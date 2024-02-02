Türkler en çok İngilizce, Korece ve İspanyolca şarkıları seviyor!

Kullanıcıların kolayca

online Almanca kursu, online Fransızca kursu almaya başlayabilecekleri bir platform olan Preply, popüler yabancı şarkılar sıralamasında İngilizce ve Korece dillerini İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa dilleri takip etti. Bu gibi listelerde, yaz hiti olmuş şarkıların etkisi de zaman geçse dahi hissediliyor. İspanyolcanın popülaritesinde bu etkinin olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Öte yandan Felemenkçe, Arapça, Arnavutça, Hintçe gibi diller, sık kullanılan sosyal medya platformlarında, kısa video mecralarında dönem dönem viral olan akımların etkisiyle yabancı dilde müzik seçiminde rol oynuyor. Akımlarda bu müziği gören kullanıcılar, çoğunlukla çok akılda kalıcı bir biçimde tasarlanmış bu müzikleri platform dışında da dinlemeye başlıyor. Başka bir cephede ise, enstrümantal müzikler var. Araştırmada enstrümantal müzikler de yabancı şarkılar arasında tutuldu. Türkiye’de Nils Frahm, Evgeny Grinko gibi isimlerin ve bir yandan da EDM, tekno gibi müzik türlerinin etkisiyle enstrümantal müziğe ilginin de yüksek olduğu ortaya çıkıyor. En popüler 200 şarkıdan birinin sözsüz, enstrümantal olduğu görülüyor.