Portekiz – Uruguay maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay bugün karşı karşıya gelecek.

Portekiz – Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta?

Lusail Stadı'nda oynanacak Portekiz – Uruguay maçı saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

Portekiz – Uruguay maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT 1'den ekranlara gelecek.

Portekiz-Uruguay muhtemel 11'ler

Portekiz : Costa, Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Felix

: Costa, Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Felix Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Bentancur, Vecino, Pellistri, Suarez, Nunez

Portekiz-Uruguay ilk maçı sonucu ne oldu?

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Portekiz

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı, turnuvada ilk kez finale yükselmeye çalışacak.

Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Azerbaycan'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele etti.

Grupta Sırbistan ile çekişen Portekiz, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.

Portekiz, sahasında oynadığı eleme grubunun son maçında Sırbistan'a 90. dakikada yediği golle mağlup olup doğrudan Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Play-off'lara kalan Portekiz, yarı finalde sahasında Türkiye'yi 3-1 yendi. Santos'un ekibi finalde de Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

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Portekiz, A Grubu'nda şu sonuçları aldı:

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

Sırbistan-Portekiz: 2-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

Azerbaycan-Portekiz: 0-3

Portekiz-Lüksemburg: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Portekiz-Sırbistan: 1-2

Portekiz'in öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Katar'a Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.

Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.

Portekiz'in kadrosunda bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe de yer alıyor.

Portekiz'in Dünya Kupası geçmişi

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.

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Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.

Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018- Son 16 turu

Portekiz'in Dünya Kupası Kadrosu

Kaleci : Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton). Defans : Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund). Orta saha : Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City). Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

Portekiz Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz 3-2Gana (Stadyum 974)

28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lasuil Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Uruguay

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 1930 ve 1950 şampiyonu Uruguay Milli Takımı, 14. kez şampiyonada boy gösterecek.

Oscar Tabarez'in 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay Milli Takımı, Katar'a 47 yaşındaki çalıştırıcı Diego Alonso'nun liderliğinde gidecek.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

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Uruguay, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

Uruguay-Şili: 2-1

Ekvador-Uruguay: 4-2

Kolombiya-Uruguay: 0-3

Uruguay-Brezilya: 0-2

Uruguay-Paraguay: 0-0

Venezuela-Uruguay: 0-0

Peru-Uruguay: 1-1

Uruguay-Bolivya: 4-2

Uruguay-Ekvador: 1-0

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Arjantin-Uruguay: 3-0

Brezilya-Uruguay: 4-1

Uruguay-Arjantin: 0-1

Bolivya-Uruguay: 3-0

Paraguay-Uruguay: 0-1

Uruguay-Venezuela: 4-1

Uruguay-Peru: 1-0

Şili-Uruguay: 0-2

Uruguay'ın öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay'da, Real Madrid'de bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Federico Valverde ön planda.

Uruguay'ın forvet hattında ise deneyimli golcüler Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez görev alacak.

Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

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Uruguay'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

2018 - Çeyrek final

Uruguay Dünya Kupası Kadro

Kaleci : Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)

: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente) Savunma : Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional)

: Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional) Orta saha : Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando)

: Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando) Forvet: Luis Suarez (Nacional), Darwin Nunez (Liverpool), Maxi Gomez (Trabzonspor), Edinson Cavani (Valencia).

Uruguay Dünya Kupası Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay 0-0 Güney Kore (Education City Stadı)

28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lusail Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)









