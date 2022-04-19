Yeni sezonda Lova Pırlanta ile ışıldayın

Lova pırlanta, ilkbahar yaz koleksiyonlarında satışa sunduğu birbirinden iddialı tasarımları ile mücevher tutkunlarının kalplerini fethetmeye hazır. Pırlanta küpe, kolye, yüzük ve bileklik koleksiyonlarında yer alan onlarca farklı model ile hemen tüm zevklere hitap etmeyi hedefleyen markanın, sezon ürünlerine özel kampanyaları da büyük ilgi görüyor. %50’ye varan indirimlerle beğenilere sunduğu yeni sezon pırlanta modelleri arasında baget ve tektaş pırlanta yüzük çeşitleri en çok talep gören parçalar arasında yer alıyor. Kampanya dahilinde satışa sunulan pırlanta modellerine, markanın koşulsuz iade garantisi ve Türkiye’nin her noktasına sigortalı kargo hizmeti ile sahip olmak mümkün.

Sevdiklerinize en özel hediyeyi Lova Pırlanta ile verin

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Aşkınızı haykıracak etkileyici bir tektaş yüzük, görenleri kendisine hayran bırakacak ışıltılı bir beştaş yüzük ya da bir ömür unutulmayacak sıra dışı bir baget yüzük ile sevdiklerinizi mutlu etmenin tam zamanı. Lova pırlanta özel koleksiyonunda yer alan birbirinden ışıltılı pırlanta yüzük modelleri ile özel günlerde ya da sadece içinizden geldiğinde, sevdiklerinizin yüzünde gerçek bir gülümseme yaratabilirsiniz. Dilerseniz seçeceğiniz bu özel yüzüğü Lova koleksiyonlarında yer alan pırlanta küpe, pırlanta kolye ve pırlanta bileklik modelleri ile özgürce kombinleyebilirsiniz.

Lova pırlanta ustalarının tecrübe ve yeteneklerini ilmek ilmek isledikleri özel efektli pırlanta kalp tektaş yüzük, sevgiliye hediye edebileceğiniz en anlamlı hediyelikler arasında yer alıyor. Hem uygun fiyatlı hem de anlamlı bir tasarım arayanları cezbeden modelde beyaz altın tercih edilmiş. Kalp formuna sahip taç kısmında ışıltılı yuvarlak kesim pırlanta taş işleme ile oluşturulmuş modele %50’ye varan avantajlı tektaş yüzük fiyatları ile sahip olmak da mümkün.

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Baget ışıltısını parmağında taşımak isteyenler için sıra dışı ve etkileyici bir tasarım yine Lova pırlantadan geliyor. 3 baget ve 76 yuvarlak kesim pırlantanın usta ellerde şekillenmesiyle oluşan bu şık tasarım beyaz altın severlerin de gözdesi. Gövde kısmında yer alan pırlanta detaylar, yüzüğün her açıdan etkileyici ve kusursuz görünmesini sağlıyor. Bu ürünü baget pırlanta modelleri ile tamamlayarak kusursuz bir bütünlük yakalamak da mümkün





Gündelik kullanım için ideal ağırlıkta hem sade hem de olabildiğince dikkat çekici bir beştaş pırlanta yüzük modeli arayanlar için Lova koleksiyonunda yer alan bu özel tasarım, uygun fiyatı ve kusursuz el işçiliği ile göz dolduruyor. Üzerinde yer alan 5 adet yuvarlak kesim pırlantanın sıradanlıktan uzak kübik tırnaklar arasındaki yerleşimi modeli farklı ve dikkat çekici kılıyor. Özel indirimlere ek olarak havale ve EFT ile yapacağınız ödemelerde ekstra %1 indirimden yararlanarak bu eğlenceli modele sahip olabilirsiniz.

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Sade ya da gösterişli onlarca Lova tasarımının yer aldığı pırlanta yüzük koleksiyonlarını resmi internet sitesinden ve alışveriş platformlarından inceleyebilir, online kredi kartı ödeme seçeneğinin yanı sıra havale ve İstanbul teslimatlarında kapıda ödeme fırsatından faydalanabilirsiniz.