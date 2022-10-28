PSV 2-0 Arsenal maç özeti izle (Video)

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Arsenal kozlarını paylaştı. Maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. PSV Eindhoven'da golleri 55. dakikada Veerman ve 63. dakikada de Jong kaydetti. Hollanda'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla PSV Eindhoven grupta 10 puana yükselirken Arsenal 12 puanda kaldı. Hatırlanacağı üzere grupta geride kalan maçta PSV, Arsenal deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönmüştü.

Avrupa Lig A grubu PSV, Arsenal son hafta kiminle oynayacak?

Gruptaki ilk yenilgisini alan Arsenal ise 12 puanda kaldı. İki takım arasındaki ilk maçta Arsenal, PSV'yi sahasında Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nun son haftasında Arsenal, Zürih'i konuk ederken PSV, Bodo Glimt'e konuk olacak.

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UEFA Avrupa H Grup lideri kim?

PSV, son hafta öncesinde grubunu lider tamamlayabilmek için Bodo Glimt'i mağlup edip Arsenal'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Arsenal'ın ise grup lideri olabilmesi için Zürih'i mağlup etmesi gerekecek.

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Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde ikili averja bakıldığı için Arsenal ve PSV'nin grubu aynı puanda bitirmesi halinde Hollanda ekibi eşleşmede 2-1 üstün olduğu için liderliği alacak.

Avrupa Ligi maç sonuçları

Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0 Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova): 3-0 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya): 0-2 HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya): 1-2 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1 Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1 Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor: 2-1 Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa): 1-1