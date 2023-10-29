Trendyol 1. Lig 10. haftasında Manisa FK evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta 90. dakikadan sonra 3 gol atıldı. Çorum FK'nın golleri Ahmet Sagat ve Murat Yıldırım'dan geldi. Manisa FK'nın golleri ise Jetmir Topalli'den geldi. Bu sonuçla birlikte her iki takımda 14 puana ulaştı. Manisa FK - Çorum FK maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.