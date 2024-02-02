Türkler en çok İngilizce, Korece ve İspanyolca şarkıları seviyor!

2023'ün son aylarında popüler müzik dinleme platformlarının yayımladığı 2023 müzik dinleme özetleri tüm dünyada kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, Türkiye'de müzik trendlerine ışık tutacak yeni bir araştırmaya imza atıldı. Online dil kursları sunan ve amaca uygun yabancı dil öğrenmeyi dijital ortama taşıyan Preply, açık kaynaklardan yola çıkarak Türkiye'nin yabancı müzik karnesine ışık tuttu. Türkiye Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması, çarpıcı verilerle Türk dinleyicilerin müzik seçimlerine etki eden favori yabancı dilleri, Türkiye’de en çok dinlenen yabancı sanatçıları ve müzik dinlemenin yabancı dil öğrenme sürecine etkisini, yeni araştırmasıyla derinlemesine inceledi.
Müzik platformlarının kapsamlı veriler sunmamasından yola çıkan Preply, açık kaynaklardan elde ettiği 5 bin şarkılık bir listeyi dillerine göre sınıflandırdı. Türkiye’de en çok dinlenen içinde, Türkçe şarkılar çıkarıldığında kalan yaklaşık 2 bin şarkının, dillere göre oransal dağılımı tespit edildi ve böylece Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkılar ve bu şarkıların dilleri ortaya çıktı
Preply tarafından Preply Blog’da paylaşılan Türkiye’de Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları araştırması, özellikle 2023’e damga vuran Taylor Swift’in yanı sıra Ariana Grande ve The Weeknd gibi isimlerin de etkisiyle, İngilizce dilindeki yabancı pop şarkıların en popüler yabancı şarkılar arasında %92’lik bir pay aldığını ve Türkiye’de dinlenen her 10 yabancı şarkıdan 9’unun İngilizce olduğunu gösterdi. K-pop’un son yıllarda kültürel bir fenomene dönüşmesiyle, İngilizce şarkıları Korece şarkılar izledi. Korece, özellikle Güney Kore’den çıkan K-pop akımı, popüler Güney Kore dizileri ve BTS gibi en çok dinlenen K-pop sanatçıları sebebiyle Türkiye’de de en popüler diller arasında yer alıyor. 50 dilde online dil kursları ve dil pratikleri sunan Preply’de, online Korece kurslarına ve Korece eğitimine ilgi duyan öğrenci sayısında da gözle görülür bir artış olduğu gözlemlendi.
En çok dinlenen yabancı şarkılar listesindeki İngilizce ve Korece etkisi sanatçılardan da takip edilebiliyor. Tanınmış müzik dinleme platformundaki bir şarkısıyla 4 milyarı aşkın dinlenme elde eden The Weeknd, başarılı sesi ve sahne performansıyla üretken bir müzisyen olan Ariana Grande ve elbette K-popu dünyaya tanıtan isimlerden BTS, dil eğilimlerinin doğruluğunu kanıtlıyor.
ARMY isimli güçlü hayran kitlesiyle de bilinen BTS, Korecenin liderliğini tek başına sırtlandığı görülüyor. Bu üç isim şampiyonluk sıralamasında ilk üçü paylaşırken, Drake, Eminem gibi rap müziğin farklı dönemlerini temsil eden sanatçılar, Ed Sheeran, Selena Gomez, Billie Eilish gibi ses getiren müzisyenler, bu listenin devamında birbirlerine denk bir pay alıyor. Liste en popüler şarkılar listesine en çok şarkıyla giren sanatçıları da gösteriyor. Örneğin The Weeknd bu listede 55 şarkıyla konumlanıyor. Küresel trendler izlendiğinde, Türk dinleyicisinin dünya çapında olduğu gibi The Weeknd ve Ariana Grande’nin popülaritesini takip ettiği sonucu ortaya çıkıyor.
Preply, dil ve kültür odaklı araştırmalarını düzenli olarak Preply Blog’da yayımlıyor. 50 dilde 32 binden fazla nitelikli öğretmeni dünya çapında 1 milyonu aşkın kullanıcıyla buluşturan ve dil öğrenme süreçlerinde yeni bir çağa kapı aralayan Preply, dil öğrenme konusuna cesaretlendirici yaklaşıyor. En çok aranan özel Almanca dersi, özel İspanyolca dersi gibi yabancı dil öğrenme hizmeti başlıklarında her yaştan insana hitap ediyor. Çocuklar için İngilizce için ayrı, iş hayatında İngilizce için ayrı dersler veren çok sayıda dil öğretmeni, Preply üzerinde kolayca keşfedilebiliyor. Preply kullanıcıları, programlarına kendileri karar vererek, yazarak, okuyarak, dil pratiği yaparak, konuşarak akıcı dil öğrenme yolculuklarında hızlı adımlar atabiliyor.
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