PUBG Mobile E-Pin Nedir?

Dünya genelinde en çok kullanılan ödeme yöntemlerinin başında gelen E-pin, özellikle oyun firmaları tarafından tercih edilen bir ödeme şeklidir. UC olarak adlandırılan PUBG kredisi, oyun içerisinde kullanılan bir para birimidir ve PUBG Mobile E-pin satın aldığınızda oyun içerisinde belli miktarda bir krediye sahip olursunuz. PUBG Mobile UC ile de karakteriniz için oyun içinde bulunan kostüm, aksesuar, item ve skinleri satın alabilirsiniz.

Unknown Cash yani kısaltılmış haliyle UC, PUBG oyun içi para birimidir ve oyuna daha eğlenceli, rekabetçi bir hava katar. Oyunun yayıncı firması Tencent Games, PUBG Mobile için geçerli UC’leri e-pin olarak üretmektedir. Üretilen PUBG e-pin kodları Tencent tarafından yetkili satıcılara dağıtılmaktadır. Yani PUBG Mobile e-pin kodu satın alınarak oyun içerisinde UC adı verilen krediye sahip olunmaktadır. Oyun içi satın alımı sağlayan e-pin kodu, PUBG Mobile’de karakterinizin güçlenmesi için istediğiniz itemleri satın alabilmenizin önünü açar.

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PUBG Mobile UC Kodu Nereye Yazılır?

Battle Royale mobil oyunları arasında dünya çapında popüler olan PUBG Mobile gün geçtikçe oyuncu kitlesini arttırıyor. Oyun içi satın alımı sağlayan PUBG Mobile UC, oyun içinde etkinliğinizi arttıran para birimidir.

UC’leri oyun içerisinden satın alabileceğiniz gibi güvenilir E-pin satış sitesi foxngame.com üzerinden de satın alım yapabilirsiniz. E-pin satış sitesi olan Foxngame, kullanıcılara oyun içi alım fiyatlarına nazaran daha az maliyetli ucuz UC’ler sunmaktadır. Bunun yanı sıra site üzerinden e-pin ürünlerine, cd-key ürünlerine yani tüm online platform ürünlerine kampanyalı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Peki, Foxngame üzerinden aldığınız e-pin kodunu oyun içerisinde nasıl aktifleştirebilirsiniz? PUBG Mobile UC kodu nereye yazılır?

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Foxngame adresinden UC kodunuzu aldıktan sonra aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aşağıdaki adımları uygulayarak, aldığınız e-pin kodunu uygulayabilirsiniz.

- Siteden E-pin UC kodunu aldıktan sonra PUBG Mobile resmi sitesine gidin.

- Çıkan sayfada giriş yapın.

- Giriş yaptıktan sonra ise e-pin yazan kısma size verilen kodu girin ve ‘OK’ tuşuna basın.

- Bu adımları takip ettikten sonra kodunuz aktif hale gelmiş olacaktır.

- Hesabınıza eklenen UC’leri kontrol edebilirsiniz.

PUBG Mobile UC Kodu Nasıl Kullanılır?

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Yukarıda sizinle paylaştığımız adımları takip ederek, Midasbuy üzerinden PUBG Mobile UC kodunuzu kullanabilirsiniz. ‘PUBG Mobile UC kodu nasıl kullanılır?’ sorunuza cevap verdikten sonra birkaç hatırlatma yapalım.

- E-pin kodunu kullandıktan sonra anında karşılık gelen ögeleri alın.

- Kodlar sadece bir defa kullanılabilmektedir.

Sizde oyun keyfini doyasına yaşamak istiyorsanız, güvenilir e-pin satış sitesi https://www.foxngame.com/pubg-mobile-unknown-cash adresinden indirimli ve kampanyalı fiyatlarından yararlanarak, PUBG Mobile UC e-pin kodu satın alma işleminizi birkaç adımda gerçekleştirebilirsiniz. Satın aldığınız ürünler sonrasında veya satın alma işlemi öncesinde 7/24 ulaşabileceğiniz canlı destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

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Foxngame, oyun tutkunlarına güvenilir ödeme yöntemi ile kaliteli bir alışveriş imkânı sunmaktadır. Siz de karakterinizi güçlendirmek ve istediğiniz itemleri satın alabilmek için Foxngame’in ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Satın aldığınız E-pin kodunu yukarıdaki adımları takip ederek, kolayca oyuna ekleyebilirsiniz.