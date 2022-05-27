​Uygun fiyatlı lensin adresi: Lens Optik

Kontakt lensler hem optik amaç ile kullanılır hem de kozmetik ve tedavi amacı ile de kullanılabilmektedir. Kontakt lenslerin en temel amaçları arasında korneanın ön katmanına yerleştirilerek gözdeki kusurları düzenler ve birtakım hastalıkların tedavisi içinde kullanılan lenslerdir. Lens Optik olarak sizlere lenslerle alakalı her adımda yardımcı olmaktayız.

Kontakt lensler nasıl seçilir?

Kontakt lensleri satın almadan önce ilk önce bir göz doktoruna gidilmeli ve göz muayenesi olunması gerekmektedir. Göze en uygun kontakt lens seçeneğini doktorun sizin gözünüzdeki kusuru belirledikten sonra karar vermektedir. Bu muayenede doktor gözünüzün kontakt lens kullanıp kullanamayacağınıza muayene sayesinde belirlemektedir. Buna ek olarak hangi türde bir kontakt lens kullanabileceğinize karar verir ve reçetenizde bunun türünü belirler. Doktordan sonrasını Lens Optik’e bırakabilirsiniz.

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Kontakt lenslerin çeşitleri nelerdir?

Kontakt lensler temel itibariyle iki kategoride sınıflandırılmaktadır. Yumuşak kontakt lensler ve sert kontakt lensler olarak bilinmektedir. Çoğunlukla yumuşak kontakt lensler tercih edilir, gaz geçirgen sert kontakt lensler ise birkaç göz rahatsızlığı durumunda tercih edilen kontakt lens çeşididir. Lens Optik sizlere en doğru lens çeşidini sizinle beraber belirlemektedir.

Yumuşak (Hidrojel) kontakt lensler

Yumuşak hidrofilik özelliği bulunan kontakt lensler, günümüzde bulunan bütün göz rahatsızlıklarını ve görme bozukluklarını düzeltebilme özelliğine sahiptirler. Yumuşak yapıları sayesinde oldukça incedirler ve bükülebilmektedirler. Bunun yanı sıra hidrofilik özelliği de bulunmaktadır yani su tutabilen bir maddedir. Gözün korneasını tamamen kaplayacak şekildedir ve gözün beyaz olan tabakasını da kaplamaktadır. Yumuşak (hidrojel) kontakt lenslerin birçok değişik tipleri vardır. İhtiyacınıza göre kullanım süresi tek kullanımlık olanlar, 1 ay ömürlü olan kontakt lensler, 3 ay ömrü bulunan kontakt lensler, 1 haftalık ömrü bulunan kontakt lensler, 1 yıl ömürlü kontakt lensler olarak birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şeffaf ve renkli olan modelleri de bulunmaktadır.

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Sert kontakt lensler

Sert kontakt lensler, günümüzde bulunan göz rahatsızlıkları ve görme bozukluklarının hepsinde kullanılabilmektedir. Yüksek düzensiz ve düzensiz astigmat rahatsızlığı bulunan hastalarda kullanılmaktadır. Ayrıca düzensiz kornea yapısı bulunan ve bundan dolayı gözlükle net bir şekilde göremeyen hastalarda sert kontakt lensler tercih edilmektedir. Sert kontakt lensler, gözümüze oksijen geçişini sağlar.

Renkli lensler

Günümüzde oldukça tercih edilen ve popüler hale gelen bir lens grubu ise renkli lens grubudur. Göz rengini değiştirmek isteyen kullanıcıların oldukça tercih ettiği lensler arasında yer almaktadır. Bunun dışında göz bozukluklarını düzelten renkli lens modelleri de günümüzde oldukça tercih edilmektedir.

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Lens seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Lens seçiminde dikkat edilmesi gereken 3 ana unsur bulunuyor. Bu konuda Lens Optik en doğru lensi en uygun fiyatlarla size sunar.

Kontakt lensinizi ne kadar sıklıkla kullanacaksınız?

Kullanıcıların kontak lensleri kullanma sıklığı gözündeki bulunan rahatsızlığa ve gözlük kullanma sıklığına göre değişiklik göstermektedir. Yüksek göz numarası olan hastalar eğer araba kullanma, okuma gibi çok uzağı ya da çok yakını görmenizi gerektirecek durumlarda kontakt lensleri uzun süre kullanmanız gerekmektedir. Eğer haftanın birkaç günü gözlük kullanıyorsanız bu gibi bir durumda sürekli bir kontakt lens kullanımına ihtiyaç duymazsınız. Bu tarz günlük kullanımlarınız da lens seçiminizi etkilemektedir. Eğer sert kontakt lens kullanmayı tercih ederseniz bu lenslerin alışma süresi yumuşak kontakt lenslere göre daha uzundur. Ara verilip sonrasında tekrar kullanılmaya başlayan sert kontakt lensler gözünüze rahatsızlık verebilmektedir. Sert kontakt lenslerde daha net bir şekilde görmek istiyorsanız sürekli kullanılması uzman doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

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Görüş netliği için neler hangi lensi tercih etmelisiniz?

Yumuşak kontakt lensler yapısı itibari ile kullandığınız zaman ufak bulanıklıklar bulunmaktadır. Fakat sert kontakt lenslerde böyle bir durum söz konusu değildir. Sert kontakt lenslerde daha net bir görüntü alabilmeniz mümkündür. Bu konuda hangi kontakt lens modelinin size uygun olabileceğini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Lensleriniz için bakım yapabilir misiniz?

Kontakt lensler, kullanım aşamasında oldukça pratiktirler ve günlük hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadırlar. Fakat lenslerin belirli bakım ve hijyenik hale gelmeleri için bazı aşamalar da bulunmaktadır. Vücudumuzun en hassas bölgesine kullandığımız kontakt lenslerin hijyenik olması oldukça önemlidir. Lensinizi kullanacağınız zaman elinizi iyice yıkamalı ve elinizde herhangi bir kalıntı olmamalıdır. Buna ek olarak lenslerinizi çıkarttıktan sonra da lensler için özel tasarlanmış bakım suları ile lenslerinizi dezenfekte etmeniz gerekmektedir. Ayrıca yumuşak kontakt lenslerin bakımı aşamasında daha da dikkat olunması gerekmektedir. Yumuşak kontakt lensler yapısı itibari ile oldukça yumuşaklardır ve çok kolay bir şekilde yırtılabilir ve çizilebilen yapısında dolayı dezenfekte edilme aşamasında daha hassas davranılmalıdır. Lens temizliğini yapabileceğinizi düşünüyorsanız uzun kullanıma sahip yumuşak lens modellerini tercih edebilirsiniz. Fakat çok sık seyahat ediyorsanız ya da evcil hayvan sahibi iseniz bu gibi bir durumda tek kullanımlık özelliği bulunan yumuşak kontakt lens modellerini tercih edebilmenizde mümkündür. Tek kullanımlık kontakt lenslerin sadece bir ke kullanılma özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde dezenfekte etmenize gerek kalmamaktadır. Ayrıca lens solüsyonları gibi maliyetleri de ortadan kaldırmaktadır.

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Kısacası size göre en doğru lensi en uygun fiyatlarla almak istiyorsanız Lens Optik sizinle. Uzman kadrosu ile sizi bu zorlu süreçten kurtarıp en doğru lensi seçmenizi sağlıyor. Aynı zamanda sizlere seçtiğiniz bu lensi en uygun fiyatlarla alma fırsatı da sunuyor.

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