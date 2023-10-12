Posta Telgraf Teşkilatı personel alımı ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından merak ediliyor. PTT bu yıl alım yapacak mı? sorusuna cevap arayan kişiler resmi kaynakların açıklamalarını bekliyor. 2023 yılı içerisinde birçok kurum ve meslek grubuna alımlar gerçekleştirildi.

PTT PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

PTT, 2023 yılında personel alımı yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Her yıl PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden bünyesine yapılacak personel alımlarını kamuoyuna duyuran PTT, konuya ilişkin ilan yayımladığında haberimiz güncellenecektir.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2023 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

Bu yıl PTT personel alacak mı, şartları neler olacak PTT personel alımı 2023 son durum

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.







