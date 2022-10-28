Özgün PSV 2-0 Arsenal maç özeti izle (Video)
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PSV 2-0 Arsenal maç özeti izle (Video)

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. PSV, konuk ettiği Arsenal'i Veerman ve De Jong'un golleriyle 2-0 yenerek sürprize imza attı. PSV Eindhoven'da golleri 55. dakikada Veerman ve 63. dakikada de Jong kaydetti. Bu sonuçla PSV Eindhoven grupta 10 puana yükselirken Arsenal 12 puanda kaldı. PSV - Arsenal maç özeti, UEFA Avrupa Ligi A Grubu puan durumu ve maç sonu açıklamaları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PSV 2-0 Arsenal maç özeti izle (Video)
PSV Arsenal maç özeti

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Arsenal kozlarını paylaştı. Maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. PSV Eindhoven'da golleri 55. dakikada Veerman ve 63. dakikada de Jong kaydetti. Hollanda'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla PSV Eindhoven grupta 10 puana yükselirken Arsenal 12 puanda kaldı. Hatırlanacağı üzere grupta geride kalan maçta PSV, Arsenal deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönmüştü.

Avrupa Lig A grubu PSV, Arsenal son hafta kiminle oynayacak?

  • Gruptaki ilk yenilgisini alan Arsenal ise 12 puanda kaldı. İki takım arasındaki ilk maçta Arsenal, PSV'yi sahasında Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nun son haftasında Arsenal, Zürih'i konuk ederken PSV, Bodo Glimt'e konuk olacak.

PSV - Arsenal maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

UEFA Avrupa H Grup lideri kim?

PSV, son hafta öncesinde grubunu lider tamamlayabilmek için Bodo Glimt'i mağlup edip Arsenal'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Arsenal'ın ise grup lideri olabilmesi için Zürih'i mağlup etmesi gerekecek.

Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde ikili averja bakıldığı için Arsenal ve PSV'nin grubu aynı puanda bitirmesi halinde Hollanda ekibi eşleşmede 2-1 üstün olduğu için liderliği alacak.

Avrupa Ligi maç sonuçları

  1. Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
  2. Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova): 3-0
  3. Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya): 0-2
  4. HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya): 1-2
  5. Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1
  6. Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1
  7. Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor: 2-1
  8. Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa): 1-1

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