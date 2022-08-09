​Villa kiralama, bu senede tatil trendlerinde zirvede!

1000’den fazla Kiralık Villa seçeneği ile tatil villalarına rezervasyon imkanı sunan Villapaketi.com misafirlerine özel havuzlu villalarda izole ve konforlu tatil imkanı tanıyor…

Özel havuzlu villalarda ev konforunda tatil…

Ev konforunu aratmayan standartlarda ve misafirlerine özel olarak tasarlanan tatil konutları genellikle özel havuzlu olarak dizayn ediliyor. Sadece size özel havuzlu bu villalara tıpkı otele gidiyor gibi sadece bavulunuzla seyahat edebilirsiniz. Çünkü bu tatil villaları bir evin içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ekipmanla donatılmış durumda. Sizler için önceden hazırlanmış temiz nevresim takımları ve havlular otel standartlarını aratmayacak nitelikte. Ayrıca bir mutfakta yer alması gereken tüm ekipmanlar mevcut. Akıllı televizyon ile unutulmaz sinema geceleri sizi bekliyor olacak. Birçok villanın televizyonunda Netflix uygulaması mevcut. Bazı villalar misafirlerine sauna ve hamam imkânı bile sunuyor. Ayrıca misafirlerin keyifli zaman geçirebileceği oyun alanlarını barındıran kiralık villalarda mevcut. Masa tenisi, bilardo, langırt ve benzeri oyunlarla donatılmış villalarda eğlenceli anlar sizleri bekliyor…

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Her Talebe Uygun Villa Seçenekleri

villapaketi.com’un misafirlerine sunduğu villalar misafirlerin isteklerine göre seçeneklere ayrılıyor. Geniş aileler için aileye uygun villalar, balayına çıkacak çiftler için 2 kişilik balayı villaları, mahremiyete saygı duyan ve havuzu dışarıdan görülmeyen muhafazakar villalar, arkadaş gruplarına uygun villalar, deniz manzaralı villalar,çocuklu aileler için çocuk havuzlu villalar, doğa severler için doğa içerisinde villalar ve çiftlik evleri gibi bir çok kiralık villa seçeneği mevcut. Misafirler kendileri için en uygun villa seçeneklerini ve tatil yapmak istediği bölgeyi seçerek villa kiralama hizmeti alabiliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında…

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Çoğunlukla Akdeniz’de Antalya’nın kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde yer alan tatil villaları, Ege’de Muğla ilçesine bağlı Bodrum ve Fethiye bölgelerinde de yer alıyor. Son yıllarda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde de oldukça çok sayıda tatil villası misafirlerine unutulmaz tatil deneyimleri sunmaya başladı. Tatil konutları gelecek yıllarda ülkenin dört bir yanına yayılarak misafirlerine hizmet vereceği düşünülüyor.

Hızlı ve güvenli rezervasyon imkanı

Tursab A sınıfı üye acenta olan villapaketi.com misafirlerine hızlı ve güvenli kiralık villa seçenekleri sunuyor. Misafirlerine 3 yılı aşkın süredir hizmet veren villapaketi.com sektörün önde gelen işletmelerinden. Birkaç adımda rezervasyonunuzu tamamlayabileceğiniz platformda isteğinize tam uygun villayı birkaç dakikada bulabilir rezervasyonunuzu anında tamamlayabilirsiniz. Ayrıca misafir temsilcileri ile de işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz çağrı merkezi ile size en uygunkiralık villaseçeneğini anında bulabilirsiniz. Toplam rezervasyon tutarınızın sadece %30 unu ön ödeme imkânıyla rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Geri kalan ödeme ise villaya girişte yine villapaketi.com ekibi eşliğinde gerçekleşiyor.

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Villapaketi.com ailesi olarak tüm tatil severlere mutlu tatiller dileriz..