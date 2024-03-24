Bursa'da 91 yıldır süren iftariyelik poğaça geleneği

91 yıldır süren Bursa'ya özgü iftariyelik geleneği, o ustanın 3'üncü kuşak torunu tarafından geleceğe aktarılıyor. Kentte, 1933 yılında fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi görünce fırıncı kalfası işsiz kalmadı.





Sadi Seymen poğaçaları her yıl Ramazan ayında satışa sundu. 91 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen (65) tarafından gelecek nesillere aktarılıyor. Seymen, "Aileler bunları, tekne orucu tutan çocuklarına teşvik amacıyla mükafat olarak veriyor. Büyük ilgi görüyor" dedi.









Fırına, iftariyelik poğaça almak için geldiğini söyleyen Emir Kahraman (10), şöyle konuştu:



