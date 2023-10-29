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Fenerbahçe, Pendik’te Erdem Canpolat, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko’nun golleriyle kazandı | ÖZET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. Süper Lig'de 10'da 10 yapan ve galibiyetlerine devam eden Fenerbahçe, Pendikspor'u yenerek liderliğini sürdürürken Pendikspor ise 7 puanda kaldı. Goller dakika 30’ Erdem Canpolat, 42' İrfan Can Kahveci ve 65’, 77’ ve 87’ Edin Dzeko’dan geldi. Maç 0-5 skorla tamamlandı. İşte Pendikspor-Fenerbahçe maçı önemli pozisyonları, dakika dakika maç özeti, canlı skor ve puan durumu.

21:05 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 22:42 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Pendikspor-Fenerbahçe maçı özeti

Pendikspor-Fenerbahçe maçı özeti

, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı
’a konuk oldu. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Mücadele Fenerebahçe'nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Sarı lacivertli ekip puanını 30'a çıkararak ligde liderlik koltuğuna oturmayı sürdürdü. İşte Pendikspor-Fenerbahçe canlı skor.

Pendikspor - Fenerbahçe maçı özeti ve maçtan dakikalar

  • 17. dakikada maçtaki ilk tehlike Pendikspor kalesinde yaşandı. Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
  • 22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.
  • 30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Bu noktada meşin yuvarlağın çarptığı kaleci Erdem Canpolat, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
  • 42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.
  • 46. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun yerden sol ayağıyla şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 58. dakikada soldan Sequeira'nın derinlemesine savunma arkası pasına hareketlenen Diaby'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda top direğin yanında auta gitti.
  • 65. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Zajc'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahasına giren Szymanski, altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı soldan bindiren Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli golcü topu boş kaleye filelere gönderdi: 3-0.
  • 77. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Zajc'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda top filelere gitti: 4-0.
  • 79. dakikada Kent'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in aşırtma vuruşunda savunmada Berkay topu çizgiden çıkardı.
  • 87. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla yakın direğe şutunda top ağlarla buluştu: 5-0.
  • 90+4. dakikada Tadic'in altı pasın solunda topukla çevirdiği topa İsmail'in yine toplukla şık dokunuşunda Lusamba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Pendikspor-Fenerbahçe maç sonucu

Pendikspor - Fenerbahçe maç özeti

Pendikspor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için
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Pendikspor-Fenerbahçe ilk 11

Pendikspor kadrosu:
  1. Erdem Canpolat,
  2. Erdem Özgenç,
  3. Welinton,
  4. Berkay,
  5. Sequira,
  6. Gökcan,
  7. Vukovic,
  8. İbrahim,
  9. Endri Çekici,
  10. Erencan,
  11. Halil Akbunar
Fenerbahçe kadrosu:
  1. Livakovic,
  2. Osayi,
  3. Samet,
  4. Becao,
  5. Ferdi,
  6. İsmail,
  7. Fred,
  8. İrfan Can,
  9. Szymanski,
  10. Tadic,
  11. Dzeko

Fenerbahçe hangi oyuncular eksik?

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da yarın takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe, deplasmandan mutlu sonla ayrılıyor

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig puan durumu


#pendikspor
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