerin makalesini yayınlamaktadır. Lakin küçük şehirlerde makale sayısı nüfus ve yüz ölçümünden dolayı daha az olup büyük şehirlerde nüfus yoğunluğundan ve yüz ölçümünden dolayı daha fazla makale bulunur. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin neredeyse bütün ilçelerinde gezilecek yazı makaleleri bulunmaktadır. Fakat Amasya, Çorum, Bayburt vb. şehirler küçük olduğu için şehrin tüm ilçeleri hakkında yazı bulunmamaktadır. Özellikle İstanbul gezi rehberi ile İstanbulu çok daha yakından tanıyacaksınız.

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Yurdum.org gezilecek yerler hakkında ne gibi bilgiler verir?

Yurdum.org, yazılan yazıların tamamen okunur ve anlaşılır olmasını istemektedir. Bu kapsam dahilinde yazılar 3 ayrı kişi tarafından kontrol edilerek en uygun hale getirilmektedir. Makale içeriğinde görseller, videolar ve konum bilgileri ile yazı zenginleştirilir. Okuyucular böylece ulaşmak istediği bilgiye kestirme yoldan en verimli şekilde ulaşır.

Sitemizde yayınlanan yazılar alt başlıklar halinde bulunmaktadır. En üstte konu hakkında kısa bir giriş cümlesi bulunur. Giriş cümlesinden yazı hakkında kısa bir bilgi edinmek mümkündür. Ardından iriş cümlesinin hemen altında içerik tablosu bulunur. Okuyucular buradan sadece bilgi edinmek istediği başlığı seçebilmektedir. İçerik tablosundan başlık seçildiği anda direkt olarak o alt başlığa gelinir.

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Alt başlıkların konusu ise çoğu zaman yer hakkında sorulan popüler soruları içermektedir. Gezilecek yerler hakkında sorulan bu sorular ise şunlardır:

● Gezilmek istenen yerin tarihçesi

● Gezilmek istenen yere nasıl gidilir?

● Gezilmek istenen yer hakkında bilgiler

● Gezilmek istenen yerde en popüler aktiviteler

● Gezilmek istenen yerin giriş ücreti

● Gezilmek istenen yerin giriş ve çıkış saatleri

● Gezilmek istenen yere hangi ulaşım araçları ile gidilebilir?

● Gezilmek istenen yer hakkındaki efsane ve hikayeler