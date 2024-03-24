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Ramazan

Bursa'da 91 yıldır süren iftariyelik poğaça geleneği

Bursa'da, fırıncı kalfasının ürettiği şekilli poğaçalar, ustası Sadi Seymen tarafından her yıl Ramazan ayında tekne orucu tutan çocuklara iftariyelik olarak ikram edildi.

10:11 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bursa
Bursa

91 yıldır süren Bursa'ya özgü iftariyelik geleneği, o ustanın 3'üncü kuşak torunu tarafından geleceğe aktarılıyor. Kentte, 1933 yılında fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi görünce fırıncı kalfası işsiz kalmadı.


Sadi Seymen poğaçaları her yıl Ramazan ayında satışa sundu. 91 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen (65) tarafından gelecek nesillere aktarılıyor. Seymen, "Aileler bunları, tekne orucu tutan çocuklarına teşvik amacıyla mükafat olarak veriyor. Büyük ilgi görüyor" dedi.



Fırına, iftariyelik poğaça almak için geldiğini söyleyen Emir Kahraman (10), şöyle konuştu:


"Ben bugün tekne orucu tuttum, iftariyelik almaya geldim. Babam bana hep anlatırdı, küçüklüğünde çok oyuncağı olmadığı için Ramazanda bu iftariyelikten alırmış. Bunlar, babamın çok dikkatini çekmiş. Benim de dikkatimi çekti. İftariyeliği merak ettiğim için buraya geldim."

#Ramazan
#Sahur
#Oruç
36 dakika önce
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